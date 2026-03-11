Валиева, Петросян, Кондратюк выступят за Москву на Кубке Первого канала, Гуменник, Дикиджи, Муравьева – за Санкт-Петербург

Стали известны составы команд Москвы и Санкт-Петербурга на предстоящий Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 марта. 

Команда Москвы

Макар Игнатов

Марк Кондратюк

Андрей Мозалев

Никита Сарновский

Григорий Федоров

Камила Валиева

Алиса Двоеглазова

Мария Захарова

Аделия Петросян

Дарья Садкова

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Александра Степанова – Иван Букин

Команда Санкт-Петербурга

Матвей Ветлугин

Петр Гуменник

Владислав Дикиджи

Евгений Семененко

Николай Угожаев

Ксения Гущина

Софья Муравьева

Камилла Нелюбова

Анна Фролова

Дина Хуснутдинова

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Василиса Кагановская – Максим Некрасов

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
267 комментариев
Как Дина Хуснутдинова оказалась в команде Петербурга? Зачем было делить на города, если всё равно натасовали?
Как и Нелюбова .
На усиление бросили, нет в Питере сильных девочек ))
Забавное, конечно, деление на москвичей и петербуржцев.
Но, если честно, оно мне не очень нравится. В таком противопоставлении как будто мимоходом принижаются люди из других регионов. Не очень красиво использовать подобный приём для возвеличивания Санкт-Петербурга.
Понимаю, что это делается ради остроты "соперничества", но по отношению к остальным всё-таки выглядит не очень корректно.
Ответ Лиза Михайлова
Мандариновый кум намеренно возвеличивает Петербург. Все соревнования крупные отдал в неуютный Юбилейный.
Москву прокатил по всем фронтам!
Ответ Лиза Михайлова
Мне тоже не нравится.
Дина Хуснутдинова, Камилла Нелюбова - вот уж истинные петербургские фигуристки...
Ответ Shtirly
Так что поделать, если в Питере беда с ЖО)
формат кубка - больше шоу, чем соревнование, так что тут претензии к распределению команд какие могут быть? ну посмотрим еще раз прокаты, которые понравились! попереживаем за любимых спортсменов, может на таком вот расслабоне они выдадут что-то выдающееся! Я вот от Андрея Мозалева все жду чисто исполненную программу) Была ведь в этом сезона КП без ошибок!)
Ответ Наталья Карлова
Претензии есть зачем дели по городам когда не делится и проводить соревнования в одном из этих городов
Ответ Наталья Карлова
Нечего ждать от него
Зачем вообще называть команды Спб/Москва, что за дурость, если там еще участвуют фигуристы регионов. Фантазии не хватило что-ли, что принципиально бы изменилось, назовись команды Красные/Синие?
Новые бредовые изменения в регламенте, видимо, ради Валиевой решили разрешить прыгать четверные в кп, полноценную пп она не вывезет
Ответ MarinaEst
Всегда так было, кто-то кп катает, кто-то пп)
Вам главное накинуть на Валиеву)
Ответ kvalievaqueen
Никогда в кп не был разрешён квад
Разрешен квад в КП в жо, при этом в одной команде ни одной квадистки, в другой - все. Баланс уже прям чувствуется)
Ответ Arita1
Кто-то точно завалит квад а может и не одна так что при чистом прокате Питерских есть шансы .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Если квад будет вместо 2А , можно выиграть у чистого проката и с заваленным.
Привет Камила . Я очень рада , в соревновательной программе опять увидеть выдающеюся фигуристку. Главное, чтобы программа была такой , какой она достойна.
Очень рада видеть Камилу в списках.
Подавляющее преимущество Питера у парней, а Москвы у девчонок. Деление команд по территориальному принципу - бред. При этом убрали жеребьёвку, проведение которой само по себе могло бы стать промоушеном, раскруткой мероприятия. Такое чувство, что Первый канал своими же руками хоронит свой же турнир. Интриги в турнире нет практически никакой. Ну, разве что каждый посмотрит за своими любимками. И всё.
При этом гарантированно будет ненужный пафос Соловьёва, нудятина и нытье с нелепыми эпитетами от Ягудина. 4 года прошло с нашего отстранения от международных стартов. А ФФККР и Первый канал до сих пор вместо развития своего продукта упорно ждут подарка с барского плеча - возвращения на МС. А казалось бы, такой классный спортивный продукт собственный можно было бы забабахать. Вместо этого пшик...
Ответ Phideaux
Не смотрите , какие проблемы то?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
сегодня, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
сегодня, 17:58
Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026
сегодня, 17:26
Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»
сегодня, 17:07
Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)
сегодня, 16:10
Турнир на призы Климова, который должен был пройти в Сочи, отменен
сегодня, 16:03
Евгений Семененко и Софья Муравьева поставили номер по мотивам аниме «Человек-бензопила»
сегодня, 15:06Кино
«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»
сегодня, 11:35
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем