Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»

Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: у Евгения она может выступать в шоу.

Тренер Сергей Давыдов подтвердил информацию о переходе фигуристки Вероники Яметовой к Евгению Плющенко. Яметова тренировалась у Давыдова в нынешнем сезоне. «Да, действительно, Вероника с мамой приходили и решили уйти. Нет никаких недопониманий, все мирно. Причина – хотим, чтобы Вероника параллельно с тренировками могла участвовать в шоу. У Евгения есть такая возможность», – сказал Давыдов.