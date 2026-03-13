Мишин – Валиевой: «Ты нужна нам как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начало дышать полной грудью»
Мишин: возвращение Валиевой – глоток свежего воздуха для фигурного катания.
Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что Камила Валиева «нужна как воздух» фигурному катанию в России.
Валиева вернулась в спорт в декабре 2025 года после дисквалификации за допинг. Фигуристка выступила с показательным номером на шоу, посвященном 85-летию Мишина.
«Конечно, можно сейчас говорить, как ты замечательно катаешься, Камила. Но я хочу сказать о другом. Я совсем недавно вернулся с финала Гран-при России, посмотрел внимательно все женское одиночное катание.
И хочу тебе сказать, Камила, ты нужна нам. Ты нужна нам как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начало дышать полной грудью. На этом трудном пути, дорогая Камила, я желаю тебе большого успеха», – сказал Мишин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
297 комментариев
Если девушкам не стыдно так кататься на фгп, то причём здесь Мишин?
Сказал как есть.
Я считаю, ещё достойно выдержали изоляцию, вынесли на своих хрупких плечиках.
У мужчин всё же несколько иное. Они чем больше настаиваются, тем лучше.
Девочки же понимают, что их спортивный век недолог
С парой ультра-си она реально "убьет" всех на соревнованиях.
Понятно, что официальные соревнования - совсем другое. Но совершенно ясно одно: возвращение Валиевой в спорт несомненно "встряхнет" всю фигурку...
Ну, нет, просто даже отдаленно нет похожей на неё фигуристки. Она - уникум!
И восторг этот реален и оправдан.
Неужели нельзя Машину простить в юбилей эту небольшую некорректность?
Нет, я не умею только фигуристок . Здесь глубочайшая ошибка всего нашего бомонда ФК - от руководства до тренеров, и уже далее самих спортсменок.
Сих прав - никому сегодня на фиг не нужны много квадистки. Женское должно стать женским. Оно повзрослело во всем мире а у нас снова во взрослых 16летние. Зачем?
То, что нет локальных успехов в штабе Мишина,--это ещё ни о чём не говорит (профессору бы пошире посмотреть, выйти за границы своего катка и увидеть, что он--далеко не центр ФК-вселенной!)
Не корректно по отношению к ним.
Еще Саша Трусова на подходе
Очень радует прогресс нашего фк.!!!!!
сейчас одна из... Можете минусовать, сколько захотите.