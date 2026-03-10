145

Максим Ставиский: «В этом сезоне к Гуменнику немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед»

Ставиский: к Гуменнику немного предвзятое отношение, его пытаются двигать вперед.

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский прокомментировал победу Петра Гуменника в финале Гран-при России в Челябинске.

«Отмечу Кондратюка и Гуменника. У них есть цельная программа, они эмоционально отыгрывают. У них есть скольжение, они делают сложнейшие элементы. В этом сезоне к Петру немного предвзятое отношение. Есть ощущение, что его пытаются двигать вперед. Это похвально, но Петя после олимпийских приключений катался спокойнее.

Все ребята отпрыгали свой набор, но надо повышать уровень скольжения и катания. Зачастую видим хромоту на прямых ногах. Меня будут критиковать, но я говорю как есть. Но ребята прыгают как из пушки. Не понимаю, как это возможно», – сказал Ставиский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
logoМарк Кондратюк
Максим Ставиский
мужское катание
logoПетр Гуменник
145 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не поняла, "двигают вперед"....А что нужно делать"задвигать назад"? Петр однозначно, наиболее сбалансированный фигурист, на данный момент.
Ответ Елена Кондратьева
Не поняла, "двигают вперед"....А что нужно делать"задвигать назад"? Петр однозначно, наиболее сбалансированный фигурист, на данный момент.
А что кроме как двигать вперед или задвигать нет вариантов? Такой вариант как судить по прокату честно вообще не рассматривается?
Ответ pas33pas
А что кроме как двигать вперед или задвигать нет вариантов? Такой вариант как судить по прокату честно вообще не рассматривается?
Спортсменов всех стран поддерживают на внутренних стартах, не знаю почему некоторые удивляются. Угожаеву ребра не ставили весь сезон, Евгения и Марка тоже всегда поддерживают. Ладно бы Гуменник развалился и можно было его критиковать, но он все хорошо откатал
Даже если Петра и "двигают", то делают совершенно верно. Практически у всех на национальных соревнованиях такая система. А Пётр сейчас действительно лучший. Всё на месте: и прыжковая часть, и компоненты. Отличная программа и он её исполняет практически безукоризненно.
Интересно, а кого он может привести в пример из фигуристов со сложнейшим набором четверных и запредельным уровнем скольжения и катания?🤔 Он судит как танцор, который никогда даже не пробовал исполнять четверные. Вот Влад начал работать над второй оценкой и сразу посыпались четверные. Петр сумел на должном уровне собрать все, наиболее сбалансированный фигурист нашей сборной!
Ответ Snegirochka
Интересно, а кого он может привести в пример из фигуристов со сложнейшим набором четверных и запредельным уровнем скольжения и катания?🤔 Он судит как танцор, который никогда даже не пробовал исполнять четверные. Вот Влад начал работать над второй оценкой и сразу посыпались четверные. Петр сумел на должном уровне собрать все, наиболее сбалансированный фигурист нашей сборной!
Комментарий скрыт
Ответ Snegirochka
Интересно, а кого он может привести в пример из фигуристов со сложнейшим набором четверных и запредельным уровнем скольжения и катания?🤔 Он судит как танцор, который никогда даже не пробовал исполнять четверные. Вот Влад начал работать над второй оценкой и сразу посыпались четверные. Петр сумел на должном уровне собрать все, наиболее сбалансированный фигурист нашей сборной!
Так он привёл пример: Кондратюк и Гуменник. Вы ведь прочитали? Или нет? 😁
Ну да, ну да, конечно. Неоднократно нагло задвигали за Семененко. Не дали честно выиграть ЧР 2023. Мы всё помним!!!
Мне интересно, какое скольжение он у Марка увидел? Хорошо к Марку отношусь, но в его программах вообще нет связок и скольжения - сплошная беготня и экспрессия. Дорожка 1 ур вчера не даст сорвать.
Ответ Ирина Ларина
Мне интересно, какое скольжение он у Марка увидел? Хорошо к Марку отношусь, но в его программах вообще нет связок и скольжения - сплошная беготня и экспрессия. Дорожка 1 ур вчера не даст сорвать.
100% и руки-ножницы.
Ответ Ирина Ларина
Мне интересно, какое скольжение он у Марка увидел? Хорошо к Марку отношусь, но в его программах вообще нет связок и скольжения - сплошная беготня и экспрессия. Дорожка 1 ур вчера не даст сорвать.
Танцор, конечно, ничего а этом не понимает. То ли дело ноунейм со спортса.
Петра не нужно ни куда двигать ,он сам прекрасно двигается ,скользить по льду выполняя программы !Его пытались второстепенные силы "задвинуть " перед ОИ и во время их оценивая его прокаты не совсем справедливо ,но он отлично выбрался из Этой психологической ямы! Впервые стартовав на Международных соревнованиях, тем более такого уровня ,как ОИ и ни к кому не имел претензий ! Да, в фигурке всегда спортсменам есть что улучшать ,оттачивать и над чем работать и нельзя "стоять " на достигнутом ,так как соперники не дремлют !
