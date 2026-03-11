65

На Кубке Первого канала будут разрешены четверные прыжки у женщин и четверные выбросы у пар в коротких программах

На Кубке Первого канала разрешат женщинам прыгать четверные в короткой программе.

Стал известен регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 21-22 марта в Санкт-Петербурге.

«В турнире принимают участие две команды: Москва (красный цвет) и Санкт-Петербург (синий цвет). Представляющие иные регионы РФ спортсмены распределяются между командами.

Каждая команда состоит из двух спортивных пар, двух танцевальных дуэтов и десяти спортсменов-одиночников. Состав участников турнира формируется по приглашению ФФККР и Первого канала. 

В случае, если кто-то из спортсменов не сможет принять участие в турнире, к участию приглашается запасной спортсмен или спортивная пара / танцевальный дуэт. Порядок выступления команд определяется жеребьевкой.

Снимаются следующие ограничения на предписанные прыжковые элементы короткой программы:

  • В женском одиночном катании разрешены четверные прыжки, в том числе в каскаде; 

  • В парном катании разрешены выбросы и подкрутки в четыре оборота.

Спортсмены в парном катании катают короткие программы, танцевальные дуэты – произвольные танцы. Спортивные пары и танцевальные дуэты также принимают участие в конкурсе мастерства на льду и в командных эстафетах.

В одиночном катании – один спортсмен из каждой команды катает и короткую и произвольную программы, по два спортсмена из каждой команды только короткую или только произвольную программу, но при этом принимают участие в прыжковом баттле или в конкурсе мастерства на льду.

Каждая команда самостоятельно выбирает капитана из состава членов команды. Каждый спортсмен, спортивная пара и танцевальный дуэт обязаны принять участие в турнире. Состав участников от каждой команды на каждый вид программы турнира определяют члены каждой команды
самостоятельно вместе с капитаном.

Баллы в общекомандный зачет за выступления в короткой и произвольной программах, а также в прыжковом баттле начисляются по действующей системе ISU. Баллы в общекомандный зачет за конкурс мастерства на льду и командные эстафеты начисляются по итогам показанного в каждом конкурсе результата.

Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов по сумме всех выступлений в коротких и произвольных программах, конкурса мастерства на льду, прыжкового баттла и командных эстафет», – говорится в регламенте, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. 

Валиева, Петросян, Кондратюк выступят за Москву на Кубке Первого канала, Гуменник, Дикиджи, Муравьева – за Санкт-Петербург

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
женское катание
пары
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
мужское катание
танцы на льду
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хитрецы. Наверно шикарная Валиева ПП пока не тянет))
Ответ Инна1945
Хитрецы. Наверно шикарная Валиева ПП пока не тянет))
А кто будет только кп катать тоже пп не тянут?)
Ответ Инна1945
Хитрецы. Наверно шикарная Валиева ПП пока не тянет))
А что там одна Валиева первым прыжком может квад сигануть? Валиевой помню сразу бонус Лакерник за вращение при выходе сделал.
Единственное хорошее нововведение, давно уже надо было снять этот запрет на КПК. В остальном новый регламент - туфта полная. Зачем было ломать то, что отлично работало?
Это в принципе давно пора ввести isu. С учетом поднятия возраста четверные стабильно катать с остальной программой в 17+ это что-то из разряда фантастики. А в короткой можно получить преимущество.
Ответ Alina66
Это в принципе давно пора ввести isu. С учетом поднятия возраста четверные стабильно катать с остальной программой в 17+ это что-то из разряда фантастики. А в короткой можно получить преимущество.
Согласна. А то какая-то дискриминация по гендерному принципу: мужчинам -можно, женщинам - нельзя. А меж 21 век надворе! Но...не отменят. И именно потому, что преимущество смогут получить не те люди. По моим ощущениям ИСУ сейчас в женской одиночке взял курс на то, чтобы было просто человек 20 дев с +/- одинаковым контентом, чтобы путем манипуляций с гое и компами можно было назначить чемпионом правильного спорсмена из правильной федерации. Потому и надбавки за прыжки во второй половине ограничили. И шкалу ГОЕ с 3 до 5 расширили. И возростной ценз подняли. Поэтому и квады в КП не разрешат. Хотя мне, как зрителю, это очень жаль
Ответ Manyasha
Согласна. А то какая-то дискриминация по гендерному принципу: мужчинам -можно, женщинам - нельзя. А меж 21 век надворе! Но...не отменят. И именно потому, что преимущество смогут получить не те люди. По моим ощущениям ИСУ сейчас в женской одиночке взял курс на то, чтобы было просто человек 20 дев с +/- одинаковым контентом, чтобы путем манипуляций с гое и компами можно было назначить чемпионом правильного спорсмена из правильной федерации. Потому и надбавки за прыжки во второй половине ограничили. И шкалу ГОЕ с 3 до 5 расширили. И возростной ценз подняли. Поэтому и квады в КП не разрешат. Хотя мне, как зрителю, это очень жаль
Шкалу компонентов почему не упоминаете? У женщин она 80% от мужской.
Вот это решение, по свободному применению элементов ультра си в КП , выглядит как действительно революционное. Можно сказать, наконец-то наши чиновники не обращают внимание на всякие маразматические препоны ИСУ технического характера и набрались смелости их отменить. Осталось еще отменить возрастные ограничения в ФК , чтобы в соревнованиях, хотя бы такого формата, выступали действительно сильнейшие фигуристки, а не искусственно созданные правилами. Полностью приветствую это решение. Ведь само ИСУ разрешило использовать, совершенно не оцениваемый и лишь только для эффекта, элемент сальто, но четверные у девушек в КП по-прежнему запрещены. Может такое решение нашей федерации натолкнет и ИСУ прекратить эту дискриминацию женщин на на квады.
Вообще считаю, что если ИСУ продолжит в том же духе, надо снимать эти идиотские ограничения на квады в КП у женщин и юниоров. Пусть живут в своей системе, мы будем в своей, добавив в зрелищности
Ответ sniper74
Вообще считаю, что если ИСУ продолжит в том же духе, надо снимать эти идиотские ограничения на квады в КП у женщин и юниоров. Пусть живут в своей системе, мы будем в своей, добавив в зрелищности
чтобы юниоры до взрослых недожили?очень зрелищно
Есть самоубийцы, которые пойдут на квадвыброс в КП?:))
Ответ Zhuuuzhik
Есть самоубийцы, которые пойдут на квадвыброс в КП?:))
Четыре штуки вижу с лету.
Ответ Амальгама
Четыре штуки вижу с лету.
Я-то грешным делом думала, что у нас только БК его делают и то, через два раза на третий) А у вас аж 4 кандидата)
Еще большая ерунда будет, раньше хоть все катали и КП, и ПП на турнир по ФК было поже, а теперь какие то "Веселые старты"., неинтересно.
Сказочный турнир да и только. Квады и муллионы. Всé как вы хотели за ваши деньги. Надо делать открытым. 😁
Пусть риск оправдает себя и удача улыбнётся фигуристам в КП . Успеха !
Круто. Давно пора.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем