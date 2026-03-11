🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: когда наши фигуристы вернутся на международные турниры? Итоги финала Гран-при
Финал Гран-при – второй по важности турнир для российских фигуристов, но готовы к нему оказались не все. В половине видов победители ошибались – дело в недостатке мотивации, усталости от сезона или в чем-то другом
Почему Двоеглазова и Садкова не готовы к борьбе за золото без Петросян, а к первому месту Нелюбовой не готовы были уже судьи? Что делать Мишиной и Галлямову, которые провели худший сезон в карьере и проиграли оба главных старта?
Разрыв между Степановой / Букиным и Кагановской / Некрасовым сокращается с каждым турниром, а остальные танцоры, кажется, претендуют только на бронзу. Федерация окончательно сделала ставки на следующий цикл?
Гуменник снова доминирует, а что с остальными призерами? Кондратюк справедливо четвертый? Почему не идет сезон у Дикиджи?
Разбирались ведущие популярного подкаста «Чистый хвост» Павел Копачев, Майя Багрянцева, Иван Кузнецов и Полина Крутихина:
