Маттео Риццо пропустит чемпионат мира в Праге

Бронзовый призер Олимпиады Риццо пропустит чемпионат мира по фигурному катанию.

Итальянский фигурист Маттео Риццо не выступит на чемпионате мира в Праге.

Ранее Риццо, взявший бронзу в командном турнире Олимпиады-2026, числился в списках участников турнира, который пройдет с 25 по 29 марта. Теперь фамилия итальянца – в списке запасных.

В основе его заменил Габриэле Франджипани. От Италии в Праге также выступит Даниэль Грассль .

