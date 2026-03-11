Маттео Риццо пропустит чемпионат мира в Праге
Бронзовый призер Олимпиады Риццо пропустит чемпионат мира по фигурному катанию.
Итальянский фигурист Маттео Риццо не выступит на чемпионате мира в Праге.
Ранее Риццо, взявший бронзу в командном турнире Олимпиады-2026, числился в списках участников турнира, который пройдет с 25 по 29 марта. Теперь фамилия итальянца – в списке запасных.
В основе его заменил Габриэле Франджипани. От Италии в Праге также выступит Даниэль Грассль.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ISU
Маттео в команднике сделал всё возможное и даже почти невозможное, чтобы помочь своей сборной . И теперь досрочно решил закончить сезон.
У Николая травма. что ли? На Франжипани весь сезон больно смотреть, квоты потеряют...
Маттео и не планировал на ЧМ ехать. Он говорил, что Милан - его последний старт.
Что то все сливаются с ЧМ.
Стандартная история для постОИ ЧМ. Основная ставка на ОИ была, все силы на них отданы.
Я не хейтер Шайдорова, но от отсутствия Риццо даже грустнее
Жаль, очень хотелось еще раз посмотреть на чудесную ПП Матео. А у Николая травма, получается?((( Здоровья ребятам!
А вот это действительно очень жаль... Хотелось бы ещё на Матиео полюбоваться в этом сезоне)
Очень жаль...
Печально, если завершит, хотя, он сделал все что мог, а травмы накапливаются. С другой стороны, в итальянской сборной не людно.
У Маттео куча травм, так что пусть восстанавливается... Он медаль себе и сборной уже выгрыз, теперь пусть коллеги поработают.
Итальянская федерация уважает и ценит своих чемпионов. И это сильный пример.
