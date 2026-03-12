Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»

Фигуристка Горбачева об операции: восстановление идет с опережением графика.

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала о восстановлении после травмы.

В январе спортсменка перенесла операцию на колене.

«Новости отличные! Восстановление идет с большим опережением графика.

В ближайшие дни у меня будет прием в центре восстановления, возможно, я приеду в Германию на 3 недели для прохождения курса физиотерапии.

Через 5 недель еще одна консультация с доктором Штайном, и очень возможно, что я смогу выйти на лед уже в конце апреля», – написала Горбачева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
Алина, не торопись. Главное, восстановиться полностью.
Лучше качественно восстановиться, чем выйти на лёд и усугубить травму...
Желаю Алине не форсировать и спокойно восстановиться. Сезон всё равно раньше сентября не начнётся.
Желаю Алине не форсировать и спокойно восстановиться. Сезон всё равно раньше сентября не начнётся.
Октября. Прокаты можно пропускать спокойно.
Октября. Прокаты можно пропускать спокойно.
А сентябре уже челленджеры, а у Алины есть нейтральный статус.
Допуск, правда, нужен ещё. Но он ведь будет видимо
Очень жду Алину. Рада, что Костылевы вернулись в Ангелы, и Алину не ждёт ситуация как у Сарновских.
Хорошо, что так.
Недавно думал как раз, что пора бы Горбачевой дать весточку о себе.
Вот почему-то верится, что ресурс организма Алины ещё не исчерпан. В любом случае с её мощным катанием даже с обычными тройными прыжками на медали этапов, попадание в сборную сможет претендовать, она ведь в общем-то королева дорожек шагов среди наших фигуристок.
Вот почему-то верится, что ресурс организма Алины ещё не исчерпан. В любом случае с её мощным катанием даже с обычными тройными прыжками на медали этапов, попадание в сборную сможет претендовать, она ведь в общем-то королева дорожек шагов среди наших фигуристок.
И близко не королева. Рваное катание.
То, что ей рисовали 4 ур в протоколе сродни оценкам Петросян в этом сезоне.
И близко не королева. Рваное катание. То, что ей рисовали 4 ур в протоколе сродни оценкам Петросян в этом сезоне.
Смешно..
Слушай специалистов врачей , а сама не спеши !
Здоровья Алине!! Один из редких случаев, когда девушка в 18 все еще имеет ультраси. И надеюсь, еще покажет свой 4S и в целом сможет долго кататься
Дай Бог, чтобы реабилитация и все дальнейшие события прошли у Алины благополучно и она смогла приступить к тренировочному процессу полностью готовой к нему. Удачи !
Дорого заниматься спортом
