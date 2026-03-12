Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
Фигуристка Горбачева об операции: восстановление идет с опережением графика.
Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала о восстановлении после травмы.
В январе спортсменка перенесла операцию на колене.
«Новости отличные! Восстановление идет с большим опережением графика.
В ближайшие дни у меня будет прием в центре восстановления, возможно, я приеду в Германию на 3 недели для прохождения курса физиотерапии.
Через 5 недель еще одна консультация с доктором Штайном, и очень возможно, что я смогу выйти на лед уже в конце апреля», – написала Горбачева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
Допуск, правда, нужен ещё. Но он ведь будет видимо
Недавно думал как раз, что пора бы Горбачевой дать весточку о себе.
То, что ей рисовали 4 ур в протоколе сродни оценкам Петросян в этом сезоне.