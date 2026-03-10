  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дизайнер Гачинская: «С Гуменником с детства у нас никогда не было споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие»
10

Дизайнер Гачинская: «С Гуменником с детства у нас никогда не было споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие»

Дизайнер Гачинская: с Гуменником у нас всегда стопроцентное доверие.

Дизайнер Светлана Гачинская рассказала о сотрудничестве с фигуристом Петром Гуменником.

– Вы с Петром работаете уже много лет. Расскажите, как началось сотрудничество.

– Приходит ребенок. Точнее, ребенок не приходит – ребенка приводят родители. Если первые эксперименты с костюмами удались, мы находим общий язык, то чаще всего спортсмены надолго остаются с нами сотрудничать. Это в любом месте так происходит.

Каким он был маленьким? Мне кажется, особо ничего не изменилось. Только то, что он вырос, повзрослел, возмужал и набрался опыта, стал безумно харизматичным. Хотя в детстве у него тоже были эти задатки. Видно было, что он сможет забраться на высокую вершину. Поэтому маленький Петя такой же был — скромный, застенчивый и благодарный, никогда не болтал лишнего.

– Легко ли работать с Петром? Он предлагает какие-то собственные идеи для костюмов или полностью доверяет вашему видению?

– С Петром с детства у нас никогда не было каких-то споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие, что-то, предлагаемое нами, воспринималось на ура. Поэтому ничего сверхъестественного никогда не было.

– Как у вас рождаются идеи костюмов?

– Каждый вдохновение черпает из своего какого-то опыта. И просмотр фильмов, и элементарное выращивание большого количества роз летом. Отдых, домашние животные, которые иногда подсказывают идеи. Поэтому абсолютно все: вплоть до того, что взглянул на небо и увидел всплески измороси, и ты понимаешь, на чьем костюме это должно отобразиться.

Абсолютно разные идеи, но первая задача, которую мне и нашей команде нужно воплотить, конечно, исходит от постановщика. Он задает направления, в которых мы должны двигаться. И уже именно отсюда исходят мои дальнейшие действия, разработки, эскизы, дизайны и так далее.

– Сколько времени уходит на создание одного костюма? Можно на примере «Парфюмера», «Онегина».

– «Онегин» уже второй год. В этом году произошел небольшой апгрейд костюма. С «Парфюмером» все было очень быстро, легко и непринужденно. Все понятно. Тут очень быстро были предложены эскизы, начиная с современного прочтения, и то, что все увидели на льду.

Задача, которую поставил передо мной хореограф-постановщик – приближенный образ к истории книги. То есть это должен быть немного театральный костюм, чтобы зритель погрузился в историю. Должно было быть абсолютное погружение в историю героя. На изготовление костюма к программе «Парфюмер» ушел месяц – от эскиза до выхода на лед.

– Многие обратили внимание на сходство костюмов Анны Щербаковой и Петра к «Парфюмеру». Вы смотрели на платье Щербаковой при работе? Все-таки в обоих случаях программы ставил Даниил Глейхенгауз.

– Да, хореограф-постановщик один и тот же, но я не знаю, насколько велико сходство. Но тут же история из романа, и вряд ли кто-то захочет забросить ромашку, лютик или еще что-то. Поэтому не надо искать сходство в костюмах. Тут нужно понять, что спортсмены показывали определенный образ, который читается из произведения.

– Кому принадлежала идея с платком?

– Конечно, это идея хореографа-постановщика, – сказала Гачинская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Светлана Гачинская
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoстиль
logoсборная России
logoАнна Щербакова
logoДаниил Глейхенгауз
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне нравятся костюмы в этом сезоне у Петра. Стильные, очень идут самому фигуристу, органичны в программах. Но сколько помню, у Пети не было провалов в этом плане или какой-то там безвкусицы. Всегда всё на хорошем уровне.
Удивительно, что не было вопроса про отметку Петиного костюма к КП в журнале Vogue во время ОИ. Костюм действительно красивый, сидящий идеально. Вообще, Петину фигуру испортить сложно, но Светлана делает все, чтобы показать его в еще более выгодном свете)
Ответ kate_ko
Удивительно, что не было вопроса про отметку Петиного костюма к КП в журнале Vogue во время ОИ. Костюм действительно красивый, сидящий идеально. Вообще, Петину фигуру испортить сложно, но Светлана делает все, чтобы показать его в еще более выгодном свете)
Вы читаете частично перепечатанное интервью, в оригинальном исходнике с этого вопроса начали)
Ответ Eltro
Вы читаете частично перепечатанное интервью, в оригинальном исходнике с этого вопроса начали)
Спасибо, вы меня успокоили)) тогда не совсем понятно, почему редакция спортс упустила такой важный вопрос, не каждый день чьи-то костюмы Вог хвалит)
Так приятно такое читать. Все большие молодцы. Костюмы классные 👍
Пётр всегды выглядит потрясающе на льду.
У Пети такое воспитание, что трудно его представить спорящим, а тем более со старшими взрослыми. С таким безусловно легко общаться и работать. Он сам личность творческая и легко сходится и понимает людей другой творческой профессии. Интересно будет увидеть его новые программы, костюмы следующем сезоне.
Петя стал настолько популярен, что интервью дает дизайнер👍. Я не понимаю почему до сих пор нет интервью знаменитого стилиста по волосам? 🤣
Вот что не отнять у Петра - сколько лет за него болею, всегда изумительные костюмы)
Петя спокойный, уравновешенный и позитивный молодой человек, с ним работа в удовольствие!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Анна Щербакова: «Сегодня Гуменник показал прокат выше по уровню, чем на Олимпиаде»
7 марта, 15:48
Дизайнер Гачинская о костюме Гуменника для показательного: «Он сделан из поролона, вся ткань двигается, растягивается. Единственная металлическая деталь – стальные нервы Петра»
19 февраля, 08:51
«При честном судействе Гуменник был бы в тройке». Россия возмущена исходом Олимпиады
14 февраля, 18:30
Рекомендуем
Главные новости
Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)
сегодня, 09:51
Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
сегодня, 09:36
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
сегодня, 07:46
Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»
сегодня, 07:32
«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой
сегодня, 06:14
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
вчера, 20:29
Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
вчера, 17:55
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
вчера, 16:43
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
вчера, 16:33
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
вчера, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем