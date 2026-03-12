Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)

РИА Новости: Валиева выступит на турнире шоу-программ.

Российская фигуристка Камила Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что спортсменка намерена подать заявку на участие в турнире, который пройдет 2-4 апреля в Санкт-Петербурге.