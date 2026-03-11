Тутберидзе об уходе тренера Тихонова: «Спросила его: ты же понимаешь, что ребят бросил? А он говорит: я что, должен жизнь планировать под ребят?»

Бойкова об уходе тренера Тихонова: было неприятно, я расстроилась.

Этери Тутберидзе , Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko , как прекратили работать с тренером Алексеем Тихоновым .

Тихонов, который несколько сезонов работал с Бойковой и Козловским, летом перешел в академию Татьяны Навки.

Тутберидзе: Перед тем, как ребятам в этом сезоне уже нужно было выезжать на сборы, которые были запланированы заранее, буквально за день Леша (Алексей Тихонов – Спортс’’) присылает СМС, что, к сожалению, он с нами работать не будет.

Я начала быстро копаться в голове, выкопала Станислава Морозова , с которым предварительно когда-то там два года назад был разговор. И вот вызвонили. Спасибо огромное, что он в секунду согласился.

Бойкова: В первый момент было неприятно, что Алексей не написал нам, не позвонил и не сказал. Я поплакала немножко, расстроилась – вроде хорошие, близкие отношения были с человеком.

Тутберидзе: Я его спросила: ты же понимаешь, что ребят бросил? А он говорит: а что, я должен свою жизнь планировать под ребят?

Козловский: Что касается этой фразы про планирование жизни – я в этом плане очень спокоен. Я могу сказать, что мы с Сашей никого из своих специалистов, из тех людей, с которыми двигались вместе к нашим спортивным достижениям, никогда не обманывали.

Тутберидзе: Тем более, слухи о том, что он переходит, были заранее. Мы просто увидели его в списках тренеров школы Навки намного заранее. Позвонили и спросили: это что? Он сказал: не-не, если бы что-то было, то вы бы узнали первыми. Ну вот потом через месяц мы это узнали. Один день оставался до вылета на сборы.

Козловский: Станислав Морозов для меня – определенный феномен. Вообще, вся его история абсолютно феноменальна, я не понимаю, как может так получиться.

Человек очень долго был вне большого спорта, но Морозов, я об этом заявляю абсолютно официально и с уверенностью, а я работал с разными тренерами и специалистами – это лучший тренер парного катания в мире. Лучше просто нет.

Тутберидзе: Пока мне очень нравится, как он с ними работает. Я думаю: спасибо тебе большое. И Алексею Тихонову спасибо огромное, потому что иначе бы мы на него не вышли.

Бойкова: Я могу сказать, что у меня это первый тренер, который настолько живет делом фигурного катания, что даже иногда страшно за человека становится, потому что он думает о нем 24 на 7.

