Александр Жулин: «Знаю, что ISU очень не хочет нас видеть, потому они занимают те места, на которых никогда бы не оказались»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) не намерен возвращать российских спортсменов на международные турниры.

«Я знаю только, что ISU очень не хочет нас видеть, потому что сейчас им очень хорошо. Они занимают те места, на которых никогда бы не оказались. Особенно если вернутся Валиева и Трусова, которые уже делают четверные.

Думаю, ISU пока займет противоположную позицию. Но многое может решить МОК, если примет волевое решение и скажет, что спорт должен быть вне политики.

Очень надеюсь, что нас выпустят, потому что спортсменам такого класса, как Степанова и Букин, Козловский и Бойкова, Гуменник, Валиева и Трусова, будет очень тяжело держать форму без мотивации. Очень теплится надежда, что здравый смысл восторжествует и нас вернут», – рассказал Жулин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Советский спорт
Ждуны))Создается уверенность,что причина давным давно не в ИСУ, а в руководстве ффкр -не привыкли работать или целенаправленно бездействуете ничего не оспаривая как другие федерации, чтобы спокойно пилить бабки и слитки дома на местных водокачках.
100%
100%. Сколько Губер на Вяльбе ни накидывает, однако Коростелев и Непряева с декабря на кубке мира соревнуются уже. И медалька даже уже есть! А фигуристы кроме олимпиады никуда больше так и не допущены. Сихарулидзе - на прием к Елене Валерьевне - учись руководить!
По Валиевой и тем более Трусовой еще очень рано что-то говорить. Им для начала надо вернуться и хотя бы один сезон полностью откатать. Не в шоу, а на соревнованиях.
Про возможности и перспективы девочек действительно, рано говорить. Но точно можно говорить, что чтобы вернуться на уровень, позволяющий успешно конкурировать, им нужно будет проделать такую огромную работу, с такой самоотдачей и отказом от многого, что сейчас есть в их жизни, что это всё просто невозможно без очень-очень сильной мотивации. Такой мотивацией может стать только выход на международные старты. И не какой-то там потенциально возможный когда-нибудь. А свершившееся решение с конкретно названной датой. Всё остальное вряд ли даст достаточную мотивацию. Ну не ради же медалей на внутренних стратах спортсменки такого уровня возвращаются. Тут не в какой-то гордыне дело, а просто тело и психику не обманешь. В условиях высокой степени неопределенности тело просто может начать саботировать, если мозг не увидит ради чего это всё. А это не позволит набрать нужную форму.
Поэтому, мне кажется, что так не получится, что вот они пусть вернуться на высокий уровень, покатаются, а потом, глядишь, нас выпустят, а они уже готовы. Не смогут они быть готовы, пока нет четкого понимания по МС
Тут несколько лет вопили, вот была бы там Петросян, ну была и что?
Ну обождите -там спасательный круг подьехал троянским конем - Сарновская пришла)))-вот и поедет вместо Петросян громить женскую одиночку.
Была и достойно выступила.
Да погодите вы с Валиевой и Трусовой. Пускай хотя бы обе проги с тройными покажут. А возвращение Валиевой и Трусовой им как раз будет на руку. Сразу приток зрителей будет.
Жулину не приходит в голову, что федре просто плевать самой на эти старты и кричать нас не пускают банально выгоднее под распил бабла на аодокачках
Наша федерация даже не пытается биться за допуск.
В ожидании допуска к МС, его можно не дождаться, если не стучать в дверь. ФФККР выбрала тактику молчаливого ожидания, ну-ну.
Справедливости ради, танцорам, взявшим медали, наши танцевальные дуэты абсолютно никак не помешали бы. Видимо, Жулин мысленно застрял во временах, когда у него тренились Навка и Кацалапов. Любит же Александр рассуждать про другие виды, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями
Фантазер,свои места мы на ОИ увидели
Мы увидели те места, кото орые нам назначили, по ИХ усмотрению. Особенно в мужской одиночке.
Так в женской даже Богиня Этери признала,что планировали подиум,но накатали даже меньше,чем дали.
Жуликов, как обычно, делает вид, что иных причин отстранения нет.
А и нет объективных.
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
сегодня, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
сегодня, 17:58
Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026
сегодня, 17:26
Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»
сегодня, 17:07
Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)
сегодня, 16:10
Турнир на призы Климова, который должен был пройти в Сочи, отменен
сегодня, 16:03
Евгений Семененко и Софья Муравьева поставили номер по мотивам аниме «Человек-бензопила»
сегодня, 15:06Кино
«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»
сегодня, 11:35
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
сегодня, 11:05
