Александра Бойкова: «Очень хочу выиграть Олимпиаду, чемпионат мира. Потешить свое тщеславие, понять, что я чего-то стою, что я крутая, классная»
Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что решила начать исполнять четверной выброс после недопуска на Олимпиаду.
Бойкова и Козловский, а также их тренер Станислав Морозов стали героями новой серии «Метода Тутберидзе» на Okko.
Бойкова: Для меня прикол в том, что меня лишили шанса поехать на Олимпиаду. Я работала эти четыре года – давайте не будем прикидываться дураками – ради этого соревнования. И тут резко в мае приходит новость о том, что мы никуда не едем. И у меня была апатия большая. Но я понимала, что мне нужен какой-то стимул, чтобы кататься дальше. И этим стимулом стал четверной выброс.
Козловский: В основном, безусловно, это идея Саши. Здесь за нее можно только порадоваться, поддержать, потому что это действительно требует очень серьезного характера и настоящего мужества, чтобы идти на этот элемент.
Бойкова: Часто на тренировках, когда он (четверной выброс) не получался, Станислав [Морозов] и Дима говорили: ну чего, давай сделаем риттбергер и успокоимся. А я для себя понимала, что кататься не хочу, если я не делаю этот элемент.
Потому что для меня эта была первая и самая главная цель в этом сезоне – сделать этот элемент на соревнованиях. Ту мечту у меня отобрали, скажем так, эту мечту у меня отобрать никто не может, потому что ее делаю я.
Морозов: Она начала: «Вот, у нас никаких регалий нет, я никто, я хочу хоть чем-то отличаться». Я говорю: «Саш, че ты какие-то глупости говоришь?» Говорю: «Вы чемпионы Европы, вы призеры чемпионата мира, вы были на Олимпиаде, да, 4-е. Ну хочешь эти четыре – давай крутить. Просто это очень опасный элемент. Хочется тебе – давай, но только не надо нервничать, надо спокойно кататься.
Бойкова: Я очень-очень хочу выиграть в паре с Димой Олимпиаду. Конечно, я хочу выиграть чемпионат мира. Если говорить про спорт – для меня это немножко потешить свое тщеславие, понять, что я чего-то стою, что я в этом мире добилась чего-то – и я крутая, я классная.
Для меня подтверждением этой теории будет золотая медаль. Не одна, а несколько – хорошо, разных – отлично. Но для меня это важно.
Я только не согласна про "хотя бы". Как будто это в целом плохо, но хотя бы честно. Но ничего плохого в этом нет. Есть же разные сферы человеческой деятельности. Тщеславный священник, или психолог, или учитель - и правда беда. Тщеславный политик - возможно даже опасно. Но для человека из спорта высших достижений здоровые, обоснованные большие амбиции - это ж плюс к мотивации. Потому что то, о чем говорит Саша - это не пустое тщеславие, она ж себя не прославляет и не строит великую, наоборот, говорит, что был момент уныния, что она ничего серьезного так и не выиграла, по ее мнению, пока.
Тщеславие - это когда "впервые в мире...", "только у нас....", "вип" и "топ". А у Саши победа на ЧМ и ОИ - отличнвя цель, достойная большого спортсмена, которая ей дает силы дрфига работать и дофига преодолевать. Если глянуть соседние ветки, про боли, травмы, ограничения в еде, то понятно, что великая цель необходима. Иначе никак.
Мало того, Саша - и не раб этой цели, не фанатик, потому что нашла в себе силы эту цель временно отложить и найти другую мотивацию в виде квадвыброса. Очень крутая спортсменка и личность!
И это не её вина, а её беда, что наши спортсмены лишены возможности участия в международных соревнованиях.
Остаётся только надеяться на лучшее, иначе всё теряет смысл.
"Завтра ветер переменится, завтра прошлому конец..."
Как вариант - можно начать с того, чтобы чисто катать проги на внутренних стартах. 😑
А потом уже замахиваться на олимпиады да чемпионаты мира.