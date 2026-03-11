Рудковская о переходе Сарновских к Тутберидзе: «Что-то мне подсказывает, что трансфер будет недолгий. У нас они были ВИП, а там своих ВИПов хватает»

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала переход фигуристов Никиты и Софии Сарновских в штаб Этери Тутберидзе.

– Яна, хотелось бы ваше мнение по трансферу Никиты и Софии Сарновской в штаб Тутберидзе.

– К ребятам отношусь с теплотой, желаю им, безусловно, только удачи! Спортсмены они уже сейчас действительно топ. Но что-то мне подсказывает, что трансфер будет недолгий.

К ним подход у нас был всегда – hand made, ручная работа, и ВИП (очень важная персона). Евгений с ними очень много работал. Оттачивал точечно эти четверные прыжки и уникальные каскады с Никитой. Выучил аксель три с половиной с Софой и несколько четверных. Они же 7 лет у нас тренировались, с двойных прыжков. У них техника Евгения — от а до я, как по букварю.

– Вам не обидно?

– Честно говорю – нет. А что тут обижаться? На обиженных воду возят. Из неприятного – Евгений с Никитой накатывали к Кубку Содружества в Йошкар-Оле в произволке уникальный каскад четверной лутц + тройной аксель + тройной аксель. Они хотели первыми его сделать на официальном старте. Евгений даже отложил нашу поездку в отпуск, потому что должен был ехать с ним. Тут, конечно, есть осадочек, не скрою.

– Недостатка внимания к Сарновским не было, на ваш взгляд?

– С ними много работала и вся команда. Даже были моменты, когда мы брали для Софы личного хореографа – тренера на лед, который с ней отрабатывал программы в течение полутора месяцев.

История с «одноразовыми стаканчиками» и массмаркет точно не про этих ребят, их такой подход в будущем не устроит, а родителей тем более. К хорошему-то быстро привыкаешь. А вот там своих таких ВИПов хватает. Готовы ли они будут подвинуться ради аж двоих пришедших «ангелов» и делить с ними этот ВИП – покажет время.

– Но они приходят уже в серьезном статусе.

– Да. Надеюсь, ни у кого язык не повернется сказать, что Сарновские пришли неготовыми спортсменами от Плющенко не только со всеми тройными, а уже со всеми четверными в случае с Никитой и с несколькими ультра-си у Софы.

Семь лет назад их туда не взяли. А Плющенко взял и всему научил. Эти спортсмены всегда жили по принципу «лучше быть примой в своем репертуаре, чем на третьих ролях в чужих спектаклях». Вряд ли этот принцип со временем поменяется.

– Сарновские наверняка были на контракте — этот вопрос решен? Суммы, подозреваю, немаленькие.

– Всю неустойку в полном объеме академии «Ангелы Плющенко» возместят, об этом есть договоренность, здесь никаких проблем. Это как раз нормальный трансфер, клубу заплатили – спортсмен перешел. Так и должно быть. В этом плане Сарновские всегда были деловые люди, у меня с ними хорошие отношения и взаимопонимание по этим вопросам, – сказала Рудковская. 

Смотря какой fabric, смотря сколько details... (с)
ХэндМэйд и ВИПы Яночки Лисициной посмели уйти...
Вот у Яночки всё сводится на финансовую стороны, и кстати признаёт что они в разы слабея я про АП
Ничто так не выдает колхоз в человеке, как вот этот ВИП.
Тренировать спортсменов высоких достижений и оказывать сервис ВИП с домиками это все-таки разные вещи.
Что же у них там все-таки произошло, что Сарновские так категорично решили вопрос, даже выплатив неустойки.
Вот и я о том
Овердоз мамыры- по- моему, более чем достаточное объяснение. Странно, что Яну не вывели на эту тему.
Месяц назад она уже планировала просить помощи у федерации. ’’...жизни нету с проклятою бабою...’’(с)
Какая-то каша у Яны в голове, хендмейд и вип, масс маркет.
Она же не по магазинам ходит, емае, как можно жизнь такими категориями мерить.
Чем больше иностранных слов назовет тем круче!
И будет все випхипхоп
Это она для своих из шоубиза, чтобы им было понятно, что у них там всё дороХо-боХато и вообще всё самое лучшее и всех чемпионов (водокачек) сами растят 😎
Подгорело знатно: вспомнила даже «одноразовых стаканчиков». Упоминания про вип просто смешны.)
Яна так и не осветила вопрос, как же так произошло, что хендмейд, ВИП, хорошие отношения, а вдруг вся семья взяла, и ушла к Тутберидзе, где, очевидно, ничего этого не будет, пахать будут на общих основаниях. Наверное всё-таки отравлена чем-то и кем-то атмосфера в АП, что людям приходится бежать, несмотря на необходимость выплаты отступных?
Ох, уж и бомбануло Яну Диоровну.
Это тебе не смски писать: "Алина, мы тебя ждём". И не, действительно, готовых ВИП-топов переманивать, как в случае с Косторной и Трусовой.
Сарновские не выдержали нервотрёпки с мамой Ирой. Что-то даже ВИП их не остановил!
Несколько ультраси у Софы, это она имеет ввиду, что несколько раз Софа не падала с тройного акселя.
Я вот тоже не пойму 🤔 ни одного не видела
А Яна не хочет выплатить ТШТ неустойку за всех ворованных спортсменов?
Комментарий скрыт
А должна? Тутберидзе что- то на них потратила из своего кармана?
А когда-то у Евгения Викторовича повернулся ведь язык сказать, что мы переучим Сашу и Алену и будем всех выигрывать, т,е. не достаточно хорошо они были обучены. Что же вы Яна за чужие языки переживаете? У вас столько своих "ВИП" языков, которые мелят без устали.
Этери Георгиевна, Вы поняли КТО к вам пришёл?)) Это Вам не "одноразовые стаканчики" - Олимпийские чемпионки Липа, Заги, Аня (трехкратная ЧР). Не вице - Трусова и не ЧЕ Алена Косторная. Не трехкратная ЧР Адель и не серебряная Двоеглазова. Фи, массмаркет какой-то, одни чемпионы. Это настоящие ВИПы подъехали! Никита Сарновский - 11 место ЧР и его сестра - 10 место ПР. Спортсмены с пониманием себя. Возрадуйтесь! Сам Плю приготовил))
😆😆😆
