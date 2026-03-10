Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»
Москвина отреагировала на новость о судебном иске из-за программы Гуменника.
Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина отреагировала на новость об обращении в суд из-за короткой программы фигуриста Петра Гуменника «Парфюмер».
Ранее стало известно, что житель Петербурга подал иск к Федерации фигурного катания на коньках России, Первому каналу и клубу Москвиной. По мнению мужчины, программа «продвигает культуру преступного мира». Невский районный суд не принял иск.
«Я слышала об этом, обращайтесь к тому, кто подал этот иск. Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию», – сказала Москвина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
У нас в России есть законы, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, но нет четкого закона о запрете пропаганды в виде героизации маньяков и чернухи.
Если мы запрещаем пропаганду чего-либо в целях защиты детей, почему мы допускаем бесконтрольную эстетизацию убийц? Маньяк, поставленный на пьедестал в красивом номере, — это такой же антипример для подражания, как и любой другой деструктивный образ. Не запрещать искусство, требовать от ФФКР и постановщиков контекста более осознанного без героизации чернушных образов) подхода и возрастных маркировок!