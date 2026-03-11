Одной из причин ухода Сарновских из академии Плющенко стал конфликт с матерью Костылевой (РИА Новости)

Одной и причин ухода Никиты и Софии Сарновских из академии Евгения Плющенко стала конфликт с матерью фигуристки Елены Костылевой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Одна из важнейших причин – конфликты с Костылевой-старшей», – сообщил источник.

Сарновские теперь будут тренироваться в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

Источник: РИА Новости
А знаете, чем закончится дело? Через год у Лены наступит пубертат и маманя объявит в провалах Плющенко. Опять скандал, интриги, расследования
Ответ Валерия Марченко
Готовим попкорн
Ответ Darth_Pershman
нам столько не сьесть
Плющенко должен смириться, что это уже не его академия, а мамы Иры.
Ответ Lanc
Тут главное, чтоб мама Яна согласилась с этим.
Ответ Lanc
Демоны Иры.
Самое интересное, когда уже Гном Гномыч к Этери перейдет...
Ответ Раскисон
Когда насобирает достаточно денег, чтобы выплатить неустойку))
Ответ Jessika007
Натурой заплатит- квартирку на Патриках маме отпишет.
если штаб хавает все ради одной-единственной спортсменки, которая ещё не факт, что доедет до взрослых сезонов, это не значит, что все это будут терпеть другие спортсмены, а также их родители. просто жирнейший щелчок по носу рудковских
Ответ Vera Goncharova
Да куда она доедет... У неё только за этот сезон минимум три травмы.
Ответ Zhuuuzhik
Комментарий скрыт
Плю совершенно не справился ни как тренер (впрочем, он же не тренер), ни как владелец академии.
Допустить конфликты такого уровня дикости между родителями основных учеников - это надо вообще ни черта не представлять из себя в своей собственной академии и навыки управленца иметь не то что на нуле, а в минусе. Он у родителей элементарно авторитета не имеет, раз семьи такие бои ведут между собой в стенах академии. Да еще и на публику эти помои выносят.
Несколько человек в предыдущих новостях выражали опасение действиями маман Сарновской относительно Арины Парсеговой.
Меня совсем пока не вдохновляет переходит Сарновских именно в ТШТ, но то что их мать там поставят на место - уверена на 100%. И близко травли других детей не будет. Особенно публичной, особенно в тех масштабах, что процветает в АП.
Этери в свое время Костылевых выгнала, как только мамира перешла границы.
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Плющенко - владелец номинальный, я как то больше Яне удивляюсь, она то уж акула бизнеса, вон как сумела подняться на чужих деньгах, должна была просчитать все риски.
Ответ Elenavasilevna
А вообще конечно... Именно Никиту можно назвать в полной мере учеником Плющенко, тот его с детства вырастил.
И конечно это и грустно, и обидно.

Но это также закономерно, учитывая абсолютную неадекватность Мамыры.
Кто бы сомневался! Эх, круто академик разменялся. Сарновские все-таки уже давно у него тренировались, а Леночка с мамочкой в любой момент отчалить могут! И с кем останется? С Гномом?
Ответ Snegirochka
С Косторной и Куницей
Ответ Snegirochka
пятикратного ОЧ больше ни в одном штабе нет)))
Мама Ира заслуживает назначения на должность главного тренера Ангелов Плющенко!
Ответ gold-for-zagitova
Директора точно она им внегласно и является
Ответ gold-for-zagitova
Директора по селекции.
Вот кого надо в Федру-мамо Иру!!!
Она за полгода нам выбьет МС, причём с гимном и флагом 😂😂
Ради дочи она сможет, я верю в нее😂😂
Ответ люблю тутберят
А кем она там будет, депутатом от народа, парламентёром-договорщиком?))
Ответ люблю тутберят
И сразу по 3 квоты на вид)))
"Вернулись к Евгению Викторовичу без денег, по любви, так как Лена не может без него " )) прелесть!
Ответ arabesk
Эпштейн отдыхает ((
Какая неожиданность.
Не удивляюсь, если до драки дошло)
Ответ Arita1
Думаю, драка там была уже не раз.
Материалы по теме
Плющенко о переходе Сарновских к Тутберидзе: «7 лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали — им очень польстило»
11 марта, 06:19
Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Тутберидзе
10 марта, 19:36
София Сарновская ушла из академии Плющенко
10 марта, 19:25
