  • «Продвигается культура преступного мира». Житель Петербурга обратился в суд из-за программы Гуменника «Парфюмер» – иск не приняли
381

Житель Петербурга обратился в суд из-за программы Гуменника «Парфюмер».

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск местного жителя, которого возмутила короткая программа фигуриста Петра Гуменника под саундтрек к фильму «Парфюмер».

Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

«Невский районный суд нашего города зарегистрировал иск Бориса, который почувствовал себя, как минимум, прокурором. Борис подал иск в защиту неопределенного круга лиц к Федерации фигурного катания на коньках России, Первому каналу и Спортклубу фигурного катания Тамары Москвиной.

Пишет истец суду следующее: современное фигурное катание – это почти балет на льду. Спортсмены показывают две программы (короткую и произвольную, разъясняет нам Борис), как некие истории с набором технических элементов. В 2025/2026 Петр Гуменник выбрал «Парфюмер. История одного убийцы» по мотивам экранизации романа немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюскинда.

«Красивый костюмчик с цветочками на рукавах, молодой и очень красивый для кого-то мужчина, все это должно привлечь внимание к программе и вызвать любовь к герою Гуменника – убийце 13 девушек», – утверждает Борис. «И это вполне удалось», – констатирует наш истец.

Дальше нам пересказывают в иске содержание книги.

Программа Гуменника заканчивается торжеством убийцы, преклонением перед ним одурманенной толпы, как перед ангелом и новым мессией, после того, как он выливает каплю духов на платок перед восхождением на эшафот, и аромат духов распространяется в толпе. Спортсмен со счастливой улыбкой победно воздевает руки, а толпа одурманенных его катанием зрителей восторженно приветствует в его лице серийного убийцу. Поток хвалебных отзывов в соцсетях Борис также прикладывает. Не иск прямо, а поэма.

«Отвратительное зрелище массового помешательства», – утверждает истец.

Дальше – больше. Гуменник в образе серийного убийцы вполне может стать символом подпольных школ киллеров, возникших в 90-е годы и существующих до сих пор. А видео короткой программы Петра их рекламным роликом.

Да и в целом в фигурном катании у нас все плохо, по мнению Бориса.

Например, фигурист Мозалев, продолжает истец, при исполнении произвольной программы в конце имитирует стрельбу по зрителям. А фигурист Федоров направляет воображаемое оружие в зрителей в начале произвольной программы. Юниора Ленкова в конце произвольной программы этого сезона убивают. У Мишина же спортсмены выступали с программами «Бандитский Петербург» и «Танго убийц». Его же спортсмен (Глеб Лутфуллин – Спортс’’) выступает с программой о мафии по мотивам фильма «Крестный отец» с огромным крестом.

В российском фигурном катании продвигается культура преступного мира, пишет нам Борис. Руководство же ФФККР не только не пресекает подобное продвижение, не понимая его пагубных последствий для общества в целом, особенно для воспитания детей, но и вообще считает проявление зла в виде ненависти нормой, вместо того, чтобы пресекать ненависть в отношении спортсменов и болельщиков, проводя воспитательную работу со зрителями и всеми причастными к фигурному катанию.

В общем, просил Борис суд признать действия ответчиков аморальными, антиобщественными, причиняющими вред развитию детей, провоцирующими совершение особо тяжких преступлений, причиняющие Борису моральный вред, и взыскать с каждого ответчика по 1 рублю.

Также Борис просил суд обязать Спортклуб фигурного катания Тамары Москвиной принять меры к замене Гуменником программы и провести с ним воспитательную беседу о недопустимости восхваления убийц и оправдания их действий в соревновательных программах.

Кроме того, истец просил суд обязать Федерацию фигурного катания отстранить Гуменника от соревнований до конца соревновательного сезона-2025/2026 и немедленно принять меры по воспитанию тренеров и фигуристов в духе соблюдения законов Российской Федерации. Первый канал необходимо было обязать удалить с сайта все выступления Гуменника с программой «Парфюмер. История одного убийцы» и все изображения Гуменника в образе убийцы из этой программы.

Суд вздохнул, почитал и отказал в принятии иска, потому что, в том числе, Борис не имеет полномочий действовать в защиту неопределенного круга лиц, а какие лично Бориса права были нарушены, в иске не указано. Но читали с интересом», – написала Лебедева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дарьи Лебедевой
381 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Наш Петербург на первом месте по психическим расстройствам. Вот и некого Бориса не обошла эта участь
Ответ Афанасия
Наш Петербург на первом месте по психическим расстройствам. Вот и некого Бориса не обошла эта участь
https://ria.ru/20250904/zabolevaniya-2039529872.html

