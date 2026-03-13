На чествование Алисы Лью в Окленде собралось 7000 человек. Мэр вручила фигуристке ключ от города

7000 человек собралось на чествование олимпийской чемпионки Алисы Лью в Окленде.

12 марта в Окленде (Калифорния) прошло чествование двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алисы Лью .

Изначально власти города планировали провести праздничный парад, но фигуристка попросила изменить формат на торжественный митинг с участием творческих коллективов города.

На площади Фрэнка Огавы перед мэрией собралось 7000 человек. Вход был бесплатным, но требовал предварительной регистрации, которая закрылась за несколько дней из-за высокого спроса.

На сцене выступали обладательница «Грэмми» и уроженка Окленда Kehlani, рэперы G-Eazy и P-Lo и другие музыканты.

Видео-поздравление для фигуристки записал баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Мэр Окленда Барбара Ли вручила Алисе Лью символический ключ от города.