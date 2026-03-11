66

Роднина о проблемах с интернетом в Москве: «Понимаю, почему происходит такая ситуация. У нас есть объяснение от руководства страны»

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о проблемах с мобильным интернетом в Москве.

«Я тоже столкнулась с общими проблемами с интернетом в Москве. В этом плане депутаты — не исключение. Для меня это не проблема, но определенные ограничения в мою жизнь эта ситуация внесла. Не могу сказать, что до этого много времени проводила в интернете, но в любом случае порой есть трудности.

Понимаю, почему происходит такая ситуация. У нас есть объяснение от руководства страны. Подобная ситуация не только в Москве, но и в Петербурге, в Сочи и в других городах. Сейчас это общая проблема.

Россияне недовольны сложившейся ситуацией? Люди всегда негативно относятся к тому, что лишаются вещей, к которым привыкли. Я сама никогда не пробовала прожить долгое время без интернета. Теперь нахожусь в подобных обстоятельствах со всеми россиянами. На вопрос о том, стоит ли отказаться от такой практики, лучше пусть ответят соответствующие органы», – рассказала Роднина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
66 комментариев
Напомню, все идет строго в соответствии с планом, а иногда и с опережением графика
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Интересно, а вчерашний ракетный обстрел в центре Брянска - это по графику или уже опережение??
А можно подробнее про объяснение от руководства страны?
Ответ Рубин2003
Для безопасности граждан, вот так вот сказали. Если ты в центре, то для твоей безопасности, кароч
Ответ Рубин2003
Настройка чебурнета, где будут только разрешённые РКН сайты
Так и какая конкретная причина? Никто ничего не озвучивал, кроме общих фразы про безопасность
Ответ В поисках смысла
Интернет западное изобретение и нужно от него отказаться)
Нам не нужно объяснения руководства. Нам нужен интернет.
Ответ befree
Вы не инагент часом? Всем не нужен, а вам вдруг нужен
Да, когда же, наконец, этот интернет полностью отключют! От Москвы до самых до окраин! Лично я уже устала по клаве строчить! И, личных машин не должно быть! Махорка по талонам!
Считаю:
1 - молодежь должна маршировать
2 - народ среднего возраста, должен проводить 6 дней в неделю на сельхозработах
3 - старики, как я, должны на печке лежать, готовится к уходу и одновременно штопать одежу.
Ответ Juliejulie Londonlondon
3 - ... и мастерить внукам деревянные игрушки
Ответ serenada
Деревянные автоматы для плавной и непрерывной подготовки к сво с самого детства
И инфляция у нас 4%
Ахахахаха
Вот залезли то по самую макушку ### выберешься ж теперь.
Он же с ума сошёл, а как сказать то)
Какая понятливая, когда речь о руководстве страны.
В почтовое отделегие в центре Москвы пришли посылки. Но ситуация как в Простоквашино: "Только мы вам их не отдадим". У них связи нет. Ни оприходовать не могут, ни выдачу провести. Второй день пошел, вопрос не решается. Это ненормально. При этом через улицу другое отделение - прямо у Кремля - и там все ок. Ну что за дичь.
Отключение интернета понятно, когда это действенная мера. А если просто для галочки, то польза пропадает.
Наконец -то Москву зацепило. А то как в вакууме живут
Наконец -то Москву зацепило. А то как в вакууме живут
Москва сейчас массово в Минск едет - билеты до Минска ни на поезд, ни на самолет не купить
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»
10 марта, 12:50
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Роднина об отстранении россиян: «Абсолютно политическое решение, которое пора отменить и вернуть все на свои места»
10 марта, 08:04
Рекомендуем
Главные новости
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
сегодня, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
сегодня, 17:58
Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026
сегодня, 17:26
Давыдов о переходе Яметовой к Плющенко: «У Евгения есть возможность параллельно с тренировками участвовать в шоу»
сегодня, 17:07
Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)
сегодня, 16:10
Турнир на призы Климова, который должен был пройти в Сочи, отменен
сегодня, 16:03
Евгений Семененко и Софья Муравьева поставили номер по мотивам аниме «Человек-бензопила»
сегодня, 15:06Кино
«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»
сегодня, 11:35
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем