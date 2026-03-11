17

Маттео Риццо пропустит чемпионат мира в Праге

Бронзовый призер Олимпиады Риццо пропустит чемпионат мира по фигурному катанию.

Итальянский фигурист Маттео Риццо не выступит на чемпионате мира в Праге.

Ранее Риццо, взявший бронзу в командном турнире Олимпиады-2026, числился в списках участников турнира, который пройдет с 25 по 29 марта. Теперь фамилия итальянца – в списке запасных.

В основе его заменил Габриэле Франджипани. От Италии в Праге также выступит Даниэль Грассль.

Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ISU
Маттео в команднике сделал всё возможное и даже почти невозможное, чтобы помочь своей сборной . И теперь досрочно решил закончить сезон.
У Николая травма. что ли? На Франжипани весь сезон больно смотреть, квоты потеряют...
Маттео и не планировал на ЧМ ехать. Он говорил, что Милан - его последний старт.
Что то все сливаются с ЧМ.
Стандартная история для постОИ ЧМ. Основная ставка на ОИ была, все силы на них отданы.
Я не хейтер Шайдорова, но от отсутствия Риццо даже грустнее
Жаль, очень хотелось еще раз посмотреть на чудесную ПП Матео. А у Николая травма, получается?((( Здоровья ребятам!
А вот это действительно очень жаль... Хотелось бы ещё на Матиео полюбоваться в этом сезоне)
Очень жаль...
Печально, если завершит, хотя, он сделал все что мог, а травмы накапливаются. С другой стороны, в итальянской сборной не людно.
У Маттео куча травм, так что пусть восстанавливается... Он медаль себе и сборной уже выгрыз, теперь пусть коллеги поработают.
Итальянская федерация уважает и ценит своих чемпионов. И это сильный пример.
Материалы по теме
Агент Малинина: «У Ильи была первая Олимпиада и, думаю, не последняя. Проблем с эмоциональным состоянием у него нет»
26 февраля, 16:01
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник – 6-й, Шайдоров победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й, Малинин – 8-й
13 февраля, 22:59
Рекомендуем
Главные новости
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
сегодня, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
сегодня, 17:58
Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026
сегодня, 17:26
Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»
сегодня, 17:07
Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)
сегодня, 16:10
Турнир на призы Климова, который должен был пройти в Сочи, отменен
сегодня, 16:03
Евгений Семененко и Софья Муравьева поставили номер по мотивам аниме «Человек-бензопила»
сегодня, 15:06Кино
«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»
сегодня, 11:35
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем