Тарасова об отстранении российских фигуристов: «Это просто так не кончится. ISU хотят показать нам, что они хозяева нашей жизни»

Тарасова об отстранении российских фигуристов: это просто так не кончится.

Татьяна Тарасова считает, что Международный союз конькобежцев (ISU ) не хочет возвращать российских фигуристов на международные соревнования.

«Я об этом говорила первая. И уже четыре года об этом говорю. Они (ISU) нас не только исключили, они сделали очень плохое дело.

Мы начнем выступать с одного человека, будем завоевывать право выступать по два, по три спортсмена. Это просто так не кончится. Они хотят показать нам, что они хозяева нашей жизни», – рассказала Тарасова.