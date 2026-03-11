Роднина о проблемах с интернетом в Москве: «Понимаю, почему происходит такая ситуация. У нас есть объяснение от руководства страны»
Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о проблемах с мобильным интернетом в Москве.
«Я тоже столкнулась с общими проблемами с интернетом в Москве. В этом плане депутаты — не исключение. Для меня это не проблема, но определенные ограничения в мою жизнь эта ситуация внесла. Не могу сказать, что до этого много времени проводила в интернете, но в любом случае порой есть трудности.
Понимаю, почему происходит такая ситуация. У нас есть объяснение от руководства страны. Подобная ситуация не только в Москве, но и в Петербурге, в Сочи и в других городах. Сейчас это общая проблема.
Россияне недовольны сложившейся ситуацией? Люди всегда негативно относятся к тому, что лишаются вещей, к которым привыкли. Я сама никогда не пробовала прожить долгое время без интернета. Теперь нахожусь в подобных обстоятельствах со всеми россиянами. На вопрос о том, стоит ли отказаться от такой практики, лучше пусть ответят соответствующие органы», – рассказала Роднина.
Считаю:
1 - молодежь должна маршировать
2 - народ среднего возраста, должен проводить 6 дней в неделю на сельхозработах
3 - старики, как я, должны на печке лежать, готовится к уходу и одновременно штопать одежу.
Ахахахаха
Вот залезли то по самую макушку ### выберешься ж теперь.
Он же с ума сошёл, а как сказать то)