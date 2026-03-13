Швейцарская фигуристка Репонд снялась с чемпионата мира-2026.

Бронзовый призер чемпионата Европы-2023 Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026, который пройдет с 24 по 29 марта в Праге.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Швейцарии. Отмечается, что спортсменка решила сосредоточиться на восстановлении после травмы ноги и подготовке к сезону-2026/27.

Репонд заняла 23-е место на Олимпиаде в Милане.