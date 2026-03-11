Александра Бойкова: «Очень хочу выиграть Олимпиаду, чемпионат мира. Потешить свое тщеславие, понять, что я чего-то стою, что я крутая, классная»

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что решила начать исполнять четверной выброс после недопуска на Олимпиаду. 

Бойкова и Козловский, а также их тренер Станислав Морозов стали героями новой серии «Метода Тутберидзе» на Okko.

Бойкова: Для меня прикол в том, что меня лишили шанса поехать на Олимпиаду. Я работала эти четыре года – давайте не будем прикидываться дураками – ради этого соревнования. И тут резко в мае приходит новость о том, что мы никуда не едем. И у меня была апатия большая. Но я понимала, что мне нужен какой-то стимул, чтобы кататься дальше. И этим стимулом стал четверной выброс.

Козловский: В основном, безусловно, это идея Саши. Здесь за нее можно только порадоваться, поддержать, потому что это действительно требует очень серьезного характера и настоящего мужества, чтобы идти на этот элемент.

Бойкова: Часто на тренировках, когда он (четверной выброс) не получался, Станислав [Морозов] и Дима говорили: ну чего, давай сделаем риттбергер и успокоимся. А я для себя понимала, что кататься не хочу, если я не делаю этот элемент.

Потому что для меня эта была первая и самая главная цель в этом сезоне – сделать этот элемент на соревнованиях. Ту мечту у меня отобрали, скажем так, эту мечту у меня отобрать никто не может, потому что ее делаю я.

Морозов: Она начала: «Вот, у нас никаких регалий нет, я никто, я хочу хоть чем-то отличаться». Я говорю: «Саш, че ты какие-то глупости говоришь?» Говорю: «Вы чемпионы Европы, вы призеры чемпионата мира, вы были на Олимпиаде, да, 4-е. Ну хочешь эти четыре – давай крутить. Просто это очень опасный элемент. Хочется тебе – давай, но только не надо нервничать, надо спокойно кататься.

Бойкова: Я очень-очень хочу выиграть в паре с Димой Олимпиаду. Конечно, я хочу выиграть чемпионат мира. Если говорить про спорт – для меня это немножко потешить свое тщеславие, понять, что я чего-то стою, что я в этом мире добилась чего-то – и я крутая, я классная.

Для меня подтверждением этой теории будет золотая медаль. Не одна, а несколько – хорошо, разных – отлично. Но для меня это важно.

«Рисовать такие баллы – некрасиво и бестактно». Полыхание Козловского от победы японцев на Олимпиаде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
В отличие от многих наших якобы «скромников» со святейшими лицами, Александра хотя бы честная. За это ей репспект!
Согласна, открыто и искренне говорить о своих вполне здоровых для топ-спортсмена целях - это нормально и честно. А то нам тут уже месяц внушают, что теперь в тренде "медаль мне не нужна".
Я только не согласна про "хотя бы". Как будто это в целом плохо, но хотя бы честно. Но ничего плохого в этом нет. Есть же разные сферы человеческой деятельности. Тщеславный священник, или психолог, или учитель - и правда беда. Тщеславный политик - возможно даже опасно. Но для человека из спорта высших достижений здоровые, обоснованные большие амбиции - это ж плюс к мотивации. Потому что то, о чем говорит Саша - это не пустое тщеславие, она ж себя не прославляет и не строит великую, наоборот, говорит, что был момент уныния, что она ничего серьезного так и не выиграла, по ее мнению, пока.
Тщеславие - это когда "впервые в мире...", "только у нас....", "вип" и "топ". А у Саши победа на ЧМ и ОИ - отличнвя цель, достойная большого спортсмена, которая ей дает силы дрфига работать и дофига преодолевать. Если глянуть соседние ветки, про боли, травмы, ограничения в еде, то понятно, что великая цель необходима. Иначе никак.
Мало того, Саша - и не раб этой цели, не фанатик, потому что нашла в себе силы эту цель временно отложить и найти другую мотивацию в виде квадвыброса. Очень крутая спортсменка и личность!
У нас любят молчаливых скромников, но Саша дерзкая, честная и амбициозная! И четверной выброс у нее есть, пусть все остальное тоже получится
Самомнение у нее всегда... Только, когда была у Москвиной это было плохо, а сейчас хорошо.)
Не ну разница есть всё таки одно дело сейчас озвучить что тщеславна другое наезжать на заслуженного тренера с претензиями прямо во время выставления баллов .
Саша безусловно крутая и классная!
И это не её вина, а её беда, что наши спортсмены лишены возможности участия в международных соревнованиях.
Остаётся только надеяться на лучшее, иначе всё теряет смысл.
"Завтра ветер переменится, завтра прошлому конец..."
"...понять, что я чего-то стою, что я крутая, классная..."

Как вариант - можно начать с того, чтобы чисто катать проги на внутренних стартах. 😑

А потом уже замахиваться на олимпиады да чемпионаты мира.
В мае приходит новость? Ну вообще-то квота была одна, а первой парой явно не Бойкова была на момент подачи списка.
Ну они ж не знали, пропустят МиГ-ов или нет. А так как их зарубила комиссия по измерению диаметра черепов, то БК автоматом пролетали мимо всего, даже шанса замены. А шанс замены был высок, учитывая травму Галлямова.
Ну так правила читать нужно, нет допуска у первой пары, нет ни у кого.
У Саши были возможности. Была олимпиада. Были ЧМ и ЧЕ. Сами же проигрывали. А ребята у которых даже возможности не было? Вот где обидно
Не знаю хорошо это или плохо ну хотя бы честно говорит про то что хочет потешить своё тщеславие .
Нормально ))) БК тем и интересны, что не причесывают то, что говорят. Вот они такие, какие есть. Хотите- любите, не хотите- выбор есть)))
Звучит прям плохо, но зато честно.
Цена 4- го выброса- огромный шанс всё проиграть. Последние соревнования тому подтверждение. Если бы МГ были в форме, этот выброс лишил бы БК золотой медали. А если бы ЧЯ катались чище и имели бы вес в глазах судей, то и второго бы места не видать. Саша хочет доказать себе, что она классная и крутая, и при этом готова пожертвовать работой целой команды. Когда идея соседствует с глупостью, вряд ли это круто и классно. И с таким прокатом, который они продемонстрировали недавно, ОИ они бы не выиграли. Это к их комментариям, которые они себе позволили во время Олимпиады.
Так вроде Тутберидзе тоже не против 4-го выброса.Она же прямо спрашивает Морозова и ребят.Говорит,что победа будет ценнее.
если бы МГ, если бы ЧЯ.....Аа если бы Саша устояла, 4-то она скрутила? смешно...
К ЧМ их готовила Москвина , а вот МГ были на вторых ролях. Все костюмы программы для БК. И БК КП выиграли, а вот ПП наваляли. Москвина на результаты повлиять не могла. А дала им многое. Желание стать ЧМ и ОЧ хорошее желание, имеет право хотеть.
