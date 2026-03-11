Бойкова и Козловский об отношениях: «Мы отличные друзья, если бы встречались – было бы тяжело. Любовь – это чувство, которое должно случиться»

Бойкова и Козловский: мы отличные друзья, если бы встречались – было бы тяжело.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko, что между ними дружеские отношения.

Бойкова: Мы с Димой отличные друзья. Даже больше, чем друзья, в том плане, что мы друг для друга как брат и сестра. Шесть дней в неделю мы точно проводим лицом к лицу, одиннадцать месяцев в году мы постоянно друг друга видим, и, наверное, если бы мы встречались, то было бы очень тяжело.

Козловский: Любовь – это чувство, которое должно случиться. У нас с Сашей сложилось так, как у нас сложилось.

Бойкова: В парном катании очень сложно найти своего партнера. Если ты за карьеру вообще его нашел – повезло, ты молодец!

Козловский: Эротичный ли это вид спорта? Я в данном контексте никогда не думал, всегда воспринимал это как некую деятельность, некую работу.

Бойкова: Для меня это не эротично. Для меня более эротично выглядят танцы на льду. Ты уже не акробатику какую-то выполняешь, а у тебя уже все завязано на отношениях между мужчиной и женщиной.

Козловский: Саша для меня это все-таки не какой-то мешок с картошкой. Саша для меня не какой-то инструмент, а все равно живой организм.

Бойкова: Ну да, тебя партнер держит за ляжку, держит за талию. Но это твоя работа. Когда я пришла в пары, мне надо было научиться делать поддержки, некоторые не получались с первого раза. Один раз я полетела вниз головой, но Дима поймал меня за штаны. Я осталась без трусов и без штанов. Зато с целой головой.

Мне повезло нереально, что мы с Димой совпали сразу, с первого раза, и вот уже девять лет мы катаемся вместе. Часто шутим на тему того, что столько в браке не живут, сколько мы катаемся вместе.

Козловский: Мы сразу нашли друг друга, у нас сразу сложилось понимание той общей цели, к которой мы идем.

