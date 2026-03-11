Валиева, Петросян, Кондратюк выступят за Москву на Кубке Первого канала, Гуменник, Дикиджи, Муравьева – за Санкт-Петербург
Стали известны составы команд Москвы и Санкт-Петербурга на предстоящий Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Турнир пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 марта.
Команда Москвы
Никита Сарновский
Григорий Федоров
Алиса Двоеглазова
Мария Захарова
Аделия Петросян
Дарья Садкова
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Александра Степанова – Иван Букин
Команда Санкт-Петербурга
Матвей Ветлугин
Петр Гуменник
Владислав Дикиджи
Евгений Семененко
Николай Угожаев
Ксения Гущина
Софья Муравьева
Камилла Нелюбова
Анна Фролова
Дина Хуснутдинова
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
267 комментариев
Но, если честно, оно мне не очень нравится. В таком противопоставлении как будто мимоходом принижаются люди из других регионов. Не очень красиво использовать подобный приём для возвеличивания Санкт-Петербурга.
Понимаю, что это делается ради остроты "соперничества", но по отношению к остальным всё-таки выглядит не очень корректно.
Москву прокатил по всем фронтам!
Вам главное накинуть на Валиеву)
При этом гарантированно будет ненужный пафос Соловьёва, нудятина и нытье с нелепыми эпитетами от Ягудина. 4 года прошло с нашего отстранения от международных стартов. А ФФККР и Первый канал до сих пор вместо развития своего продукта упорно ждут подарка с барского плеча - возвращения на МС. А казалось бы, такой классный спортивный продукт собственный можно было бы забабахать. Вместо этого пшик...