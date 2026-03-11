Плющенко о переходе Сарновских к Тутберидзе: «7 лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали — им очень польстило»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал уход Никиты и Софии Сарновских из его академии к тренеру Этери Тутберидзе.
«Good job, «Ангелы Плющенко»! Good job!
Моя техника, наши знания, мое время и время моей команды «АП» за 7 лет сделали из Никиты и Софы Сарновских топ-спортсменов. В 2025 году Никита Сарновский выиграл много престижных турниров, а в 2026-м стал чемпионом России по прыжкам и чемпионом Москвы.
Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы все делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. За это не жалко «своих кровных», вложенных в спортсменов.
Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний — приглашение в другой штаб. Видимо, то, что 7 лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали — им очень польстило, и они согласились!
Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный путь к 2030 году. 20 лет я тренировался у одного тренера — А. Н. Мишина, который научил меня всему! Возможно, именно поэтому у меня была такая долгая и интересная карьера в спорте.
Сейчас Академия «АП» будет исключительно фокусироваться на тех, кому с нами точно по пути, кто ценит наш вклад в их спортивное будущее и верит в наши силы, знания и опыт!
Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то «лучшего» вызывает у меня только улыбку. Но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно…
P. S. Перелистнули эту страницу сегодня. Завтра прошу меня и мою команду по этому поводу не беспокоить. Мы — без комментариев!» – написал Плющенко.
Фамилии Трусовой и Косторной, 2020 год, тебе о чем-нибудь говорят? А также "Алиночка, приветик!"
Мне очень нравится,как восхитительно бомбит Евген Викторовича - прямо через экран телефона чувствуешь,как он слюной брызгает от праведного возмущения,такой смешной.
Терпеть в принципе соседство с воронежской семейкой - мне было запредельно непонятно - как это возможно, но - терпели же.
А тут, в свете "величайшей победы на ЮЧР" - ЯР решила Сарновских "поужать" по условиям.
Ну и вот.
Он же вместе с супружницей хотел расшевелить болотце, переманив в свое время учениц ТШТ. Вот они …результаты.
А то что самому по лбу стукнули - так это справедливо. Но мало. Трусова и Косторная на момент переманивания были звездами, золото этапов и финала Гран-При, медали ЧЕ. Уровень Сарновских и близко не таков. Так что не стоит Плю и компании выть на болотах.
Не особо верю в Сарновских у Этери, по мне они (особенно Никита) вообще не в стиле ТШТ.
Но то что для Плю сложилась ситуация почти один в один и его плющит - это прикольно.
Интересно,что сейчас он эту фразу не вспомнил...Странно,очень странно
Топ были Косторная, Трусова в свое время, помнишь?
С вашей техникой и вашей работой прекрасная фигуристка Алена Косторная развалилась в хлам, потеряла триксель и пролетела мимо ОИ.
И Саша Трусова пролетела бы тоже, если бы не ее работоспособность и вовремя принятое решение вернуться, но это стоило ей золотой медали.
Поменьше пафоса и побольше работать.. иначе скоро у вас останется одна Лена. Ой, простите, одна мамаИра.
P.S еще помним вашу технику по уничтожению талантливых фигуристок Насти Таракановой и Серафимы Саханович.
Косторная сама пришла, и было очевидно, что он не хочет и не умеет работать с одной из лучших фигуристок мира.
Это из разряда фантастики, и уж тем более для Никиты Сарновского.
Помню про Юровых тоже писали, что ушли в ТШТ вместе, а в итоге, Алису не взяли, потому что увидели, что потенциала в ней нет. Может и здесь такая же ситуация - посмотрят, подумают и не возьмут. С этими Сарновскими только хейт для штаба ловить.