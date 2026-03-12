«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой

Визажистка Ирина Топал раскритиковала работу на шоу Загитовой.

Визажистка из Краснодара Ирина Топал рассказала о том, как работала на шоу Алины Загитовой «Ассоль».

«Как работа на ледовом шоу превратила мое 8 марта в кошмар.

Меня зовут Ира, я визажист и гример из Краснодара. 8 марта мне предложили поработать на мюзикле известной фигуристки в нашем ледовом дворце. Нужно было клеить парики, бороды и усы героям. Работа всего на 3 часа.

Вместо оплаты, как часто бывает на таких мероприятиях, мне предложили билет на этот же мюзикл. Я согласилась, так как это интересный кейс в портфолио, и я уже так работала на шоу однажды в России — после грима спокойно смотрела выступление из зала.

Кто же знал, что на самом деле я буду смотреть на арену на маленьком экране за кулисами в перерывах между переодеваниями и правками грима артистов, а на площадке пробуду не 3, а целых 9 часов.

Начнем с того, что на этапе подготовки ничего не было понятно: кто артисты, как они выглядят, каких героев играют и в каких переодеваются. Мне было очень сложно с ходу запомнить и соотнести, где чей парик и усы. А сами артисты этого тоже не знали, и мне постоянно приходилось бегать и уточнять все это, чтобы не ошибиться.

Некоторые из артистов капризничали и не хотели заранее клеить постиж. Некоторые слишком поздно приехали, кроме того, у них постоянно были репетиции, и из-за этого всего почти весь объем работы свалился на меня единовременно.

Я научилась клеить бороды, плести косы и крепить парики за считаные секунды, моля, чтобы ничего не слетело на льду во время кульбитов. Работала в прямом смысле за четверых, хотя меня уверяли, что у них всегда справлялся один человек. Напомню, все это бесплатно, и даже еду сказали брать с собой, хотя на площадке был кейтеринг.

После окончания шоу я просто закрылась в туалете и рыдала от пережитого стресса и ответственности, которые на меня возложили. И если бы я знала, что вот таким окажется закулисье шоу-бизнеса, я бы никогда на это не согласилась», – рассказала Топал в соцсетях.

Тут пишут, что сама виновата кококо как согласилась на такие низкие условия. Девушка хотела хорошую работу в портфолио, что плохого в этом?

Это не дает права не выполнять договоренности. Если речь шла о 3 часах перед шоу, и потом возможности посмотреть шоу как зритель,

то это ни разу не значит, что можно было прокатить с просмотром и устроить хаос на 9 часов
Она и взяла по себе - если бы все выполнили как договаривались ранее - 3 часа плюс просмотр
Вам нравится оправдывать невыполнение договоренностей? Считаете нормой пообещать одно, а по факту совсем другое?
Не заплатить гримеру.... даже не знаю, как это назвать. Стандартная ставка гримера: 6000-8000/смена. У них нет 10к?? и как это - один гример на весь шоу-хоровод, в котором полно пастижа? Короче - позорище. Чтобы все понимали - такой мелкий кидок, это днище в среде аудиовизуальных искусств. И да, это о многом говорит, шарага какая-то
так эта организация соответствует обстановке в голове продюсера,поэтому неудивительно
В комментах там пишут, что это обычная практика. Так же она кому-то не заплатила на шоу в Питере.
Какой продюсер такой и концерт )))
Как так - то : великий продюсер всех времен и народов вещает постоянно , что весь процесс контролирует , все знает , во все вникает , получила специальное образование , еще и дополнительно учится , повышает свою продюсерскую квалификацию , про ее самую эмпатическую эмпатию тоже весь мир знает , и вдруг нанимают девочку , которая готова за символическую плату , ради опыта и личного портфолио трудится на оговоренных условиях , а в итоге ее просто эксплуатировали и кинули , интересный получился профессионализм и эмпатия (
Все происходящее - безызбежно
не за символическую плату. ВООБЩЕ БЕЗ ОПЛАТЫ.
Загитова настолько бедная, что даже сотрудникам нечем платить? Шоу на коленке. Репетиции в день выступления. Участники шоу не знают своих ролей и костюмов. Обслуживающий персонал с улицы. И она ещё этим гордится.
Не бедная, а наглая.
Раньше хоть только себе вредила, теперь уже людям.
Загитова во всей красе . Алчная , жадная , с фальшивыми дипломами и гонором ......
Ещё с губами ненастоящими.
Ща эта прынцесса очухается, проснется
Запишет кружок про всё вы врете
Да уж. Организация на грани фантастики. Продюсер 88 уровня.
Щас Загитова вместо извинений скажет, что это хейтерша просто, которая хочет хайпануть на имени великой чемпионки
Так девушка имени не называет, но видео красноречивее слов.
и вообще гримерша такая злая, потому что не может себе карешечку бахнуть))
Это потому, что Загитовой грант не дали. Вот пришлось экономить на всем)
Не грант, а "ГранД" (с) 🤣🤣🤣
Так дали же, разве нет?
