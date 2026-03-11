Тарасова о переходе Сарновских к Тутберидзе: «Бегают от тренера к тренеру – разве с этим можно что‑то сделать?»

Татьяна Тарасова высказалась о переходе Софии и Никиты Сарновских от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Бегают от тренера к тренеру – разве с этим можно что‑то сделать? Ничего с этим не сделаешь.

Нельзя сказать, что у них не было успехов – результаты были. Каждый человек из этой ситуации должен сделать выводы: и спортсмены, и тренеры», – рассказала Тарасова.

