Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Тутберидзе.

Фигуристы Никита и София Сарновские будут тренироваться в центре фигурного катания Этери Тутберидзе .

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно об уходе Сарновских из академии Евгения Плющенко .

«Никита и София в ближайшее время начнут тренировки у Этери Георгиевны», – сообщил источник.

Старший брат Кирилл в настоящее время продолжает работу тренером у Плющенко.