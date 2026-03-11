  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Бойкова и Козловский об отношениях: «Мы отличные друзья, если бы встречались – было бы тяжело. Любовь – это чувство, которое должно случиться»
Бойкова и Козловский об отношениях: «Мы отличные друзья, если бы встречались – было бы тяжело. Любовь – это чувство, которое должно случиться»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko, что между ними дружеские отношения.

Бойкова: Мы с Димой отличные друзья. Даже больше, чем друзья, в том плане, что мы друг для друга как брат и сестра. Шесть дней в неделю мы точно проводим лицом к лицу, одиннадцать месяцев в году мы постоянно друг друга видим, и, наверное, если бы мы встречались, то было бы очень тяжело.

Козловский: Любовь – это чувство, которое должно случиться. У нас с Сашей сложилось так, как у нас сложилось.

Бойкова: В парном катании очень сложно найти своего партнера. Если ты за карьеру вообще его нашел – повезло, ты молодец!

Козловский: Эротичный ли это вид спорта? Я в данном контексте никогда не думал, всегда воспринимал это как некую деятельность, некую работу.

Бойкова: Для меня это не эротично. Для меня более эротично выглядят танцы на льду. Ты уже не акробатику какую-то выполняешь, а у тебя уже все завязано на отношениях между мужчиной и женщиной.

Козловский: Саша для меня это все-таки не какой-то мешок с картошкой. Саша для меня не какой-то инструмент, а все равно живой организм.

Бойкова: Ну да, тебя партнер держит за ляжку, держит за талию. Но это твоя работа. Когда я пришла в пары, мне надо было научиться делать поддержки, некоторые не получались с первого раза. Один раз я полетела вниз головой, но Дима поймал меня за штаны. Я осталась без трусов и без штанов. Зато с целой головой.

Мне повезло нереально, что мы с Димой совпали сразу, с первого раза, и вот уже девять лет мы катаемся вместе. Часто шутим на тему того, что столько в браке не живут, сколько мы катаемся вместе.

Козловский: Мы сразу нашли друг друга, у нас сразу сложилось понимание той общей цели, к которой мы идем.

«Проиграли... ну такой сезон». Разгром в дуэли наших топ-пар – Галлямов смирился

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
пары
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoсборная России
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Дима поймал меня за штаны. Я осталась без трусов и без штанов. "
Эх... Какой заголовок спортс прошляпил!
Ответ Sivl
Лучше без первой фразы.
"Когда я пришла в пары... осталась без трусов и без штанов!"
После того как так поймал, Дима должен жениться как честный человек.
А нужно ли искать какую то любовь, если, судя по ответам, у них все есть для отношений? Может это и есть любовь? Или любовь это когда месяца на три сносит голову, в потом разбежались навсегда)?
Ответ agentkuper
У Саши есть парень, с которым они вместе около 5 лет)
Ответ agentkuper
Именно. Как раз такая дружба обычно и перерастает в самые крепкие отношения. Лучший друг - лучший партнер, когда знаешь человека как облупленного со всеми недостатками, но все равно его обожаешь. Это не пресловутая химия, которая проходит за 1-3 месяца. Но это надо осознать.
Мне их отношения немного напоминают Степанову-Букина. Тоже есть вайб любви, которая не случилась, хотя у Букиных, конечно, этого больше.
А Саша с Димой абсолютно на одной волне и команда - это и хорошо, и не очень, такие оба амбициозные, мб чересчур. Но за эстетику и стиль - люблю их!
Вот интересный факт. Я не раз видела поведение БК в реальной жизни, они шутили, смеялись, обнимались, Саша всегда так смотрела на Диму) То есть вот человеку со стороны можно легко подцмать, что они пара в жизни
Обожаю эту пару ❤️ По Диме видно, что он прямо мега надежный партнер. И хорошо, что у них такие классные дружеско-братские отношения, и что они так амбициозны - потому что я тоже хочу, чтобы Сашка стала Олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира 🥇🥇
если Дима найдет даму сердца, то в их паре любить должен он, иначе его просто не выдержишь
Ответ Vesna krasna
Безусловно, что касается отношений, в данном контексте я абсолютно уверенна, что больше некой любви, некого чувства должно быть у Дмитрия😂
Лукавят ребята, в этом сезоне видно было что они больше чем друзья)
"Саша для меня все равно живой организм!" 🤣
Почему всех удивляет информация про отношения Саши? А что, кто-то знал, что Настя Мишина в отношениях и замуж собирается? Не все любят светить личным в нельзяграмах.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
сегодня, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
сегодня, 17:58
Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026
сегодня, 17:26
Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»
сегодня, 17:07
Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)
сегодня, 16:10
Турнир на призы Климова, который должен был пройти в Сочи, отменен
сегодня, 16:03
Евгений Семененко и Софья Муравьева поставили номер по мотивам аниме «Человек-бензопила»
сегодня, 15:06Кино
«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»
сегодня, 11:35
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем