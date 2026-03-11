Плющенко о переходе Сарновских к Тутберидзе: «7 лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали — им очень польстило»

Плющенко остро отреагировал на уход Сарновских к Тутберидзе.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал уход Никиты и Софии Сарновских из его академии к тренеру Этери Тутберидзе .

«Good job, «Ангелы Плющенко»! Good job!

Моя техника, наши знания, мое время и время моей команды «АП» за 7 лет сделали из Никиты и Софы Сарновских топ-спортсменов. В 2025 году Никита Сарновский выиграл много престижных турниров, а в 2026-м стал чемпионом России по прыжкам и чемпионом Москвы.

Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы все делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. За это не жалко «своих кровных», вложенных в спортсменов.

Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний — приглашение в другой штаб. Видимо, то, что 7 лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали — им очень польстило, и они согласились!

Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный путь к 2030 году. 20 лет я тренировался у одного тренера — А. Н. Мишина, который научил меня всему! Возможно, именно поэтому у меня была такая долгая и интересная карьера в спорте.

Сейчас Академия «АП» будет исключительно фокусироваться на тех, кому с нами точно по пути, кто ценит наш вклад в их спортивное будущее и верит в наши силы, знания и опыт!

Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то «лучшего» вызывает у меня только улыбку. Но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно…

P. S. Перелистнули эту страницу сегодня. Завтра прошу меня и мою команду по этому поводу не беспокоить. Мы — без комментариев!» – написал Плющенко.