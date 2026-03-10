Дизайнер Гачинская: «С Гуменником с детства у нас никогда не было споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие»

Дизайнер Гачинская: с Гуменником у нас всегда стопроцентное доверие.

Дизайнер Светлана Гачинская рассказала о сотрудничестве с фигуристом Петром Гуменником .

– Вы с Петром работаете уже много лет. Расскажите, как началось сотрудничество.

– Приходит ребенок. Точнее, ребенок не приходит – ребенка приводят родители. Если первые эксперименты с костюмами удались, мы находим общий язык, то чаще всего спортсмены надолго остаются с нами сотрудничать. Это в любом месте так происходит.

Каким он был маленьким? Мне кажется, особо ничего не изменилось. Только то, что он вырос, повзрослел, возмужал и набрался опыта, стал безумно харизматичным. Хотя в детстве у него тоже были эти задатки. Видно было, что он сможет забраться на высокую вершину. Поэтому маленький Петя такой же был — скромный, застенчивый и благодарный, никогда не болтал лишнего.

– Легко ли работать с Петром? Он предлагает какие-то собственные идеи для костюмов или полностью доверяет вашему видению?

– С Петром с детства у нас никогда не было каких-то споров, нестыковок по представлению. Всегда стопроцентное доверие, что-то, предлагаемое нами, воспринималось на ура. Поэтому ничего сверхъестественного никогда не было.

– Как у вас рождаются идеи костюмов?

– Каждый вдохновение черпает из своего какого-то опыта. И просмотр фильмов, и элементарное выращивание большого количества роз летом. Отдых, домашние животные, которые иногда подсказывают идеи. Поэтому абсолютно все: вплоть до того, что взглянул на небо и увидел всплески измороси, и ты понимаешь, на чьем костюме это должно отобразиться.

Абсолютно разные идеи, но первая задача, которую мне и нашей команде нужно воплотить, конечно, исходит от постановщика. Он задает направления, в которых мы должны двигаться. И уже именно отсюда исходят мои дальнейшие действия, разработки, эскизы, дизайны и так далее.

– Сколько времени уходит на создание одного костюма? Можно на примере «Парфюмера», «Онегина».

– «Онегин» уже второй год. В этом году произошел небольшой апгрейд костюма. С «Парфюмером» все было очень быстро, легко и непринужденно. Все понятно. Тут очень быстро были предложены эскизы, начиная с современного прочтения, и то, что все увидели на льду.

Задача, которую поставил передо мной хореограф-постановщик – приближенный образ к истории книги. То есть это должен быть немного театральный костюм, чтобы зритель погрузился в историю. Должно было быть абсолютное погружение в историю героя. На изготовление костюма к программе «Парфюмер» ушел месяц – от эскиза до выхода на лед.

– Многие обратили внимание на сходство костюмов Анны Щербаковой и Петра к «Парфюмеру». Вы смотрели на платье Щербаковой при работе? Все-таки в обоих случаях программы ставил Даниил Глейхенгауз.

– Да, хореограф-постановщик один и тот же, но я не знаю, насколько велико сходство. Но тут же история из романа, и вряд ли кто-то захочет забросить ромашку, лютик или еще что-то. Поэтому не надо искать сходство в костюмах. Тут нужно понять, что спортсмены показывали определенный образ, который читается из произведения.

– Кому принадлежала идея с платком?

– Конечно, это идея хореографа-постановщика, – сказала Гачинская.