Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»

Нелюбова: тройной аксель Косторной – эталонный, у Валиевой тоже очень нравился.

– Тройной аксель – твое главное оружие. Насколько стабильно он получается на тренировках?

– Прыжок достаточно стабильный. Когда я в хорошем состоянии, он получается на таком же уровне, как и тройные. В некоторые дни бывают сложности, но без этого никак.

– Думала прыгать в произвольной не один, а два акселя?

– Решили с тренером делать один. Если пойдем на усложнение, то это будет четверной. Посчитали, что выгоднее сделать все тройные на плюс. А если на втором акселе будет ошибка – тройка или степ-аут, то потеря по баллам будет серьезная. В общем, путем математических вычислений выбрали для меня оптимальный контент.

– Чей тройной аксель ты считаешь эталонным?

– Алена Косторная – красивый, высокий. У Камилы Валиевой тоже нравился очень.

– Пару месяцев назад ты публиковала видео, где исполняла четверной тулуп. Как дела с этим прыжком?

– Стараюсь его потихоньку стабилизировать, как и аксель. Но с ним идет чуть сложнее. Думали исполнять его в программе, но пока не рискнули – не тот уровень стабильности. Но да, прыжок уже получается. Хотя в соревновательный период ему уделяю не так много времени, часто это происходит в конце тренировок, когда уже устаю.

– Не страшно прыгать четверной?

– Не страшно. Зачем вообще тогда заниматься фигурным катанием, если страшно? Нужно не бояться, – сказала Нелюбова.