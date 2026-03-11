  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова об отстранении российских фигуристов: «Это просто так не кончится. ISU хотят показать нам, что они хозяева нашей жизни»
4

Тарасова об отстранении российских фигуристов: «Это просто так не кончится. ISU хотят показать нам, что они хозяева нашей жизни»

Тарасова об отстранении российских фигуристов: это просто так не кончится.

Татьяна Тарасова считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) не хочет возвращать российских фигуристов на международные соревнования.

«Я об этом говорила первая. И уже четыре года об этом говорю. Они (ISU) нас не только исключили, они сделали очень плохое дело.

Мы начнем выступать с одного человека, будем завоевывать право выступать по два, по три спортсмена. Это просто так не кончится. Они хотят показать нам, что они хозяева нашей жизни», – рассказала Тарасова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoISU
logoТатьяна Тарасова
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Татьяна Анатольевна, так можно же подать в суд, но кое-кто не хочет ссорится с ИСУ, поэтому пока так.
Ещё недавно она была доверенным лицом самого выдающегося геополитика современности, и вдруг - хозяева жизни сидят в ISU!🤔
И что? Где свой блек-джек?
Почему просрали полимеры?!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
сегодня, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
сегодня, 17:58
Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026
сегодня, 17:26
Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»
сегодня, 17:07
Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)
сегодня, 16:10
Турнир на призы Климова, который должен был пройти в Сочи, отменен
сегодня, 16:03
Евгений Семененко и Софья Муравьева поставили номер по мотивам аниме «Человек-бензопила»
сегодня, 15:06Кино
«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»
сегодня, 11:35
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
