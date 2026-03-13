  • Мишин – Валиевой: «Ты нужна нам как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начало дышать полной грудью»
Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что Камила Валиева «нужна как воздух» фигурному катанию в России.

Валиева вернулась в спорт в декабре 2025 года после дисквалификации за допинг. Фигуристка выступила с показательным номером на шоу, посвященном 85-летию Мишина. 

«Конечно, можно сейчас говорить, как ты замечательно катаешься, Камила. Но я хочу сказать о другом. Я совсем недавно вернулся с финала Гран-при России, посмотрел внимательно все женское одиночное катание.

И хочу тебе сказать, Камила, ты нужна нам. Ты нужна нам как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начало дышать полной грудью. На этом трудном пути, дорогая Камила, я желаю тебе большого успеха», – сказал Мишин.

Надо думать, без Валиевой ФК задыхалось? Как приятно такое слушать Петросян, Горбачевой, Муравьёвой и остальным девушкам. Все же нужно меру знать в этом елее, чтобы не нарваться на обратный эффект. Или это и есть цель?
Ответ Anna Rogovaya
Ну никто из них не талант уровня Валиевой, объективности ради.
Ответ Anna Rogovaya
Мишин говорил о фгп.
Если девушкам не стыдно так кататься на фгп, то причём здесь Мишин?
Сказал как есть.
Муравьева заценила?
Ответ Тотли Тауэрс
Муравьева заценила?
Пусть заценивает. Это поколение девчонок во всем уступают предыдущему.
Ответ Оксана Новикова_1116830552
Пусть заценивает. Это поколение девчонок во всем уступают предыдущему.
Это поколение не совсем понимают, зачем им убиваться.
Я считаю, ещё достойно выдержали изоляцию, вынесли на своих хрупких плечиках.
У мужчин всё же несколько иное. Они чем больше настаиваются, тем лучше.
Девочки же понимают, что их спортивный век недолог
Честно скажу: после просмотра этого выступления Камилы Валиевой полностью поддержу Мишина. Это был прекрасно сформированный показательный номер. Три акцентированных прыжка с руками вверх, несколько изумительных вращений. Мягкое, "кошачье" катание. Всё просто вау!
С парой ультра-си она реально "убьет" всех на соревнованиях.
Понятно, что официальные соревнования - совсем другое. Но совершенно ясно одно: возвращение Валиевой в спорт несомненно "встряхнет" всю фигурку...
Ну, нет, просто даже отдаленно нет похожей на неё фигуристки. Она - уникум!
Ответ alb@tros
А уж как ее компы и гое убьют )
Ответ missis-Zima
А уж как ее компы и гое убьют )
У неё ещё до ОИ не раз были десятки в компонентах. Ещё скажите, что не заслуженно, и кто-то презентовал программы лучше)
А почему все эти люди молчали, когда был весь этот трэш с якобы допингом? Почему не поддерживали Камилу тогда? Камила мне очень нравится как фигуристка - я имею в виду все, что она делала на соревновательном льду до дисквалификации - но вот это пение дифирамбов авансом я реально не понимаю. Выйдет соревноваться, увидим новые программы - будет о чем говорить, сейчас же такие высказывания вызывают некое недоумение.
Ответ Ирина Черепанова_1117000618
А просто морально поддержать? Ну она девочка-девочка, совсем не стервочка, её бы обнять и по голове погладить, таким больше доброта даже в виде доброй лести подходит. Ну хватит уже жестить
Ответ Ирина Черепанова_1117000618
Во время трэша с допингом профессор затихарился. Ведь именно в Питере этот допинг и возник. И он был самым заинтересованным лицом (вместе со своей Туктой) в гноблении Камилы,--поэтому тогда никому не мешал уничтожать её
