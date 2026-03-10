«Продвигается культура преступного мира». Житель Петербурга обратился в суд из-за программы Гуменника «Парфюмер» – иск не приняли
Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск местного жителя, которого возмутила короткая программа фигуриста Петра Гуменника под саундтрек к фильму «Парфюмер».
Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
«Невский районный суд нашего города зарегистрировал иск Бориса, который почувствовал себя, как минимум, прокурором. Борис подал иск в защиту неопределенного круга лиц к Федерации фигурного катания на коньках России, Первому каналу и Спортклубу фигурного катания Тамары Москвиной.
Пишет истец суду следующее: современное фигурное катание – это почти балет на льду. Спортсмены показывают две программы (короткую и произвольную, разъясняет нам Борис), как некие истории с набором технических элементов. В 2025/2026 Петр Гуменник выбрал «Парфюмер. История одного убийцы» по мотивам экранизации романа немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюскинда.
«Красивый костюмчик с цветочками на рукавах, молодой и очень красивый для кого-то мужчина, все это должно привлечь внимание к программе и вызвать любовь к герою Гуменника – убийце 13 девушек», – утверждает Борис. «И это вполне удалось», – констатирует наш истец.
Дальше нам пересказывают в иске содержание книги.
Программа Гуменника заканчивается торжеством убийцы, преклонением перед ним одурманенной толпы, как перед ангелом и новым мессией, после того, как он выливает каплю духов на платок перед восхождением на эшафот, и аромат духов распространяется в толпе. Спортсмен со счастливой улыбкой победно воздевает руки, а толпа одурманенных его катанием зрителей восторженно приветствует в его лице серийного убийцу. Поток хвалебных отзывов в соцсетях Борис также прикладывает. Не иск прямо, а поэма.
«Отвратительное зрелище массового помешательства», – утверждает истец.
Дальше – больше. Гуменник в образе серийного убийцы вполне может стать символом подпольных школ киллеров, возникших в 90-е годы и существующих до сих пор. А видео короткой программы Петра их рекламным роликом.
Да и в целом в фигурном катании у нас все плохо, по мнению Бориса.
Например, фигурист Мозалев, продолжает истец, при исполнении произвольной программы в конце имитирует стрельбу по зрителям. А фигурист Федоров направляет воображаемое оружие в зрителей в начале произвольной программы. Юниора Ленкова в конце произвольной программы этого сезона убивают. У Мишина же спортсмены выступали с программами «Бандитский Петербург» и «Танго убийц». Его же спортсмен (Глеб Лутфуллин – Спортс’’) выступает с программой о мафии по мотивам фильма «Крестный отец» с огромным крестом.
В российском фигурном катании продвигается культура преступного мира, пишет нам Борис. Руководство же ФФККР не только не пресекает подобное продвижение, не понимая его пагубных последствий для общества в целом, особенно для воспитания детей, но и вообще считает проявление зла в виде ненависти нормой, вместо того, чтобы пресекать ненависть в отношении спортсменов и болельщиков, проводя воспитательную работу со зрителями и всеми причастными к фигурному катанию.
В общем, просил Борис суд признать действия ответчиков аморальными, антиобщественными, причиняющими вред развитию детей, провоцирующими совершение особо тяжких преступлений, причиняющие Борису моральный вред, и взыскать с каждого ответчика по 1 рублю.
Также Борис просил суд обязать Спортклуб фигурного катания Тамары Москвиной принять меры к замене Гуменником программы и провести с ним воспитательную беседу о недопустимости восхваления убийц и оправдания их действий в соревновательных программах.
Кроме того, истец просил суд обязать Федерацию фигурного катания отстранить Гуменника от соревнований до конца соревновательного сезона-2025/2026 и немедленно принять меры по воспитанию тренеров и фигуристов в духе соблюдения законов Российской Федерации. Первый канал необходимо было обязать удалить с сайта все выступления Гуменника с программой «Парфюмер. История одного убийцы» и все изображения Гуменника в образе убийцы из этой программы.
Суд вздохнул, почитал и отказал в принятии иска, потому что, в том числе, Борис не имеет полномочий действовать в защиту неопределенного круга лиц, а какие лично Бориса права были нарушены, в иске не указано. Но читали с интересом», – написала Лебедева.
