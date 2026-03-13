Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»
Тренер Сергей Давыдов подтвердил информацию о переходе фигуристки Вероники Яметовой к Евгению Плющенко.
Яметова тренировалась у Давыдова в нынешнем сезоне.
«Да, действительно, Вероника с мамой приходили и решили уйти. Нет никаких недопониманий, все мирно.
Причина – хотим, чтобы Вероника параллельно с тренировками могла участвовать в шоу. У Евгения есть такая возможность», – сказал Давыдов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
103 комментария
Ноль процентов осуждения. Кушать всем хочется.
Вероника с мамой о спорте могут забыть. АП - это не совмещение спорта и покатушек в шоу. Это только шоу, системной работы со спортсменами там нет.
Не Гнилозубову, главное, а Давыдову)
По титулам она победительница Кубка России. Того самого, который в гран-при переименовали.