До Ками задыхалось? Нормально так унизить поколения наших одиночниц.
Ответ AilinAlex
Никто никого не унизил. Мишин на своём 85-летнем юбилее захотел сделать комплимент и выразить свой восторг Камиле.
И восторг этот реален и оправдан.
Неужели нельзя Машину простить в юбилей эту небольшую некорректность?
Ответ AilinAlex
А за что особо хвалить то? Если реально ЖО оказалось по итогам года ниже всех остальных трёх видов нашего ФК?
Нет, я не умею только фигуристок . Здесь глубочайшая ошибка всего нашего бомонда ФК - от руководства до тренеров, и уже далее самих спортсменок.
Сих прав - никому сегодня на фиг не нужны много квадистки. Женское должно стать женским. Оно повзрослело во всем мире а у нас снова во взрослых 16летние. Зачем?
Что-то в этом есть, но контекст.. Это как если бы Риа Новости тащили к себе на сайт все реплики Яны Рудковской на своих шоу... Человек просто сказал приятные слова в адрес Камилы на своем юбилейном шоу, а ТАСС целую новость сделал. Пусть девушка спокойно готовится к турнирам -- вместо лишнего шума лучше посмотрим на реальные спортивные выступления (уже скоро!)
Мишин практически прямым текстом говорит, что женское одиночное в одном месте, что смотреть то и не на кого) и я про то же давно - что Валиева и Трусова прекрасно видят нынешний уровень, и горят желанием вернуться
Ответ Винни-Грет
Все логично, Лью так же посмотрела на уровень мировой женской одиночки и решила вернуться. Итог - олимпийская чемпионка.
Ответ Винни-Грет
Развитие ЖО--это как рост дерева. Сначала семечко помещается в балгодатную почву (было создано ТШТ). Потом на поверхность выстреливает росток (это были ТЩК). Потом у дерева укрепляется корневая система, хотя новых прорывов ростков, может быть, и не видно. Вот сейчас пришло время роста "корневой системы" ФК,--расширяется география ультра-си, их тренируют уже во многих штабах, и есть даже первые успехи.
То, что нет локальных успехов в штабе Мишина,--это ещё ни о чём не говорит (профессору бы пошире посмотреть, выйти за границы своего катка и увидеть, что он--далеко не центр ФК-вселенной!)
Ну от Мишина я не ожидала таких пафосных славословий.. А во-вторых, хорошо прозвучало, дескать, побывал я на финале гран-при и такой ужас и безнадегу там увидел, что если не ты, Камила, то хана нашему ЖФК.
Ответ Iskra
И это при том, что там была и его ученица Муравьева. Плохо тренировал?
Ответ Iskra
Мишин всегда и обо всех комплиментарно говорит. Ничего нового. В отличие от Жулина и Тарасовой он про МОК и ИСУ осторожно говорил. Хитрый лис
Мне вообще не понятно это вознесение Камиллы. Она еще ничего не выиграла после возвращения. А что без нее не было воздуха в женском фк? Выросли уникальные девочки, Петросян, Двоеглазова, Дина, Маша Захарова, Нелюбова и далее по списку.
Не корректно по отношению к ним.
Еще Саша Трусова на подходе
Очень радует прогресс нашего фк.!!!!!
Ответ Утренняя Аврора
Вы действительно не понимаете и не видите то, о чем говорит Мишин?
Ответ Exfinity
Нет. Для меня Камилла на сегодня одна из.... Была , конечно, уникальна. А и
сейчас одна из... Можете минусовать, сколько захотите.
Ни в коем случае не умаляю достоинств Камиллы, но звучит все это мягко сказать некрасиво по отношению ко всем нашим остальным девочкам. Можно выразить свое восхищение не унижая других. Неудачные прокаты, к сожалению, бывают у всех, люди - не роботы.
Ответ Бетси Тверская
Ну и хвалить не надо девочек с кучей ошибок,звёзд нет в это четырехлетие,а Камила и Саша--звезды первой величины
Ответ Бетси Тверская
притом унизил девчонок, которые отпахали целый год и ещё пойдут в один турнир...
