На чествование Алисы Лью в Окленде собралось 7000 человек. Мэр вручила фигуристке ключ от города
12 марта в Окленде (Калифорния) прошло чествование двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алисы Лью.
Изначально власти города планировали провести праздничный парад, но фигуристка попросила изменить формат на торжественный митинг с участием творческих коллективов города.
На площади Фрэнка Огавы перед мэрией собралось 7000 человек. Вход был бесплатным, но требовал предварительной регистрации, которая закрылась за несколько дней из-за высокого спроса.
На сцене выступали обладательница «Грэмми» и уроженка Окленда Kehlani, рэперы G-Eazy и P-Lo и другие музыканты.
Видео-поздравление для фигуристки записал баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри.
Мэр Окленда Барбара Ли вручила Алисе Лью символический ключ от города.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Kron4
А к Трампу и представителям его администрации Алиса на пушечный выстрел не приблизится, иначе фанаты сменят обожание на гнев и порвут её на части )
Вот разница