11

Роднина об отстранении россиян: «Абсолютно политическое решение, которое пора отменить и вернуть все на свои места»

Роднина: МОК пора отменить политическое решение об отстранении наших спортсменов.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что с российских спортсменов нужно снять отстранение.

Накануне россиянка Варвара Ворончихина выиграла золото в супергиганте на Паралимпиаде в Италии. Россияне выступают на Играх с флагом и гимном.

– Конечно, это очень значимое событие. Радует, что наших ребят допустили с национальной символикой, гимном, флагом – это достойно. Но главное ведь было показать результат, гимн и флаг – прекрасно, но люди его видят только в случае побед. А без побед остается только национальная форма. Поэтому мы очень рады за победы наших паралимпийцев и благодарны им.

– Если Паралимпиада пройдет безопасно и без конфликтов с участием россиян, поможет ли это вернуть флаг и гимн и олимпийцам?

– Понимаете, тут же вопрос не в безопасности и приличном поведении наших спортсменов. МОК принял вот такое решение, оно абсолютно политическое, которое пора отменить и вернуть все на свои места. Каким‑то спортивным организациям просто надо пошире открыть глаза и вспомнить, что есть такая номинация, как честная игра, – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
отстранение и возвращение России
logoПаралимпийские игры
logoМОК
logoИрина Роднина
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Непонятно, к кому она обращается - к МОК, к Путину, к США?
А что-то еще отменить давно пора. Не приходило в головку?
Ответ Железная Леди
А что-то еще отменить давно пора. Не приходило в головку?
И не придет, есть же теперь на кого пенять- США/Израиль
Этим депутат занят уже или очередное балаболство?
Так Вы спортсмены решили стать депутатами, что бы на всех уровнях помогать нашему спорту так обьединитесь и помогайте в Этом вопросе !
Паясните пажалуста, откуда такая пламенная любовь к режиму у Тарасовой, Чайковской, Родниной, Ягудина, Жулина, Навки, Авербуха, Тутберидзе итд. хлебнувших горя и лишений в тяжелые 90-е в ужасной Америке???
Ответ Elena Heiga
Паясните пажалуста, откуда такая пламенная любовь к режиму у Тарасовой, Чайковской, Родниной, Ягудина, Жулина, Навки, Авербуха, Тутберидзе итд. хлебнувших горя и лишений в тяжелые 90-е в ужасной Америке???
Бабки😁 у кормушки сейчас выгоднее сидеть
"Вернуть на свои места"? Как известно, предыдущим "своим местом" было отстранение за допинговую систему. Туда вернуть?
Ответ La Gushka
"Вернуть на свои места"? Как известно, предыдущим "своим местом" было отстранение за допинговую систему. Туда вернуть?
Вот и кваки из болота раздались ))) Как насчет отстранения за нарушения Олимпийского перемирия 2х сборных? НИКАК !!! Так что и допинговая история притянута за уши. Даже и дискутировать нет смысла ....
Кто нас возвращать то будет?
Чёкнутые Американцы с Европейцами что-ли!
Только они контролируют МОК.
Я пока не представляю как они смогут нас вернуть одновременно с нами воюя, а после нашей победы тем более.
Ответ Роман Волков
Кто нас возвращать то будет? Чёкнутые Американцы с Европейцами что-ли! Только они контролируют МОК. Я пока не представляю как они смогут нас вернуть одновременно с нами воюя, а после нашей победы тем более.
Есть специальная комиссия МОК по восстановлению статуса ОКР. Они и будут реккоменндовать Исполкому МОК принять то или иное решение. Пока комиссия не видит оснований для восстановления.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о возвращении России в спорте: «Вопрос не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей»
9 марта, 11:21
Дмитрий Козловский: «Очень хочется, чтобы спорт, как говорит МОК, был по-настоящему лучиком надежды. Надежды без двойных стандартов»
8 марта, 12:04
Российским спортсменам не выдали подарочные смартфоны на Паралимпийских играх в Италии
6 марта, 10:09
Рекомендуем
Главные новости
Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)
сегодня, 09:51
Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
сегодня, 09:36
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
сегодня, 07:46
Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»
сегодня, 07:32
«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой
сегодня, 06:14
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
вчера, 20:29
Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
вчера, 17:55
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
вчера, 16:43
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
вчера, 16:33
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
вчера, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем