Команда-победитель Кубка Первого канала получит 14 млн рублей, команда-участник – 7 млн рублей

Призовой фонд Кубка Первого канала по фигурному катанию – 21 млн рублей.

Призовой фонд Кубка Первого канала по фигурному катанию составляет в 2026 году 21 млн рублей.

В турнире примут участие команды Москвы и Санкт-Петербурга. В составах команд – по пять представителей мужского и женского одиночного катания, по две пары и два танцевальных дуэта.

Команда-победитель получит 14 млн рублей, команда-участник – 7 млн.

Турнир пройдет 21-22 марта в Санкт-Петербурге.