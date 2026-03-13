На чествование Алисы Лью в Окленде собралось 7000 человек. Мэр вручила фигуристке ключ от города

7000 человек собралось на чествование олимпийской чемпионки Алисы Лью в Окленде.

12 марта в Окленде (Калифорния) прошло чествование двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алисы Лью

Изначально власти города планировали провести праздничный парад, но фигуристка попросила изменить формат на торжественный митинг с участием творческих коллективов города.

На площади Фрэнка Огавы перед мэрией собралось 7000 человек. Вход был бесплатным, но требовал предварительной регистрации, которая закрылась за несколько дней из-за высокого спроса.

На сцене выступали обладательница «Грэмми» и уроженка Окленда Kehlani, рэперы G-Eazy и P-Lo и другие музыканты. 

Видео-поздравление для фигуристки записал баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Мэр Окленда Барбара Ли вручила Алисе Лью символический ключ от города. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Kron4
женское катание
logoАлиса Лью
logoсборная США
Вот что бы мне не говорили, но Лю это слабейшая чемпионка, из всех что я смотрел, а смотрю с 1994го. Тяжеловесное катание, нет рук, слабые прыжки. Не важно как выступили, важное как посчитали
Ответ tull
И, по ощущениям, она какая-то надменно-фальшифо-мерзкая, но я могу ошибаться
Ответ tull
О нет, по мнению tull это самая слабая чемпионка - как же Алисе теперь быть...
продолжается раскрутка проекта "Лью",
работаем дальше
Будут вопли либерально настроенных комментаторов, что участвовать в мериприятиях официальной пропаганды это зашквар, или это "этодругое"?
Ответ Darth_Pershman
Это примерно как если бы Загитовой в родном Ижевске чествования устроили. Ижевск по населению даже больше Окленда.

А к Трампу и представителям его администрации Алиса на пушечный выстрел не приблизится, иначе фанаты сменят обожание на гнев и порвут её на части )
Ответ Darth_Pershman
А в чём пропаганда? Мероприятие же в честь Алисы, а не властей
А сколько собралось человек, для чествования ОЧ Алины Загитовой в 2018 году? А если и собрались, то чествовали МЖ.
Вот разница
Очень круто! И правильно. Своими олимпийскими чемпионами нужно гордиться, неважно из какой ты страны. Алисе конечно очень свезло в том, что наших не допустили и Сакамото каскады считать не научилась, но она сама сделала все от себя зависящее для того, чтобы стать ОЧ. Молодец, Алиска!
Очень рада за Алису!
Ключ и всё? Даже орден Дружбы или орден Почета не дали?
Ответ Иван Иванов
К слову, Шайдорову ещё электромобиль подарили на днях
Ответ Gulnara Batyrbekova
он их скоро солить начнет: машины, квартиры
Да баттюшки.
Вот это я понимаю почести. Ключ от города! Щаз Элис ещё и в масоны запишут😁
Материалы по теме
Малинин, Лью, Губанова, Шайдоров, Миура и Кихара, Чок и Бейтс вошли в лонг-лист номинации ISU Skating Awards за лучший костюм
9 марта, 20:18
Алиса Лью: «В прошлой карьере мне не нравились никакие программы. Меня наряжали в платья, делали прически и макияж, вызывавшие дискомфорт. Это была не я»
9 марта, 07:59
Алиса Лью: «С момента моего возвращения из Милана произошло много интересного, я решила уделить время этому. Увидимся в следующем сезоне!»
8 марта, 17:26
Димитриев о группе Тутберидзе: «Здесь абсолютно другой темп тренировок, все постоянно что-то прыгают, ездят. Кипит работа»
сегодня, 15:24
Димитриев о пропуске сезона из-за травмы: «Были периоды, когда руки опускались. Уже был готов закончить»
сегодня, 15:05
Петр Гуменник и Алексей Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака»
сегодня, 13:11Фото
«Осокина и Грицаенко продолжают кататься вместе». Тренер Слюсаренко опроверг информацию о распаде пары
сегодня, 11:25
Алексей Мишин: «Дружеское рукопожатие Ягудина и Плющенко меня радует. Сближение – всегда хорошо, разобщение – плохо»
сегодня, 10:24
Климов об отмене турнира в Сочи: «Официальная информация – в связи с угрозой безопасности участников и зрителей. В этом сезоне турнир уже не состоится»
сегодня, 10:15
Экс-тренер Лью Липецки: «Ходят слухи, что я не позволяла Алисе пить воду во время тренировок. Это неправда. Прекратите хейт»
сегодня, 07:29
Морошкин об интервью Сихарулидзе: «Посмотрел «Каток». Хочу мандарины»
сегодня, 06:08
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
вчера, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
вчера, 17:58
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
