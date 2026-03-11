Рудковская о переходе Сарновских к Тутберидзе: «Что-то мне подсказывает, что трансфер будет недолгий. У нас они были ВИП, а там своих ВИПов хватает»

Рудковская о переходе Сарновских к Тутберидзе: думаю, это ненадолго.

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала переход фигуристов Никиты и Софии Сарновских в штаб Этери Тутберидзе.

– Яна, хотелось бы ваше мнение по трансферу Никиты и Софии Сарновской в штаб Тутберидзе.

– К ребятам отношусь с теплотой, желаю им, безусловно, только удачи! Спортсмены они уже сейчас действительно топ. Но что-то мне подсказывает, что трансфер будет недолгий.

К ним подход у нас был всегда – hand made, ручная работа, и ВИП (очень важная персона). Евгений с ними очень много работал. Оттачивал точечно эти четверные прыжки и уникальные каскады с Никитой. Выучил аксель три с половиной с Софой и несколько четверных. Они же 7 лет у нас тренировались, с двойных прыжков. У них техника Евгения — от а до я, как по букварю.

– Вам не обидно?

– Честно говорю – нет. А что тут обижаться? На обиженных воду возят. Из неприятного – Евгений с Никитой накатывали к Кубку Содружества в Йошкар-Оле в произволке уникальный каскад четверной лутц + тройной аксель + тройной аксель. Они хотели первыми его сделать на официальном старте. Евгений даже отложил нашу поездку в отпуск, потому что должен был ехать с ним. Тут, конечно, есть осадочек, не скрою.

– Недостатка внимания к Сарновским не было, на ваш взгляд?

– С ними много работала и вся команда. Даже были моменты, когда мы брали для Софы личного хореографа – тренера на лед, который с ней отрабатывал программы в течение полутора месяцев.

История с «одноразовыми стаканчиками» и массмаркет точно не про этих ребят, их такой подход в будущем не устроит, а родителей тем более. К хорошему-то быстро привыкаешь. А вот там своих таких ВИПов хватает. Готовы ли они будут подвинуться ради аж двоих пришедших «ангелов» и делить с ними этот ВИП – покажет время.

– Но они приходят уже в серьезном статусе.

– Да. Надеюсь, ни у кого язык не повернется сказать, что Сарновские пришли неготовыми спортсменами от Плющенко не только со всеми тройными, а уже со всеми четверными в случае с Никитой и с несколькими ультра-си у Софы.

Семь лет назад их туда не взяли. А Плющенко взял и всему научил. Эти спортсмены всегда жили по принципу «лучше быть примой в своем репертуаре, чем на третьих ролях в чужих спектаклях». Вряд ли этот принцип со временем поменяется.

– Сарновские наверняка были на контракте — этот вопрос решен? Суммы, подозреваю, немаленькие.

– Всю неустойку в полном объеме академии «Ангелы Плющенко» возместят, об этом есть договоренность, здесь никаких проблем. Это как раз нормальный трансфер, клубу заплатили – спортсмен перешел. Так и должно быть. В этом плане Сарновские всегда были деловые люди, у меня с ними хорошие отношения и взаимопонимание по этим вопросам, – сказала Рудковская.

