  • Александра Бойкова: «Терплю боль 24 часа в сутки, это тяжело. На тренировке случился большой эмоциональный срыв, я была в истерике»
Александра Бойкова: «Терплю боль 24 часа в сутки, это тяжело. На тренировке случился большой эмоциональный срыв, я была в истерике»

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что испытывает постоянную боль из-за инфекции в ноге.

Бойкова и Козловский стали героями третьего выпуска сериала «Метод Тутберидзе» на Okko. 

Бойкова: Я раскатывала новые коньки, натерла ногу, туда попала инфекция, она поразила связки и голень. Потому что у спортсменов из-за нагрузок связки немножко слабоваты, сустав у меня тоже не очень хороший – не первой свежести, из-за этого инфекция засела в этом месте.

Оттуда ее сложнее выгнать как раз из-за того, что это место немножко израсходованное из своих ресурсов. Прыгать можно, главное, чтобы конек не сдавливал. Мне механически нельзя воздействовать на нее.

Даниил Глейхенгауз: Профессиональный спорт – это вообще не про здоровье. Любой профессиональный вид спорта – это про то, что тело человека стачивается.

В любом случае, к какому-то возрасту любой спортсмен, занимающийся разными спорта, имеет определенный набор хронических травм. У кого-то болят колени, у кого-то больная спина – и до конца жизни она болит. И в самолете уже летать не нравится долго.

Бойкова: У меня есть большая цель – это выполнить четверной выброс на соревнованиях. Меня многие считают сумасшедшей, говорят, что это не оправдано, это травмоопасно, это того не стоит, разница в баллах маленькая. Но это вот такая маленькая мечта и цель, которая меня держит на плаву. Благодаря ней я хочу кататься, за нее я готова бороться. <...> 

Да, у нас случился очень большой эмоциональный срыв, когда уже даже Станислав [Морозов] хотел уйти со льда. И я после тренировки была буквально в истерике. Дима понимал, что ему нужно успокоиться, чтобы успокоить меня.

Причина? Боль. Я терплю боль 24 на 7, это тяжело. Плюс физическая нагрузка на это накладывается, плюс соревнования – тоже стресс. Это все дает такой ком огромный снежный, что в один момент он просто разрывается. 

Козловский: На 100% контролировать свои эмоции во время тренировочного процесса не стоит. Эмоции иногда надо выплескивать. Потому что у нас не кабинетная работа. Когда ты держишь в себе эмоции, это начинает отражаться на твоих мышцах, на твоей психике – и в итоге приводит к техническим сбоям. 

Звучит страшно, если честно.
Неужели эта инфекция не проходит? Что связки слабые- это понятно.
Но с инфекцией-то что? Неужели этот вопрос никак нельзя решить? Курс антибиотиков тоже не помог?!
Ужасно, что такая молодая девушка, и уже терпит постоянно такие боли....
Здоровья ребятам!
помогло же, фильм снимали в августе и в ноябре
там же указано, когда шла съемка
Понятно.
Я выпуск не смотрела, не видела приписку. Сужу только по отрывкам.
Надеюсь, вск проблемы позади!
После этого выпуска еще больше прониклась к Саше: сколько же ей приходится терпеть(( В моменты, когда она плачет, даже жаль ее, как ребенка. Надеюсь, что у них с Димой еще будет время, чтобы показать себя на международной арене, а будут ли медали - зависит только от них, все для победы имеется.
Понравилось так же, что в выпуске уделили внимание Стасу Морозову, он хороший специалист, в хорошем смысле одержимый своим делом (мне знакома история, когда так много думаешь о своем деле, что тебе снятся какие-то ответы на вопросы). И понравились занятия с балериной, я лично вижу результаты работы: Дима явно распрямился и больше стал уделять внимание линиям.
П.С. понравилось, что Этери защищает Сашу от Диминой токсичности, все-таки он склонен. В свое время, я считаю, именно такая поддержка помогла возродиться Жене Тарасовой, результат мы все помним)
А я отметила, что Морозов очень здраво рассуждает, жалеет здоровье спортсменов и лишний раз не толкает их на сомнительный четверной выброс. Их мотивация понятна, но хорошо что хоть тренер видит и понимает. Надеюсь, если выйдем на международку, они от него откажутся хотя бы на время, чтобы Саша ногу долечила нормально.
Я согласна полностью с вами, что ногу надо долечить, тем более, сезон завершен, и замечательно, что Стас на стороне Саши! Сегодня увидела, что БК едут в тур с шоу Тутберидзе. Я конечно оч хочу увидеть этот шедевральный выброс живьем, но если ценой ноги, то, Саша, можно не надо! 🙏 я лучше потом снова по телеку посмотрю, а на шоу достаточно и стандартного контента в качественном исполнении)
И все это без международных стартов. А потом сто комментариев о том, зачем она выложила рилс, где ей грустно, что они не на играх.
Наверно, теперь понятнее реакция Саши и Димы на олимпиаду.. Теперь их спортивная злость точно на максимуме. И очень хочется, чтобы у ребят была возможность выступать на международных соревнованиях, чтобы показать свой высокий уровень
А Родниной стекла подбрасывали. А тут свои коньки дали.
Явно требуется психиатр! Из за четверного рушить здоровье и психику ?? Вопрос зачем ?? Получить медальку ?? Сюр какой то!
зато весь сезон мы слышали только про травму галлямова и читали здесь упрёки его фанатов, что Саша и Дима выигрывают только за счёт его перелома.
На сашину правую ногу смотреть страшно. А она на нее четверной приземляет…
САша,лучше вылечи ногу, пока нет международных стартов
Инфекция в ноге без антибиотиков может привести только к одному - гангрене и некрозу. Что-то Саша недоговаривает
