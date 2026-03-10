Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»

Москвина отреагировала на новость о судебном иске из-за программы Гуменника.

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина отреагировала на новость об обращении в суд из-за короткой программы фигуриста Петра Гуменника «Парфюмер».

Ранее стало известно, что житель Петербурга подал иск к Федерации фигурного катания на коньках России, Первому каналу и клубу Москвиной. По мнению мужчины, программа «продвигает культуру преступного мира». Невский районный суд не принял иск.

«Я слышала об этом, обращайтесь к тому, кто подал этот иск. Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию», – сказала Москвина.