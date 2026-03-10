104

Москвина об иске из-за программы Гуменника «Парфюмер»: «Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию»

Москвина отреагировала на новость о судебном иске из-за программы Гуменника.

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина отреагировала на новость об обращении в суд из-за короткой программы фигуриста Петра Гуменника «Парфюмер».

Ранее стало известно, что житель Петербурга подал иск к Федерации фигурного катания на коньках России, Первому каналу и клубу Москвиной. По мнению мужчины, программа «продвигает культуру преступного мира». Невский районный суд не принял иск.

«Я слышала об этом, обращайтесь к тому, кто подал этот иск. Это одна из форм проявления интереса к фигурному катанию», – сказала Москвина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
104 комментария
Это одна из форм проявления шизофрении.
Ответ Max9999
Это одна из форм проявления шизофрении.
Комментарий удален модератором
Ответ Дружба11
Комментарий удален модератором
Весна какая то особо буйная в этом году.
Иск "жителя Санкт-Петербурга" был подписан "Дружба11"😏
Ответ Karamazoff
Иск "жителя Санкт-Петербурга" был подписан "Дружба11"😏
Тоже хотела написать 😁
Ответ Karamazoff
Иск "жителя Санкт-Петербурга" был подписан "Дружба11"😏
Комментарий скрыт
Жаль, что не приняли, было бы неплохо если этот житель проиграл и с него нормальные издержки взыскали, чтобы другим альтернативно одаренным было неповадно обращаться с таким бредом в суды.
Ответ Alex K_1116553648
Жаль, что не приняли, было бы неплохо если этот житель проиграл и с него нормальные издержки взыскали, чтобы другим альтернативно одаренным было неповадно обращаться с таким бредом в суды.
Если откорректирует-примут обязательно. Борис,которого изобразили ненормальным поднял очень глубокую и важную тему, касающаюся границ искусства, этики и влияния медиа на общество!
У нас в России есть законы, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, но нет четкого закона о запрете пропаганды в виде героизации маньяков и чернухи.
Если мы запрещаем пропаганду чего-либо в целях защиты детей, почему мы допускаем бесконтрольную эстетизацию убийц? Маньяк, поставленный на пьедестал в красивом номере, — это такой же антипример для подражания, как и любой другой деструктивный образ. Не запрещать искусство, требовать от ФФКР и постановщиков контекста более осознанного без героизации чернушных образов) подхода и возрастных маркировок!
Ответ Дружба11
Если откорректирует-примут обязательно. Борис,которого изобразили ненормальным поднял очень глубокую и важную тему, касающаюся границ искусства, этики и влияния медиа на общество! У нас в России есть законы, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, но нет четкого закона о запрете пропаганды в виде героизации маньяков и чернухи. Если мы запрещаем пропаганду чего-либо в целях защиты детей, почему мы допускаем бесконтрольную эстетизацию убийц? Маньяк, поставленный на пьедестал в красивом номере, — это такой же антипример для подражания, как и любой другой деструктивный образ. Не запрещать искусство, требовать от ФФКР и постановщиков контекста более осознанного без героизации чернушных образов) подхода и возрастных маркировок!
Можно и на классиков замахнуться, чего уж там мелочиться. Запретите Достоевского с его Преступлением и наказанием, Раскольников там глобальный вопрос ставит Тварь ли я дрожащая или право имею? И далее по списку, список огромный, есть, где разгуляться.
Тамара Николаевна, это одна из форм проявления весеннего обострения, у не совсем здоровых людей.
Тамара Николаевна может облагородить даже чье-то весеннее обострение)
А вообще, если честно, тема была странная. Ну будем надеяться, что Ганнибала Лектора никто не возьмется катать в новом сезоне)))
Ответ Ataklena
А вообще, если честно, тема была странная. Ну будем надеяться, что Ганнибала Лектора никто не возьмется катать в новом сезоне)))
Тема Парфюмера вообще то не про любовь к убийствам, а про одержимость.
Ответ Ataklena
А вообще, если честно, тема была странная. Ну будем надеяться, что Ганнибала Лектора никто не возьмется катать в новом сезоне)))
Лектор так вообще интеллигент, лекции о Данте читал. Так что Петру пойдёт!
Это ещё странно,что Марку не прилетело за израильскую тему в программах.
Ответ Олег Васечкин
Это ещё странно,что Марку не прилетело за израильскую тему в программах.
В начале сезона кое-кто возмущался, что, мол, что данная тема у Марка в двух программах.
Тамара Николаевна глыба дипломатии)
Это скорее форма болезни общества. Когда уже запретили курение на экране, педерастов, иноагентов, изображения растений, инстаграм и пр, то народ как то втягивается в развитие болезни. Можно и Гуменика на коньках запретить. А главное, скриньте - Шамана тоже запретят. Позже.
Ответ Хаскерс
Это скорее форма болезни общества. Когда уже запретили курение на экране, педерастов, иноагентов, изображения растений, инстаграм и пр, то народ как то втягивается в развитие болезни. Можно и Гуменика на коньках запретить. А главное, скриньте - Шамана тоже запретят. Позже.
кто ж Гуменника запрещает-уже всех маньяков перекатал,реально странный выбор у человека -Парфюмер, Дориана Грей, Дракула), кто следующий на очереди),фанаткам нравится.
Ответ Дружба11
кто ж Гуменника запрещает-уже всех маньяков перекатал,реально странный выбор у человека -Парфюмер, Дориана Грей, Дракула), кто следующий на очереди),фанаткам нравится.
Абсолютно согласен с тобой. А ведь мог Павку Корчагина или Алексея Стаханова скатать.
Как много в мире идиотов....
Рекомендуем