Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Тутберидзе
Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Тутберидзе.
Фигуристы Никита и София Сарновские будут тренироваться в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно об уходе Сарновских из академии Евгения Плющенко.
«Никита и София в ближайшее время начнут тренировки у Этери Георгиевны», – сообщил источник.
Старший брат Кирилл в настоящее время продолжает работу тренером у Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
484 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Или "Ирина Костылева стала владелицей АП, выгнала Яну Рудковскую и вышла замуж за Евгения Плющенко"?😁
Зато теперь мы будем с удовольствием читать, как хорошеет Сарновский при тшт)