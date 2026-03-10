Максим Ставиский: «В этом сезоне к Гуменнику немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед»

Ставиский: к Гуменнику немного предвзятое отношение, его пытаются двигать вперед.

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский прокомментировал победу Петра Гуменника в финале Гран-при России в Челябинске.

«Отмечу Кондратюка и Гуменника. У них есть цельная программа, они эмоционально отыгрывают. У них есть скольжение, они делают сложнейшие элементы. В этом сезоне к Петру немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед. Это похвально, но Петя после олимпийских приключений катался спокойнее.

Все ребята отпрыгали свой набор, но надо повышать уровень скольжения и катания. Зачастую видим хромоту на прямых ногах. Меня будут критиковать, но я говорю как есть. Но ребята прыгают как из пушки. Не понимаю, как это возможно», – сказал Ставиский.