Александра Бойкова: «Терплю боль 24 часа в сутки, это тяжело. На тренировке случился большой эмоциональный срыв, я была в истерике»

Бойкова о проблемах со здоровьем: терплю боль 24 часа в сутки.

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что испытывает постоянную боль из-за инфекции в ноге.

Бойкова и Козловский стали героями третьего выпуска сериала «Метод Тутберидзе» на Okko.

Бойкова: Я раскатывала новые коньки, натерла ногу, туда попала инфекция, она поразила связки и голень. Потому что у спортсменов из-за нагрузок связки немножко слабоваты, сустав у меня тоже не очень хороший – не первой свежести, из-за этого инфекция засела в этом месте.

Оттуда ее сложнее выгнать как раз из-за того, что это место немножко израсходованное из своих ресурсов. Прыгать можно, главное, чтобы конек не сдавливал. Мне механически нельзя воздействовать на нее.

Даниил Глейхенгауз: Профессиональный спорт – это вообще не про здоровье. Любой профессиональный вид спорта – это про то, что тело человека стачивается.

В любом случае, к какому-то возрасту любой спортсмен, занимающийся разными спорта, имеет определенный набор хронических травм. У кого-то болят колени, у кого-то больная спина – и до конца жизни она болит. И в самолете уже летать не нравится долго.

Бойкова: У меня есть большая цель – это выполнить четверной выброс на соревнованиях. Меня многие считают сумасшедшей, говорят, что это не оправдано, это травмоопасно, это того не стоит, разница в баллах маленькая. Но это вот такая маленькая мечта и цель, которая меня держит на плаву. Благодаря ней я хочу кататься, за нее я готова бороться. <...>

Да, у нас случился очень большой эмоциональный срыв, когда уже даже Станислав [Морозов] хотел уйти со льда. И я после тренировки была буквально в истерике. Дима понимал, что ему нужно успокоиться, чтобы успокоить меня.

Причина? Боль. Я терплю боль 24 на 7, это тяжело. Плюс физическая нагрузка на это накладывается, плюс соревнования – тоже стресс. Это все дает такой ком огромный снежный, что в один момент он просто разрывается.

Козловский: На 100% контролировать свои эмоции во время тренировочного процесса не стоит. Эмоции иногда надо выплескивать. Потому что у нас не кабинетная работа. Когда ты держишь в себе эмоции, это начинает отражаться на твоих мышцах, на твоей психике – и в итоге приводит к техническим сбоям.