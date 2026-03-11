  Плющенко о переходе Сарновских к Тутберидзе: «7 лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали — им очень польстило»
Плющенко о переходе Сарновских к Тутберидзе: «7 лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали — им очень польстило»

Плющенко остро отреагировал на уход Сарновских к Тутберидзе.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал уход Никиты и Софии Сарновских из его академии к тренеру Этери Тутберидзе.

«Good job, «Ангелы Плющенко»! Good job!

Моя техника, наши знания, мое время и время моей команды «АП» за 7 лет сделали из Никиты и Софы Сарновских топ-спортсменов. В 2025 году Никита Сарновский выиграл много престижных турниров, а в 2026-м стал чемпионом России по прыжкам и чемпионом Москвы.

Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы все делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. За это не жалко «своих кровных», вложенных в спортсменов.

Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний — приглашение в другой штаб. Видимо, то, что 7 лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали — им очень польстило, и они согласились!

Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный путь к 2030 году. 20 лет я тренировался у одного тренера — А. Н. Мишина, который научил меня всему! Возможно, именно поэтому у меня была такая долгая и интересная карьера в спорте.

Сейчас Академия «АП» будет исключительно фокусироваться на тех, кому с нами точно по пути, кто ценит наш вклад в их спортивное будущее и верит в наши силы, знания и опыт!

Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то «лучшего» вызывает у меня только улыбку. Но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно…

P. S. Перелистнули эту страницу сегодня. Завтра прошу меня и мою команду по этому поводу не беспокоить. Мы — без комментариев!» – написал Плющенко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
"Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то «лучшего» вызывает у меня только улыбку. Но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно…"

Фамилии Трусовой и Косторной, 2020 год, тебе о чем-нибудь говорят? А также "Алиночка, приветик!"
Ответ Inka90
Ну что вы, что вы, это же всё не он, это жена его!!!
Ну что вы, что вы, это же всё не он, это жена его!!!
Ответ Inka90
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Топ спортсмены они только в фантазиях Плющенко. Вот в свое время он переманил у Тутберидзе реально топовых спортсменок и чуть было не развалил их карьеры.
Ответ Alina66
Причём именно с целью заехать на пьедестал ОИ переманивал.
Причём именно с целью заехать на пьедестал ОИ переманивал.
Ответ Alina66
Топ спортсмены они только в фантазиях Плющенко. Вот в свое время он переманил у Тутберидзе реально топовых спортсменок и чуть было не развалил их карьеры.
Сарновский по прыжкам вполне топ-фигурист. Ну, по крайней мере, по их количеству, со стабильностью пока не понятно как, т.к. в прошлые сезоны он стабильностью не блистал, в этом долго форму набирал. По прыжковому турниру не стану судить, т.к. всё таки есть разница делать отдельно прыжки с разбега, или в составе программы.
Ой,а кто это сделал? Кто виноват,что Сарновские ушли,потому что взял к себе Леночку с мамой,потакал им во всем,а мама,между прочим,поливает Софью только так в соц сетях.
Мне очень нравится,как восхитительно бомбит Евген Викторовича - прямо через экран телефона чувствуешь,как он слюной брызгает от праведного возмущения,такой смешной.
Ответ Оле-Лукойе
думаю, там вопрос был в условиях.
думаю, там вопрос был в условиях.
Терпеть в принципе соседство с воронежской семейкой - мне было запредельно непонятно - как это возможно, но - терпели же.
А тут, в свете "величайшей победы на ЮЧР" - ЯР решила Сарновских "поужать" по условиям.
Ну и вот.
Ответ Оле-Лукойе
Иногда, кажется, что он не Викторович, а Ваганович! Такой он юморист
Иногда, кажется, что он не Викторович, а Ваганович! Такой он юморист
Обида из всех щелей))
Он же вместе с супружницей хотел расшевелить болотце, переманив в свое время учениц ТШТ. Вот они …результаты.
А то что самому по лбу стукнули - так это справедливо. Но мало. Трусова и Косторная на момент переманивания были звездами, золото этапов и финала Гран-При, медали ЧЕ. Уровень Сарновских и близко не таков. Так что не стоит Плю и компании выть на болотах.
Не особо верю в Сарновских у Этери, по мне они (особенно Никита) вообще не в стиле ТШТ.
Но то что для Плю сложилась ситуация почти один в один и его плющит - это прикольно.
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Согласна - мало.
Согласна - мало.
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Ну,как говорил сам Плющенко про уход Т и К - там,где хорошо - оттуда не уходят.
Интересно,что сейчас он эту фразу не вспомнил...Странно,очень странно
Ну,как говорил сам Плющенко про уход Т и К - там,где хорошо - оттуда не уходят.
Интересно,что сейчас он эту фразу не вспомнил...Странно,очень странно
В каком месте они топ? Особенно девочка.
Топ были Косторная, Трусова в свое время, помнишь?
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
Саша и Алёна супер топ.
Саша и Алёна супер топ.
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
В его АП они топ.
В его АП они топ.
Для «Мы — без комментариев!» - слишком много пафосных букв получается )
Ответ Урагана Эриксен
Для «Мы — без комментариев!» - слишком много пафосных букв получается )
У Начинающего всегда без комментариев,благороднее молчание,которое сходит на нет и превращается в оскорблённые простыни тексте буквально за секунду
Ответ Урагана Эриксен
То речь была от мальчика, не от мужа с крепкими нервами
То речь была от мальчика, не от мужа с крепкими нервами
Так выглядит уязвленное до шурупов самолюбие.
Ответ Тотли Тауэрс
И профнепригодность.
И профнепригодность.
Да да - позвали!) Не Дзепку, не Лазарева, не Угожаева, Дикиджи и т.п. )) Сидят в ТШТ , и думают , а давайте мы поскорее позовем Сарновских, пока еще сезон не закончился , и их не перехватили!)) Ну взрослый дяденька Евгений! Напиши пару предложений - Обидно, но успехов! Сам же причину знает прекрасно! Пока мы олимпиаду смотрели и обсуждали, в академии, видимо уже атмосфера перекалилась (( и вот результат .
Ответ arabesk
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Евгений.. когда вы переманивали (!!) к себе Косторную и Трусову, почему не было таких пафосных речей о чьей-то технике, чьей-то работе, чьих-то постановках? :))
С вашей техникой и вашей работой прекрасная фигуристка Алена Косторная развалилась в хлам, потеряла триксель и пролетела мимо ОИ.
И Саша Трусова пролетела бы тоже, если бы не ее работоспособность и вовремя принятое решение вернуться, но это стоило ей золотой медали.
Поменьше пафоса и побольше работать.. иначе скоро у вас останется одна Лена. Ой, простите, одна мамаИра.

P.S еще помним вашу технику по уничтожению талантливых фигуристок Насти Таракановой и Серафимы Саханович.
Ответ Marenka07
Справедливости ради, Косторную он не переманивал, Сашу да, Алину пытался.

Косторная сама пришла, и было очевидно, что он не хочет и не умеет работать с одной из лучших фигуристок мира.
Справедливости ради, Косторную он не переманивал, Сашу да, Алину пытался.

Косторная сама пришла, и было очевидно, что он не хочет и не умеет работать с одной из лучших фигуристок мира.
Ответ Zhuuuzhik
Так вот именно- работать не умеет и не может. Может только заниматься пиаром и подписанием кабальных контрактов.
Так вот именно- работать не умеет и не может. Может только заниматься пиаром и подписанием кабальных контрактов.
Приглашение от ТШТ?
Это из разряда фантастики, и уж тем более для Никиты Сарновского.
Ответ Solovey1
Приглашение от ТШТ? Это из разряда фантастики, и уж тем более для Никиты Сарновского.
Я вообще не понимаю, зачем ТШТ Никита 🤯 Он же никакой, просто деревяшка, кроме как прыгать, ничего не умеет. Надеюсь, его все-таки не возьмут.
Помню про Юровых тоже писали, что ушли в ТШТ вместе, а в итоге, Алису не взяли, потому что увидели, что потенциала в ней нет. Может и здесь такая же ситуация - посмотрят, подумают и не возьмут. С этими Сарновскими только хейт для штаба ловить.
Ответ Jul__ver
Я думаю, в отместку Этери могла сделать. Хороший ход
Я думаю, в отместку Этери могла сделать. Хороший ход