Даже в пятёрку не входит. Поздравляю, гражданка, соврамши.
Ответ Афанасия
Наш Петербург на первом месте по психическим расстройствам. Вот и некого Бориса не обошла эта участь
Слушайте, ну весна на дворе... Сезонное обострение, давайте будем снисходительны к Борису)
Есть ощущение, что у этого Бориса очень много аккаунтов на спортс.
Ответ Anisu
Есть ощущение, что у этого Бориса очень много аккаунтов на спортс.
Деанон Дружбы? :) То то он меньше здесь строчил. "Важным" делом занимался😁
Ответ ann-ermolova
Деанон Дружбы? :) То то он меньше здесь строчил. "Важным" делом занимался😁
Я его давно заблкировала. Нервная система дороже)))
Ответ Anet_1116877531
дружба 11?
Тоже первая мысль такая возникла 😂
Ответ Anet_1116877531
дружба 11?
Комментарий скрыт
Обращение к Дружбе11. Не могу ответить ему напрямую, т.к. я у него в чс.
Борис, прекращайте делать вид, что вы не Борис🤣
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Обращение к Дружбе11. Не могу ответить ему напрямую, т.к. я у него в чс. Борис, прекращайте делать вид, что вы не Борис🤣
Дружбу зовут не Борис.
Ответ terika
Дружбу зовут не Борис.
Комментарий скрыт
Так вот какая она - Дружба...
Ответ верю_в_волшебство)
Так вот какая она - Дружба...
Комментарий скрыт
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
Борис, сегодня ваш звёздный час🌟
Маразм крепчает! Мне кажется, я даже знаю, кто этот Борис, точно "Дружба", его стиль. 🤣
Ответ Адриана
Маразм крепчает! Мне кажется, я даже знаю, кто этот Борис, точно "Дружба", его стиль. 🤣
Дружба же упоминал, что занимается чем-то в сфере юриспуденции. И кто ещё так клинически помешан на Петре и живёт в Спб. Ну точно он😁
Ответ ann-ermolova
Дружба же упоминал, что занимается чем-то в сфере юриспуденции. И кто ещё так клинически помешан на Петре и живёт в Спб. Ну точно он😁
Если это так, то Петру уже опасно ходить одному по вечерам, у кого-то прям явно клиника
Вот и Дружба11 вышел в свет, и не отрицает своего авторства.
По крайней мере горячо поддерживает.
Ответ Olga.t
Вот и Дружба11 вышел в свет, и не отрицает своего авторства. По крайней мере горячо поддерживает.
Да он это. Те же речевые обороты и выражения. Только почему-то пишет о себе в третьем лице. Скромничает, наверное:)
Ответ Olga.t
Вот и Дружба11 вышел в свет, и не отрицает своего авторства. По крайней мере горячо поддерживает.
Поддерживаю комментарий.
Забавно ))
Не удивлюсь, если это Спортовский "сырок" под позывным 11 перешел от обличающих Петра "простыней" на сайте к реальным действиям 🤣
Как раз грозился, что скоро нечто интересное про Петю всплывет ))))
Ох, сколько же чудаков на свете, которым абсолютно нечем заняться ))
Ответ Ева Майская
Забавно )) Не удивлюсь, если это Спортовский "сырок" под позывным 11 перешел от обличающих Петра "простыней" на сайте к реальным действиям 🤣 Как раз грозился, что скоро нечто интересное про Петю всплывет )))) Ох, сколько же чудаков на свете, которым абсолютно нечем заняться ))
А что здесь интересного?
Ответ Luna02
А что здесь интересного?
Вопрос необходимо переадресовать тому, кто анонсировал "горячие" новости про Петра Гуменника )
То, что у Бориса, это не лечится. Пусть сходит в храм Покрова Пресвятой Богородицы к священнику Олегу Гуменнику на исповедь и покается за грехи свои.
-- "Юниора Ленкова в конце произвольной программы этого сезона убивают"
А Соню Муравьеву убивают в начале короткой программы, но умирает она только в конце. Таким образом, почти 3 минуты зритель смотрит на прыгающую умирающую героиню, что, без сомнения, не может не отразиться на его психике. Дети могут подумать, что если кого-то пырнуть ножом в живот, то он будет прыгать.
Борис, это вам на будущее.
Ответ Inka90
-- "Юниора Ленкова в конце произвольной программы этого сезона убивают" А Соню Муравьеву убивают в начале короткой программы, но умирает она только в конце. Таким образом, почти 3 минуты зритель смотрит на прыгающую умирающую героиню, что, без сомнения, не может не отразиться на его психике. Дети могут подумать, что если кого-то пырнуть ножом в живот, то он будет прыгать. Борис, это вам на будущее.
🤣🤣🤣🤣🤣👍
Ответ Inka90
-- "Юниора Ленкова в конце произвольной программы этого сезона убивают" А Соню Муравьеву убивают в начале короткой программы, но умирает она только в конце. Таким образом, почти 3 минуты зритель смотрит на прыгающую умирающую героиню, что, без сомнения, не может не отразиться на его психике. Дети могут подумать, что если кого-то пырнуть ножом в живот, то он будет прыгать. Борис, это вам на будущее.
Хабибулина / Княжук катали сюжет из "Игры престолов". Джон Сноу там умирает и воскресает еще до начала их сюжета с Дейенерис, не говоря уже о том, что это весьма кровавая парочка.
