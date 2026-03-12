Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»

– Тройной аксель – твое главное оружие. Насколько стабильно он получается на тренировках?

– Прыжок достаточно стабильный. Когда я в хорошем состоянии, он получается на таком же уровне, как и тройные. В некоторые дни бывают сложности, но без этого никак.

– Думала прыгать в произвольной не один, а два акселя?

– Решили с тренером делать один. Если пойдем на усложнение, то это будет четверной. Посчитали, что выгоднее сделать все тройные на плюс. А если на втором акселе будет ошибка – тройка или степ-аут, то потеря по баллам будет серьезная. В общем, путем математических вычислений выбрали для меня оптимальный контент.

– Чей тройной аксель ты считаешь эталонным?

Алена Косторная – красивый, высокий. У Камилы Валиевой тоже нравился очень.

– Пару месяцев назад ты публиковала видео, где исполняла четверной тулуп. Как дела с этим прыжком?

– Стараюсь его потихоньку стабилизировать, как и аксель. Но с ним идет чуть сложнее. Думали исполнять его в программе, но пока не рискнули – не тот уровень стабильности. Но да, прыжок уже получается. Хотя в соревновательный период ему уделяю не так много времени, часто это происходит в конце тренировок, когда уже устаю.

– Не страшно прыгать четверной?

– Не страшно. Зачем вообще тогда заниматься фигурным катанием, если страшно? Нужно не бояться, – сказала Нелюбова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
У Косторной аксель, наверное, эталонный. И вообще фигуристка прекрасная. Как много уже девчонок четверной начинают прыгать... Тем интереснее. Пусть они будут как легко расщелкивающиеся нетравмоопасные орешки (хотя это маловероятно, конечно).
Алёна получше многих парней прыгала. Высоко, пролётно, со сложного захода.
Важно ещё, что Алёна не наматывала круги перед трикселем, заход на него был на самом деле короткий, при этом рёберное катание, несколько сложных шагов, перетяжку на одной ноге назад перед трикселем Алёна успевала показать, чтобы судьи с самого начала программы отметили качество владения коньком. Вот это уникально, это мало кто делает, но тогда и связки отдельно оценивались в числе компонентов.
Да у Алёны триксель эталонный прям залипала всегда.. 🔥🔥🔥
Алена для женского одиночного потеря, лучше бы она вернулась, чем космос и ракета…
Без ультрасей - она Пугачёва без голоса на пенсии...
Без ультрасей, она была бы ничуть не хуже, той же Петросян. И даже лучше.
Лучше Алениного 3А я пока не видела. Шик!
Да, Алёну с 3А ещё никто не перепрыгнул. Когда пересматриваю, аж дух захватывает.
Ох, Аленушка - боль моего сердца 💔
У Валиевой аксель с риппоном очень эффектный и красивый
У Камилы очень высокий и пролетный триксель был. Красивый с руками наверх. Надеюсь, восстановит его) Камилле удачи! Жаль, что на ФГП ее так нагло упаковали)
Это кощунство сравнивать невероятный 3А Алены...с 3А Валиевой.
