«Сидела на жестких диетах, могла съедать одно яблоко в день и все равно поправляться». Бойкова о проблемах с весом

Бойкова о диетах: могла съедать одно яблоко в день и все равно поправляться.

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова рассказала, что сидела на жестких диетах, но они ей не помогали.

«Когда я перешла в парное катание, уже каталась два года, у меня вес пополз вверх. И я не могла ничего с этим сделать. Я сидела на жестких диетах, вплоть до того, что могла съедать одно яблоко в день и все равно поправляться.

В переходный возраст я и бегала в пленке, и чего только ни делала. Мне кажется, все через это проходят в таких видах спорта, как художественная гимнастика, фигурное катание, в балетном искусстве – то, что связано с эстетикой», – сказала фигуристка в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.