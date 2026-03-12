  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
72

Фигуристка Нелюбова о работе с Плющенко: этот период мне многое дал.

Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала о работе с тренерами Алексеем Урмановым, Софьей Федченко и Евгением Плющенко.

– В 10 лет ты переехала к Алексею Урманову в Сочи. Решила переходить на новый уровень?

– Это было волнительно. Даже помню, что не хотела уходить от первого тренера, Марины Юрьевны Ереминой.

Но родители решили, что нужно двигаться дальше. Стоял вопрос между Москвой и Сочи. Сразу в Москву из Краснодара переезжать очень тяжело, и так как в Сочи приехал еще и олимпийский чемпион Алексей Урманов, мы решили, что первый шаг сделаем в этом направлении. Я бы сказала, что мой первый переход за меня провели родители: они договорились и мы приехали уже на просмотр.

Там изменился тренировочный процесс, все стало сразу более профессионально. Больше специалистов со мной работало – три тренера на льду, плюс скольжение, ОФП, хореография, танцы: 6-7 разных человек в команде – это уже более профессиональная подготовка. Я начала изучать уже более сложные каскады 3-3.

– Михаил Шайдоров тогда уже тренировался у Алексея Евгеньевича?

– Да, он посещал тренировки. И в одной группе мы тоже были в какие-то дни. Конечно, тогда я не могла представить, что катаюсь вместе с будущим олимпийским чемпионом. Хочу поздравить его с таким замечательным событием. Это очень классно.

– Потом ты тренировалась у Евгения Плющенко и Софьи Федченко. Чему они тебя научили?

– Начался карантин, и я задумалась, что хочу переезжать в Москву: казалось, что от Алексея Урманова я уже взяла все, что могла.

Думала над более сильным штабом. Сначала попала к Софье Федченко – она строгая, требовательная. Раскрыла во мне характер, я стабилизировала каскады 3-3.

Потом я оказалась у Евгения Плющенко, где выучила свой первый четверной – лутц. Этот период мне тоже дал очень многое, я тренировалась вместе с сильными фигуристками – Софьей Титовой, Софьей Муравьевой, Вероникой Жилиной. И это, конечно, мотивировало работать еще больше.

– Почему в итоге покинула эти группы?

– У Софьи Федченко все было хорошо. Но мне в какие-то моменты было некомфортно тренироваться с таким строгим и требовательным тренером. Возможно, кому-то это нравится, но мне, наверное, нужен более лояльный подход, чтобы и хвалили тоже. Тут просто немного не подошел стиль работы.

От Евгения Плющенко ушла, потому что так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться.

Так я оказалась у Дарьи Гуреевой. Она была вторым тренером у Аделины Сотниковой, со временем Дарья Сергеевна стала моим главным тренером. Дарья Сергеевна – самый подходящий тренер в плане характера – и хвалит, и ругает, когда надо. С ней получилось найти коннект и достичь моих текущих результатов, – сказала Нелюбова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная Казахстана
Дарья Гуреева
logoМихаил Шайдоров
мужское катание
женское катание
logoЕвгений Плющенко
Софья Федченко
Камилла Нелюбова
logoАкадемия Плющенко
logoсборная России
logoАлексей Урманов
переходы
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Приятно читать. Никого не обидела, при этом отвечала по сути, а не общими словами.
Дальнейших успехов!
Ответ Лилия
Культура и интеллигентность , действительно приятно
За Камиллой будет интересно наблюдать в следующем сезоне,на мой взгляд она очень перспективная
При этом 4L Камилле поставили у Плющенко. Молодец, что отметила это.
А вообще уже много сменила штабов.

В этом сезоне Камилла уверенно заявила о себе, обидно, что судили её чересчур строго.
Надеюсь, что в следующем сезоне её не будут задвигать под более известных фигуристок, и она будет только прогрессировать.
Ответ Olga.t
Но в результате мы не видели 4 лутц в этом сезоне. Будет ли в следующем?
Ответ Olga.t
И где этот четверной лутц? Отметила она то, что у нее травма, которая не позволяет прыгать этот самый лутц, то есть это все равно как Костылева, я так понимаю, должна благодарить Плющенко за четверной лутц? :)Где он?
Воспитанная и благодарная фигуристка Камилла. Всё по делу говорит, ни на кого не набрасывает. Нашла наконец своего тренера в лице Гуреевой, с которой ей комфортно работать, прогрессировать, прибавляя в мастерстве. В следующем сезоне с ней уже будут считаться соперницы и судьи, надеюсь, будут оценивать по качеству проката и никак иначе.
Ого, сколько она прошла уже
Камилла заслужила быть в Сборной на новый сезон. Неужели на последнее 6 место выберут Дарью Садкову, а не её? У Дарьи только 14 место на ЧР и 2-е в ФГП, у Камиллы 7-е на ЧР и 3-е в ФГП.
Ответ Nadezhda181
В сборную должны включить первые 6 мест ЧР:
1. Петросян
2. Двоеглазова
3. Захарова.
4. Фролова
5. Муравьева
6. Хуснутдинова

А вот в резерв должны включить:
1. Садкову
2. Нелюбова
3. Гущина.

Вот и все.
Ответ alexnew
Так вроде в сборную отбираются по рейтингу за сезон, а не только по итогам ЧР, или я путаю?
Почти во всех известных тренерских штабах уже побывала) С другой стороны - это тоже опыт, есть возможность сравнить разные методы подготовки и выбрать самый подходящий для конкретной спортсменки вариант
Ответ Kareglazaya
Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел:)))
Ответ Елена Зубарева
Ага) Но надеюсь, у Камиллы будет более позитивное завершение истории)
Футбики из команду в команду каждый год бегают. Тот же Златан.
Не вижу тут никаких проблем.
Ответ Олег Васечкин
Ну это немного другое в индивидуальном виде спорта всё таки лучше найти своего тренера или команду .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Она в поиске оптимального тренера
Камила не отделилась от Сотниковой, просто Аделина в декрете..
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем