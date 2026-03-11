Тарасова об отстранении российских фигуристов: «Это просто так не кончится. ISU хотят показать нам, что они хозяева нашей жизни»
Татьяна Тарасова считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) не хочет возвращать российских фигуристов на международные соревнования.
«Я об этом говорила первая. И уже четыре года об этом говорю. Они (ISU) нас не только исключили, они сделали очень плохое дело.
Мы начнем выступать с одного человека, будем завоевывать право выступать по два, по три спортсмена. Это просто так не кончится. Они хотят показать нам, что они хозяева нашей жизни», – рассказала Тарасова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
