Александр Жулин: «Знаю, что ISU очень не хочет нас видеть, потому они занимают те места, на которых никогда бы не оказались»

Жулин: знаю, что ISU очень не хочет нас видеть.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что Международный союз конькобежцев (ISU ) не намерен возвращать российских спортсменов на международные турниры.

«Я знаю только, что ISU очень не хочет нас видеть, потому что сейчас им очень хорошо. Они занимают те места, на которых никогда бы не оказались. Особенно если вернутся Валиева и Трусова, которые уже делают четверные.

Думаю, ISU пока займет противоположную позицию. Но многое может решить МОК, если примет волевое решение и скажет, что спорт должен быть вне политики.

Очень надеюсь, что нас выпустят, потому что спортсменам такого класса, как Степанова и Букин , Козловский и Бойкова, Гуменник, Валиева и Трусова, будет очень тяжело держать форму без мотивации. Очень теплится надежда, что здравый смысл восторжествует и нас вернут», – рассказал Жулин.