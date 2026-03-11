Тарасова о переходе Сарновских к Тутберидзе: «Бегают от тренера к тренеру – разве с этим можно что‑то сделать?»
Тарасова оценила переход Сарновских к Тутберидзе.
Татьяна Тарасова высказалась о переходе Софии и Никиты Сарновских от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.
«Бегают от тренера к тренеру – разве с этим можно что‑то сделать? Ничего с этим не сделаешь.
Нельзя сказать, что у них не было успехов – результаты были. Каждый человек из этой ситуации должен сделать выводы: и спортсмены, и тренеры», – рассказала Тарасова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Впрочем, она даже для ЛП уже не тянет, судя по перлам, которые она там выдавала.
Покажите кто-нибудь Татьяне Анатольевне видео, записанное на катке у Лютикова, где она на детей и на Митрофанову с оскорблениями кидается. Если его не изъяли. В том-то и дело, что эти двое там очень давно тренируются. Никита до Плющенко работал только с Давыдовым, София какое-то время была у Турберидзе и в ЦСКА, не такой и большой список, особенно с учётом давности тех переходов.
Но неудачно получилось, учитывая их тренировки в АП в течение 7 лет.
А этот случай вообще не из разряда обычной "беготни".