Кстати, основная масса пользователей тут просто замолчала про недокруты Пети.
А тем не менее, хочется отдельно отметить его работу с Арутуняном. В прошлые сезоны часто были недокруты на старших квадах, в этом же сезоне даже на ОИ не хватило духу судьям нарисовать их, потому что были абсолютно чистые прыжки. Да, иногда q на трикселе и сальхове можно рассмотреть прижелании)), но то, что Петя в этом сезоне смог собрать 5 квадов, 2 из них старших, выкатывать ПРОГРАММУ и показывать сложную хореографию, а не просто бегать от прыжка к прыжку заслуживает просто восхищения. Ну и стабилизировался он просто как никто.
Работа колоссальная и спортсмена и всех его тренеров и хореографов.
Ответ Ирина Ларина
Кстати, основная масса пользователей тут просто замолчала про недокруты Пети. А тем не менее, хочется отдельно отметить его работу с Арутуняном. В прошлые сезоны часто были недокруты на старших квадах, в этом же сезоне даже на ОИ не хватило духу судьям нарисовать их, потому что были абсолютно чистые прыжки. Да, иногда q на трикселе и сальхове можно рассмотреть прижелании)), но то, что Петя в этом сезоне смог собрать 5 квадов, 2 из них старших, выкатывать ПРОГРАММУ и показывать сложную хореографию, а не просто бегать от прыжка к прыжку заслуживает просто восхищения. Ну и стабилизировался он просто как никто. Работа колоссальная и спортсмена и всех его тренеров и хореографов.
Все так. Только из 5 квадов 3 старших, а не 2.
Ну и Петя очень подсушился, что тоже сказалось положительно на его форме и выносливости.
Ответ Ирина Ларина
Кстати, основная масса пользователей тут просто замолчала про недокруты Пети. А тем не менее, хочется отдельно отметить его работу с Арутуняном. В прошлые сезоны часто были недокруты на старших квадах, в этом же сезоне даже на ОИ не хватило духу судьям нарисовать их, потому что были абсолютно чистые прыжки. Да, иногда q на трикселе и сальхове можно рассмотреть прижелании)), но то, что Петя в этом сезоне смог собрать 5 квадов, 2 из них старших, выкатывать ПРОГРАММУ и показывать сложную хореографию, а не просто бегать от прыжка к прыжку заслуживает просто восхищения. Ну и стабилизировался он просто как никто. Работа колоссальная и спортсмена и всех его тренеров и хореографов.
Комментарий скрыт
У меня нет такого ощущения. А что на ОИ медали лишили есть ощущение. Более того, это очевидно.
Ответ olvl
У меня нет такого ощущения. А что на ОИ медали лишили есть ощущение. Более того, это очевидно.
Комментарий скрыт
Ответ AgentSM
Комментарий скрыт
Фернандес по коньку был довольно средним фигуристом, если вы имеете в виду SS. Он брал другим.
Так как двигают Семененко или Кондратюка, не двигают никого. Петру и не снилось.
Марк, при всем уважении, не должен был быть в тройке на ЧР. "Бронзу" отняли у Матвея Ветлугина.
Евгений не накатал на "серебро" в ФГП, вторым должен быть Угожаев.
А уж как у Петра украли "золото" ЧР - 2023, до сих пор вспоминать больно.
Ответ bunya_hoh
Так как двигают Семененко или Кондратюка, не двигают никого. Петру и не снилось. Марк, при всем уважении, не должен был быть в тройке на ЧР. "Бронзу" отняли у Матвея Ветлугина. Евгений не накатал на "серебро" в ФГП, вторым должен быть Угожаев. А уж как у Петра украли "золото" ЧР - 2023, до сих пор вспоминать больно.
Комментарий скрыт
Ответ Anfisa Proshkina
Комментарий скрыт
+
На Олимпиаде его как можно задвигали назад, а тут вполне заслуженно получил он свои баллы
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о финале Гран-при: «У Гуменника была очень большая победа над собой. Он катается так, будто не допускает даже мысль, что что-то может не сделать»
10 марта, 06:32
Вот это эмоции в фигурке: страх Трусовой за мужа, «твою мать!» от тренера Гуменника
10 марта, 06:19
Петр Гуменник: «Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный»
9 марта, 18:41
Рекомендуем
Главные новости
Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)
сегодня, 09:51
Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
сегодня, 09:36
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
сегодня, 07:46
Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»
сегодня, 07:32
«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой
сегодня, 06:14
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
вчера, 20:29
Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
вчера, 17:55
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
вчера, 16:43
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
вчера, 16:33
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
вчера, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем