Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Тутберидзе

Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Тутберидзе.

Фигуристы Никита и София Сарновские будут тренироваться в центре фигурного катания Этери Тутберидзе

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно об уходе Сарновских из академии Евгения Плющенко.

«Никита и София в ближайшее время начнут тренировки у Этери Георгиевны», – сообщил источник.

Старший брат Кирилл в настоящее время продолжает работу тренером у Плющенко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
😁 какая следующая новость? "Ирина Костылева стала тренером в академии Плющенко"?
Или "Ирина Костылева стала владелицей АП, выгнала Яну Рудковскую и вышла замуж за Евгения Плющенко"?😁
Ответ ftv0101
😁 какая следующая новость? "Ирина Костылева стала тренером в академии Плющенко"? Или "Ирина Костылева стала владелицей АП, выгнала Яну Рудковскую и вышла замуж за Евгения Плющенко"?😁
Второй вариант - перспективнее))
Ответ ftv0101
😁 какая следующая новость? "Ирина Костылева стала тренером в академии Плющенко"? Или "Ирина Костылева стала владелицей АП, выгнала Яну Рудковскую и вышла замуж за Евгения Плющенко"?😁
Комментарий скрыт
Я не знаю,выиграет ли от этого Этери,но Плющенко точно проиграл: еле вырастил более-менее спортсменов,и все отдал ради какой-то Леночки с ее мамой.
Ответ Оле-Лукойе
Я не знаю,выиграет ли от этого Этери,но Плющенко точно проиграл: еле вырастил более-менее спортсменов,и все отдал ради какой-то Леночки с ее мамой.
Которую вырастил не он. :)
Ответ alexnew
Которую вырастил не он. :)
Если бы он ее растил,уже бы облысел,это же сколько нервов надо))
Товарищи!!! Гнома то, гнома кто будет в санках возить)), кто остался то
Ответ Элен Карташова
Товарищи!!! Гнома то, гнома кто будет в санках возить)), кто остался то
🤣👍🤣👍🤣👍
Ответ Элен Карташова
Товарищи!!! Гнома то, гнома кто будет в санках возить)), кто остался то
Несчастные братья Шелковниковы...
в сложившейся ситуации жаль Арину Парсегову. Опять ей житья не будет с этими мамскими войнами
Ответ Сырок с кокосом
в сложившейся ситуации жаль Арину Парсегову. Опять ей житья не будет с этими мамскими войнами
Арине нужно с концами уходить в пары, сезон показал, что там для нее больше перспектив!
Ответ Сырок с кокосом
в сложившейся ситуации жаль Арину Парсегову. Опять ей житья не будет с этими мамскими войнами
Предполагаю, что у Парсеговой в приоритете останется парное катание , там они пересекаться с Соней не будут. И вообще, девочки повзрослели , возможно и негатив в прошлом останется .
У мамы Иры какой-то компромат на Плющенко? Как можно было променять собственноручно воспитанного мультиквадиста на юниорку с туманными перспективами?
Ответ Ann83
У мамы Иры какой-то компромат на Плющенко? Как можно было променять собственноручно воспитанного мультиквадиста на юниорку с туманными перспективами?
Нацелился собрать с Леной всё золото международки, если в след году допустят.
Ответ Ann83
У мамы Иры какой-то компромат на Плющенко? Как можно было променять собственноручно воспитанного мультиквадиста на юниорку с туманными перспективами?
Комментарий скрыт
Скажите плиз, Саша Плющенко то остался в АП еще?
Ответ Yasenka
Скажите плиз, Саша Плющенко то остался в АП еще?
Остался, конечно. Кто ж его возьмёт?
Вау! А я вчера загрустила, что сезон закончился и больше ничего интересного не будет
Ответ Ольга Маке
Вау! А я вчера загрустила, что сезон закончился и больше ничего интересного не будет
Будет. Потому что сейчас из ТШТ все ломанутся на выход от такого соседства.
Ответ Ольга Маке
Вау! А я вчера загрустила, что сезон закончился и больше ничего интересного не будет
Какое ж межсезонье, да без валерьянки)))
Хорошая ответочка от Сарновских Плющенко за тот трэш, который им безнаказанно учиняла Костылева. И поделом. Прощелкал талантливого парня, ради юниорки, которая до врослых то не факт, что доедет. Сейчас маман всех повыживает и можно переименовываться в Ангел Костылевой.

Зато теперь мы будем с удовольствием читать, как хорошеет Сарновский при тшт)
Ответ Arita1
Хорошая ответочка от Сарновских Плющенко за тот трэш, который им безнаказанно учиняла Костылева. И поделом. Прощелкал талантливого парня, ради юниорки, которая до врослых то не факт, что доедет. Сейчас маман всех повыживает и можно переименовываться в Ангел Костылевой. Зато теперь мы будем с удовольствием читать, как хорошеет Сарновский при тшт)
Комментарий скрыт
Ответ Black&White
Комментарий скрыт
Никогда не считала Этери хорошим мужским тренером, но, можно подумать, что до неё Андрей был оплотом стабильности.
😂😂😂 Только Плющ триксель Соне поставил, так всей семьёй к Этери побежали. Жесть! Никите если удастся сделать хорео, может быть сильный соперник. Ждём сообщения о Макар.
Ответ Наталья Трофимова
😂😂😂 Только Плющ триксель Соне поставил, так всей семьёй к Этери побежали. Жесть! Никите если удастся сделать хорео, может быть сильный соперник. Ждём сообщения о Макар.
Макар быстрее всего закончил
Ответ Наталья Трофимова
😂😂😂 Только Плющ триксель Соне поставил, так всей семьёй к Этери побежали. Жесть! Никите если удастся сделать хорео, может быть сильный соперник. Ждём сообщения о Макар.
Комментарий скрыт
София мне единственная нравилась в АП и я ей желал перейти к нормальному тренеру, чтобы развиваться, но чтоб прям к Тутберидзе, это очень удивительно
Ответ Хьюстон, у нас п...
София мне единственная нравилась в АП и я ей желал перейти к нормальному тренеру, чтобы развиваться, но чтоб прям к Тутберидзе, это очень удивительно
Да. То, что из АП ушли,--в этом никакого удивления нет. А вот что именно в ТШТ,--этого я точно не ожидала, как и многие, наверное)))
