  • Тутберидзе об уходе тренера Тихонова: «Спросила его: ты же понимаешь, что ребят бросил? А он говорит: я что, должен жизнь планировать под ребят?»
Бойкова об уходе тренера Тихонова: было неприятно, я расстроилась.

Этери Тутберидзе, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko, как прекратили работать с тренером Алексеем Тихоновым.

Тихонов, который несколько сезонов работал с Бойковой и Козловским, летом перешел в академию Татьяны Навки.

Тутберидзе: Перед тем, как ребятам в этом сезоне уже нужно было выезжать на сборы, которые были запланированы заранее, буквально за день Леша (Алексей Тихонов – Спортс’’) присылает СМС, что, к сожалению, он с нами работать не будет.

Я начала быстро копаться в голове, выкопала Станислава Морозова, с которым предварительно когда-то там два года назад был разговор. И вот вызвонили. Спасибо огромное, что он в секунду согласился.

Бойкова: В первый момент было неприятно, что Алексей не написал нам, не позвонил и не сказал. Я поплакала немножко, расстроилась – вроде хорошие, близкие отношения были с человеком.

Тутберидзе: Я его спросила: ты же понимаешь, что ребят бросил? А он говорит: а что, я должен свою жизнь планировать под ребят?

Козловский: Что касается этой фразы про планирование жизни – я в этом плане очень спокоен. Я могу сказать, что мы с Сашей никого из своих специалистов, из тех людей, с которыми двигались вместе к нашим спортивным достижениям, никогда не обманывали.

Тутберидзе: Тем более, слухи о том, что он переходит, были заранее. Мы просто увидели его в списках тренеров школы Навки намного заранее. Позвонили и спросили: это что? Он сказал: не-не, если бы что-то было, то вы бы узнали первыми. Ну вот потом через месяц мы это узнали. Один день оставался до вылета на сборы.

Козловский: Станислав Морозов для меня – определенный феномен. Вообще, вся его история абсолютно феноменальна, я не понимаю, как может так получиться.

Человек очень долго был вне большого спорта, но Морозов, я об этом заявляю абсолютно официально и с уверенностью, а я работал с разными тренерами и специалистами – это лучший тренер парного катания в мире. Лучше просто нет.

Тутберидзе: Пока мне очень нравится, как он с ними работает. Я думаю: спасибо тебе большое. И Алексею Тихонову спасибо огромное, потому что иначе бы мы на него не вышли.

Бойкова: Я могу сказать, что у меня это первый тренер, который настолько живет делом фигурного катания, что даже иногда страшно за человека становится, потому что он думает о нем 24 на 7.

«Проиграли... ну такой сезон». Разгром в дуэли наших топ-пар – Галлямов смирился

Хорошо, что эта ситуация дала шанс Морозову, надеюсь, у них с БК все будет и дальше хорошо
Ответ Арктический Лед
Да, с Морозовым БК совсем другими стали. В хорошем смысле этого слова. И ПП у них классная в этом году.
Разочаровал Тихонов. Дело даже не в том, что ушел, а в том, как ушел.
Ответ Наши победят
Мне тоже казалось, что он человек приятный и порядочный, но. Возможно, духу не хватило нормально сказать Этери, она все-таки очень сильная женщина, не каждый сдюжит серьезный разговор с ней, но конечно такой поступок - чистое ребячество, недостойное взрослого опытного мужчины. Но нет худа без добра: Стас Морозов явно сильнее как тренер и похоже, больше подходит Козловским, они видят в нем авторитет
Ответ Наши победят
Комментарий скрыт
Если тренер ушел одним днем, почему сказать, что тренер ушел одним днем - это наброс и вынос сора из избы?
Ответ Арктический Лед
Так за месяц же знали.
Ответ Zhuuuzhik
Так как знали, если Тихонов говорил, что никуда не переходит?
Вряд ли Козловский и Бойкова будут сочинять такое. Что ж, это не красит Алексея. Ну, так и результаты у него сейчас такие себе. Но нет худа без добра. Стас реально крутой тренер парников! Если бы не он, неизвестно ещё, были бы Траньки оч! Он очень хороший специалист именно по разным элементам. За день чинит выбросы, тодесы. Макс рассказывал, как у них не получается выброс, а потом просто совет от Стаса, как надо, а проблема была не в Тане, а именно в том, как Макс ее выбрасывал, и все стало отлично. Так что да, спасибо Тихонову за Морозова!
Тихонов поступил мерзко. Но, и ответку получил быстро - без Этери у него и результатов нет. МЕ из подающий надежды пары скатились в ничто.
Ответ Lz+Lo
Кстати да, в этом сезоне МЕ на фоне пермяков совсем померкли. Вернулись ЧЯ, появились Щербинина и Петров. Про МЕ на этом фоне как-то совсем забываешь.
Ответ Lz+Lo
смешные вы ,вы думаете что она парами занималась ,аха ждите ,он в этом году ей похоже и одиночники наши не очень то нужны были ,олимпиада и грузины с дочкой поважнее будут
То есть Навка может во время ОИ набрасывать на штаб Этери, а Этери должна была промолчать и прожевать?
Но уходить тоже можно по-разному, как не посмотришь на Тихонова, он само благолепие, всегда улыбается, но по факту взрослый вроде человек, почему нельзя хотя бы за месяц предупредить? Все планировалось сильно заранее.
Если все так, как рассказывают ребята, а у меня нет повода не верить БК, то хорошо, что они попали к такому тренеру. Из разряда - нет худа без добра.
Ну Тихонов фигурист, артист, а Морозов мужик. видно же.
Хотя странно . У людей все меньше принципов , обязательств перед кем то , только мани и где на тот момент лучше.
Ответ Lapo Elkann
Так-то Стас тоже бывший фигурист, парник, даже был партнером Волосожар)) И вряд ли трудится у Этери за идею, что не отменяет его компетенций и тренерского авторитета
Ответ kate_ko
Знаю. Ну и в ФК все бывшие фигуристы , но Морозов ярко выраженный мужик. что я и написала. остальное узнаю здесь.
Ну и в итоге всё к лучшему! Хорошо, что Станислав взялся тренировать БК, у них сложился чудесный тандем!
Материалы по теме
Тарасова о переходе Сарновских к Тутберидзе: «Бегают от тренера к тренеру – разве с этим можно что‑то сделать?»
11 марта, 10:46
Плющенко о переходе Сарновских к Тутберидзе: «7 лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали — им очень польстило»
11 марта, 06:19
Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Тутберидзе
10 марта, 19:36
Рекомендуем
Главные новости
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
сегодня, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
сегодня, 17:58
Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026
сегодня, 17:26
Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»
сегодня, 17:07
Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)
сегодня, 16:10
Турнир на призы Климова, который должен был пройти в Сочи, отменен
сегодня, 16:03
Евгений Семененко и Софья Муравьева поставили номер по мотивам аниме «Человек-бензопила»
сегодня, 15:06Кино
«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»
сегодня, 11:35
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем