Татьяна Тарасова: «Валиева справится с программой на Кубке Первого канала. Она серьезно возвращается»
Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.
«Может, поеду посмотреть турнир. Зависит от того, как буду чувствовать себя. То, что будет Камила Валиева участвовать, интересно.
Она программу должна катать, конечно, справится. Как она может не справиться? Она серьезно возвращается», – сказала Тарасова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Какие же журналисты однобокие и предсказуемые😁
Меня удивляют одни и те же комментаторы которые пишут одно и то же про пиар и из каждого утюга. Будто бы вся их жизнь состоит из новостной ленты спортса, потому что весь этот поток только тут. Похоже на скетчи из Монти Пайтона
Но во всем должна быть мера и в пиаре Камилы тоже , какой бы отличной фигуристкой она на была .