Мишин – Валиевой: «Ты нужна нам как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начало дышать полной грудью»

Мишин: возвращение Валиевой – глоток свежего воздуха для фигурного катания.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что Камила Валиева «нужна как воздух» фигурному катанию в России.

Валиева вернулась в спорт в декабре 2025 года после дисквалификации за допинг. Фигуристка выступила с показательным номером на шоу, посвященном 85-летию Мишина.

«Конечно, можно сейчас говорить, как ты замечательно катаешься, Камила. Но я хочу сказать о другом. Я совсем недавно вернулся с финала Гран-при России, посмотрел внимательно все женское одиночное катание.

И хочу тебе сказать, Камила, ты нужна нам. Ты нужна нам как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начало дышать полной грудью. На этом трудном пути, дорогая Камила, я желаю тебе большого успеха», – сказал Мишин.