30

«Сидела на жестких диетах, могла съедать одно яблоко в день и все равно поправляться». Бойкова о проблемах с весом

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова рассказала, что сидела на жестких диетах, но они ей не помогали.

«Когда я перешла в парное катание, уже каталась два года, у меня вес пополз вверх. И я не могла ничего с этим сделать. Я сидела на жестких диетах, вплоть до того, что могла съедать одно яблоко в день и все равно поправляться.

В переходный возраст я и бегала в пленке, и чего только ни делала. Мне кажется, все через это проходят в таких видах спорта, как художественная гимнастика, фигурное катание, в балетном искусстве – то, что связано с эстетикой», – сказала фигуристка в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России
пары
logoАлександра Бойкова
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот этого не понимаю, ладно девочки, но мамы неужели не видят как питаются их дети? Они же должны понимать, что в пубертат одним яблоком вес не сгонишь, еще хуже сделаешь. Скопцова еще по 40 таблеток слабительных в юниорском возрасте пила 🤦‍♀️
Ответ MarinaEst
если бы вы были мамой 15-летней девочки, то поняли бы, что переходный возраст - не только про лишний вес. В это сложное время у них и авторитеты другие, и поступки непредсказуемые и любые прибабахи ждать можно)))
Ответ Алина Бель
Фигуристки не обычные 15 летние девочки, у них режим, дисциплина. Пускать питание спортсменки в пубертате на самотек - это безответственность родителей
Пубертат - он такой(( Это нужно пережить. И девочкам объяснять, что в это время не ты что-то делаешь не так, а твой организм перестраивается. Зато сейчас фигура у Саши просто отпадная! Как ей идут комбезы, они никому так не идут!
Лучше бы ела кусок мяса и огурец. Пользы было бы больше. Вообще вот не верю я во все эти истории про то, что ничего не едят и все равно поправляются. Такого не бывает.
Ответ Anneta28
это вода все, задержка воды и тому подобное, так что может казаться, что ничего не съел и поправился. это очевидно всем, кроме вот таких вот худеющих
Одно яблоко день - это больно!
Ответ lenbor3
Откуда силы на тренировки?
Ответ Katerina Sunny
Да там вообще наоборот уже отёки от голодания из-за нехватки белка начинаются, а они это бегом в плёнке сгоняют. Понятно, что у детей и подростков понимания о питании ноль, а взрослые вокруг всё кидают на самотёк. Никто грамотный не поможет питание наладить, справляются в меру своего разумения.
я не врач, но знаю, что чем больше сидишь на всяких жестких диетах, тем только хуже.
Сила пубертата. Главное, не давайте это мамЫре читать.
Это закон природы - после "жесткой диеты" организм откладывает про запас и особенно в начале детородного возраста и перед ним. И приучается делать это интенсивнее чем изначально и в добавок появляются гормональные дисбалансы.
А вообще то и много мужчин перед соревнованиями сгоняют вес чтобы не выскочить из своей категории. И часто сгоняют больше чем в "эстетических" видах. А иногда бывало что после сгонки не могли нормально и соревноваться.
Не представляю откуда Саша брала силы на прокаты и тренировки с такой диетой..
Ответ Hwanrina
Почитайте про кетоз. Низкоуглеводные диеты вызывают эйфорию, прилив энергии. Первые несколько дней плохо, а потом - энерджайзер
Ответ Anastasia Yarmysh
Так у неё в примере яблоко. Это как раз одни углеводы, человек оставляет себя наоборот вообще без белка.
А потом у девушек появляется РПП и их долго лечат, ну и последствия часто бывают отрицательные. Диеты диетам рознь. А проф. спорт - это не про здоровье.
Нет не все. И нет это ненормально.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
