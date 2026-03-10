Максим Ставиский: «В этом сезоне к Гуменнику немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед»
Ставиский: к Гуменнику немного предвзятое отношение, его пытаются двигать вперед.
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский прокомментировал победу Петра Гуменника в финале Гран-при России в Челябинске.
«Отмечу Кондратюка и Гуменника. У них есть цельная программа, они эмоционально отыгрывают. У них есть скольжение, они делают сложнейшие элементы. В этом сезоне к Петру немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед. Это похвально, но Петя после олимпийских приключений катался спокойнее.
Все ребята отпрыгали свой набор, но надо повышать уровень скольжения и катания. Зачастую видим хромоту на прямых ногах. Меня будут критиковать, но я говорю как есть. Но ребята прыгают как из пушки. Не понимаю, как это возможно», – сказал Ставиский.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
145 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А тем не менее, хочется отдельно отметить его работу с Арутуняном. В прошлые сезоны часто были недокруты на старших квадах, в этом же сезоне даже на ОИ не хватило духу судьям нарисовать их, потому что были абсолютно чистые прыжки. Да, иногда q на трикселе и сальхове можно рассмотреть прижелании)), но то, что Петя в этом сезоне смог собрать 5 квадов, 2 из них старших, выкатывать ПРОГРАММУ и показывать сложную хореографию, а не просто бегать от прыжка к прыжку заслуживает просто восхищения. Ну и стабилизировался он просто как никто.
Работа колоссальная и спортсмена и всех его тренеров и хореографов.
Ну и Петя очень подсушился, что тоже сказалось положительно на его форме и выносливости.
Марк, при всем уважении, не должен был быть в тройке на ЧР. "Бронзу" отняли у Матвея Ветлугина.
Евгений не накатал на "серебро" в ФГП, вторым должен быть Угожаев.
А уж как у Петра украли "золото" ЧР - 2023, до сих пор вспоминать больно.