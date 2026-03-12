Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»

Фигуристка Горбачева об операции: восстановление идет с опережением графика.

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала о восстановлении после травмы.

В январе спортсменка перенесла операцию на колене.

«Новости отличные! Восстановление идет с большим опережением графика.

В ближайшие дни у меня будет прием в центре восстановления, возможно, я приеду в Германию на 3 недели для прохождения курса физиотерапии.

Через 5 недель еще одна консультация с доктором Штайном, и очень возможно, что я смогу выйти на лед уже в конце апреля», – написала Горбачева.