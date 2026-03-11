Александра Бойкова: «Очень хочу выиграть Олимпиаду, чемпионат мира. Потешить свое тщеславие, понять, что я чего-то стою, что я крутая, классная»

Бойкова: хочу выиграть Олимпиаду и чемпионат мира, потешить свое тщеславие.

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что решила начать исполнять четверной выброс после недопуска на Олимпиаду.

Бойкова и Козловский, а также их тренер Станислав Морозов стали героями новой серии «Метода Тутберидзе» на Okko.

Бойкова: Для меня прикол в том, что меня лишили шанса поехать на Олимпиаду. Я работала эти четыре года – давайте не будем прикидываться дураками – ради этого соревнования. И тут резко в мае приходит новость о том, что мы никуда не едем. И у меня была апатия большая. Но я понимала, что мне нужен какой-то стимул, чтобы кататься дальше. И этим стимулом стал четверной выброс.

Козловский: В основном, безусловно, это идея Саши. Здесь за нее можно только порадоваться, поддержать, потому что это действительно требует очень серьезного характера и настоящего мужества, чтобы идти на этот элемент.

Бойкова: Часто на тренировках, когда он (четверной выброс) не получался, Станислав [Морозов] и Дима говорили: ну чего, давай сделаем риттбергер и успокоимся. А я для себя понимала, что кататься не хочу, если я не делаю этот элемент.

Потому что для меня эта была первая и самая главная цель в этом сезоне – сделать этот элемент на соревнованиях. Ту мечту у меня отобрали, скажем так, эту мечту у меня отобрать никто не может, потому что ее делаю я.

Морозов: Она начала: «Вот, у нас никаких регалий нет, я никто, я хочу хоть чем-то отличаться». Я говорю: «Саш, че ты какие-то глупости говоришь?» Говорю: «Вы чемпионы Европы, вы призеры чемпионата мира, вы были на Олимпиаде, да, 4-е. Ну хочешь эти четыре – давай крутить. Просто это очень опасный элемент. Хочется тебе – давай, но только не надо нервничать, надо спокойно кататься.

Бойкова: Я очень-очень хочу выиграть в паре с Димой Олимпиаду. Конечно, я хочу выиграть чемпионат мира. Если говорить про спорт – для меня это немножко потешить свое тщеславие, понять, что я чего-то стою, что я в этом мире добилась чего-то – и я крутая, я классная.

Для меня подтверждением этой теории будет золотая медаль. Не одна, а несколько – хорошо, разных – отлично. Но для меня это важно.

