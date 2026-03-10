Роднина об отстранении россиян: «Абсолютно политическое решение, которое пора отменить и вернуть все на свои места»

Роднина: МОК пора отменить политическое решение об отстранении наших спортсменов.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что с российских спортсменов нужно снять отстранение.

Накануне россиянка Варвара Ворончихина выиграла золото в супергиганте на Паралимпиаде в Италии. Россияне выступают на Играх с флагом и гимном.

– Конечно, это очень значимое событие. Радует, что наших ребят допустили с национальной символикой, гимном, флагом – это достойно. Но главное ведь было показать результат, гимн и флаг – прекрасно, но люди его видят только в случае побед. А без побед остается только национальная форма. Поэтому мы очень рады за победы наших паралимпийцев и благодарны им.

– Если Паралимпиада пройдет безопасно и без конфликтов с участием россиян, поможет ли это вернуть флаг и гимн и олимпийцам?

– Понимаете, тут же вопрос не в безопасности и приличном поведении наших спортсменов. МОК принял вот такое решение, оно абсолютно политическое, которое пора отменить и вернуть все на свои места. Каким‑то спортивным организациям просто надо пошире открыть глаза и вспомнить, что есть такая номинация, как честная игра, – сказала Роднина.