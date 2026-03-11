На Кубке Первого канала будут разрешены четверные прыжки у женщин и четверные выбросы у пар в коротких программах

На Кубке Первого канала разрешат женщинам прыгать четверные в короткой программе.

Стал известен регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 21-22 марта в Санкт-Петербурге.

«В турнире принимают участие две команды: Москва (красный цвет) и Санкт-Петербург (синий цвет). Представляющие иные регионы РФ спортсмены распределяются между командами.

Каждая команда состоит из двух спортивных пар, двух танцевальных дуэтов и десяти спортсменов-одиночников. Состав участников турнира формируется по приглашению ФФККР и Первого канала.

В случае, если кто-то из спортсменов не сможет принять участие в турнире, к участию приглашается запасной спортсмен или спортивная пара / танцевальный дуэт. Порядок выступления команд определяется жеребьевкой.

Снимаются следующие ограничения на предписанные прыжковые элементы короткой программы:

В женском одиночном катании разрешены четверные прыжки, в том числе в каскаде;

В парном катании разрешены выбросы и подкрутки в четыре оборота.

Спортсмены в парном катании катают короткие программы, танцевальные дуэты – произвольные танцы. Спортивные пары и танцевальные дуэты также принимают участие в конкурсе мастерства на льду и в командных эстафетах.

В одиночном катании – один спортсмен из каждой команды катает и короткую и произвольную программы, по два спортсмена из каждой команды только короткую или только произвольную программу, но при этом принимают участие в прыжковом баттле или в конкурсе мастерства на льду.

Каждая команда самостоятельно выбирает капитана из состава членов команды. Каждый спортсмен, спортивная пара и танцевальный дуэт обязаны принять участие в турнире. Состав участников от каждой команды на каждый вид программы турнира определяют члены каждой команды

самостоятельно вместе с капитаном.

Баллы в общекомандный зачет за выступления в короткой и произвольной программах, а также в прыжковом баттле начисляются по действующей системе ISU. Баллы в общекомандный зачет за конкурс мастерства на льду и командные эстафеты начисляются по итогам показанного в каждом конкурсе результата.

Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов по сумме всех выступлений в коротких и произвольных программах, конкурса мастерства на льду, прыжкового баттла и командных эстафет», – говорится в регламенте, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

