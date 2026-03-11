Тарасова о переходе Сарновских к Тутберидзе: «Бегают от тренера к тренеру – разве с этим можно что‑то сделать?»

«Бегают от тренера к тренеру – разве с этим можно что‑то сделать? Ничего с этим не сделаешь.

Нельзя сказать, что у них не было успехов – результаты были. Каждый человек из этой ситуации должен сделать выводы: и спортсмены, и тренеры», – рассказала Тарасова.

Это они-то "бегают"? Она вообще в курсе, о ком речь?
Впрочем, она даже для ЛП уже не тянет, судя по перлам, которые она там выдавала.
Тот случай, когда можно. Не они первые не выдержали соседства с Лениной мамой...
Покажите кто-нибудь Татьяне Анатольевне видео, записанное на катке у Лютикова, где она на детей и на Митрофанову с оскорблениями кидается. Если его не изъяли. В том-то и дело, что эти двое там очень давно тренируются. Никита до Плющенко работал только с Давыдовым, София какое-то время была у Турберидзе и в ЦСКА, не такой и большой список, особенно с учётом давности тех переходов.
Вы о чём, Костылева , с недавнего временни стала фавориткой ТАТ, и никто её не смеет критиковать, даже хорео у Лены на мировом уровне, и вообще кто усомниться в правильности подготовки Костылевой будет иметь дело с главной шубой нашего ФК 😏
Так я не Лену и критикую, Лена вообще молодец, что, живя в таком сериале, держится и прыжковую часть всю выкатала на первенстве, или тут как с женой Цезаря?
В смысле, бегают??? Они семь лет в АП были. Она их с Рухиным не путает?
Не дкмаю, что она имела ввиду конкретно Сарновских. Просто комментировала общую тенденцию на частую смену штабов спортсменами.
Она прокомментировала именно переход Сарновских, откройте первоисточник.
Но неудачно получилось, учитывая их тренировки в АП в течение 7 лет.
Бегают это обобщённо про фигуристов, но не про Сарновских, которые были в АП 7 лет и были на хорошем счету, пока не случилось второго пришествия Костылевых.
можно подумать от ТАТ не бегали и не прибегали
Во всем мире бегают. И только а России - нииизяя!
Не бегают, а вынуждены уйти. Кто откажется от тех условий, которые у них были и плюсом шоу Рудковских?Тут два варианта, мамаира и контракт западного образца)
Ну, конечно, когда переходят в ТШТ, то это бегают от тренера к тренеру, а когда к ТАТ переходили - это нормально. Когда Розанов юниоров от ТШТ сманил, никто не возмущался. Бумеранг...
Всё верно.
Ммммм, напомните про Ягудина, пожалуйста
ТАТ то сама была в первом ряду инициаторов беготни к ней. Собственно все кроме ММ у неё из перебежавших.
А этот случай вообще не из разряда обычной "беготни".
