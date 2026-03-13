Бронзовый призер чемпионата Европы-2023 Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026, который пройдет с 24 по 29 марта в Праге.
Об этом сообщила Федерация фигурного катания Швейцарии. Отмечается, что спортсменка решила сосредоточиться на восстановлении после травмы ноги и подготовке к сезону-2026/27.
Репонд заняла 23-е место на Олимпиаде в Милане.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация фигурного катания Швейцарии
Я смотрю, у румынской Юли нормально так выросли шансы на попадание в топ-10)))
Она в этом сезоне огонь какой уверенной стала 🔥
Она для меня одно из самых ярких впечатлений Игр)))
Кимми вся в любви, конец сезона.
Любовь - это всегда прекрасно, но есть нюанс)) Я надеюсь, что хотя бы Адам тренируется))
Правильно сделала)) Теперь главное, чтобы Адам не снялся.
В принципе это было ожидаемо - у Кими очень непросто складывался весь сезон, и форму она, к сожалению, так и не набрала. Но все равно грустно - она очень здорово смотрится на льду и программы были красивые. Здоровья!
Пик ее карьеры был, когда ей было 16 -17 лет. И уже тогда она еле скручивала прыжочки, отрывалась едва-едва ото льда и тут же приземлялась, очевидно, что только очень низкий вес позволял ей прыгать. Но так больше продолжаться не могло, потом все становилось хуже и хуже, да еще и травмы подъехали. Конец карьеры был предсказуем, еще год назад стало все ясно. Сейчас - это просто лишние трепыхания.
Красотке не до фк) Интересно, доедет ли Адам)
Пусть едет, Кимми была на ЧЕ, а его не было.
Доехать-то, может, и доедет...но как бы по итогу не вышло, что лучш еб с Кимми с альпийских склонов покатался...
Похоже, кроме Малинина и Сакамото никто не приедет))
Весь японский десант приедет.
эх, главный фаворит чм (сарказм)
Мне кажется, она вообще закончит сейчас.
Не закончит. ЧЕ-27 в Швейцарии пройдет. На последний рывок выйдет.
Здоровья.
