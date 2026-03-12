Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»

Фигуристка Нелюбова о работе с Плющенко: этот период мне многое дал.

Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала о работе с тренерами Алексеем Урмановым , Софьей Федченко и Евгением Плющенко.

– В 10 лет ты переехала к Алексею Урманову в Сочи. Решила переходить на новый уровень?

– Это было волнительно. Даже помню, что не хотела уходить от первого тренера, Марины Юрьевны Ереминой.

Но родители решили, что нужно двигаться дальше. Стоял вопрос между Москвой и Сочи. Сразу в Москву из Краснодара переезжать очень тяжело, и так как в Сочи приехал еще и олимпийский чемпион Алексей Урманов, мы решили, что первый шаг сделаем в этом направлении. Я бы сказала, что мой первый переход за меня провели родители: они договорились и мы приехали уже на просмотр.

Там изменился тренировочный процесс, все стало сразу более профессионально. Больше специалистов со мной работало – три тренера на льду, плюс скольжение, ОФП, хореография, танцы: 6-7 разных человек в команде – это уже более профессиональная подготовка. Я начала изучать уже более сложные каскады 3-3.

– Михаил Шайдоров тогда уже тренировался у Алексея Евгеньевича?

– Да, он посещал тренировки. И в одной группе мы тоже были в какие-то дни. Конечно, тогда я не могла представить, что катаюсь вместе с будущим олимпийским чемпионом. Хочу поздравить его с таким замечательным событием. Это очень классно.

– Потом ты тренировалась у Евгения Плющенко и Софьи Федченко. Чему они тебя научили?

– Начался карантин, и я задумалась, что хочу переезжать в Москву: казалось, что от Алексея Урманова я уже взяла все, что могла.

Думала над более сильным штабом. Сначала попала к Софье Федченко – она строгая, требовательная. Раскрыла во мне характер, я стабилизировала каскады 3-3.

Потом я оказалась у Евгения Плющенко, где выучила свой первый четверной – лутц. Этот период мне тоже дал очень многое, я тренировалась вместе с сильными фигуристками – Софьей Титовой, Софьей Муравьевой, Вероникой Жилиной. И это, конечно, мотивировало работать еще больше.

– Почему в итоге покинула эти группы?

– У Софьи Федченко все было хорошо. Но мне в какие-то моменты было некомфортно тренироваться с таким строгим и требовательным тренером. Возможно, кому-то это нравится, но мне, наверное, нужен более лояльный подход, чтобы и хвалили тоже. Тут просто немного не подошел стиль работы.

От Евгения Плющенко ушла, потому что так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться.

Так я оказалась у Дарьи Гуреевой. Она была вторым тренером у Аделины Сотниковой, со временем Дарья Сергеевна стала моим главным тренером. Дарья Сергеевна – самый подходящий тренер в плане характера – и хвалит, и ругает, когда надо. С ней получилось найти коннект и достичь моих текущих результатов, – сказала Нелюбова.