Тарасова о финале Гран-при: «У Гуменника была очень большая победа над собой. Он катается так, будто не допускает даже мысль, что что-то может не сделать»

Тарасова впечатлена прокатом фигуриста Гуменника в финале Гран-при России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова впечатлена выступлением фигуриста Петра Гуменника в финале Гран-при России.

Гуменник победил на турнире в Челябинске, набрав в сумме 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко (286,97), третьим – Николай Угожаев (286,47).

«Пете в этом году действительно выпала ужасная тяжесть перед Олимпийскими играми и во время их. Его взяли на Игры как человека без имени и племени, не с нашей то стороны. Поставили первым номером и сказали: «Катайся».

А он еще после этого приехал и восстановил программу со своим тренером Вероникой Дайненко, которую нужно, безусловно, поздравить! Потому что у Пети была сегодня очень большая победа над собой. С таким мастерством кататься – невероятно. Катается так, будто не допускает даже мысль, что что-то он может не сделать. Я желаю ему здоровья, а нам – долгих лет жизни для того, чтобы мы его еще смогли смотреть», – пожелала Тарасова.

«В мире нет таких соревнований. Ни в одной стране мира. Таких уникальных мальчиков, такого катания, как сегодня, таких прыжковых контентов, в общем такого катания – это просто уникальное дело. Я просто в восторге, при том что я их вижу все время. В восторге и в невменяемом состоянии.

Я осталась дома, не поехала на финал Гран-при и вот здесь дома аплодирую, сидя одна перед телевизором. Просто в сумасшедший дом хочется отъехать. Если бы кто-то увидел, сказал бы – ну сумасшедшая, все!» – сказала Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
logoСерия Гран-при России
мужское катание
Вероника Дайнеко
Мы смотрели вживую, последняя разминка парней огонь и пожар, все молодцы. Хорошо, что мужской турнир был в конце, на таком эмоциональном подъёме все закончилось. Петр оставил прекрасное впечатление, очень красиво двигается, по всему катку (не знаю, где там Ягудин усмотрел катание по центру), прыжки высокие, хотя не всегда длинный выезд, ну да ладно. Скорость не ниже, чем у других ребят. Он последним прыжковым элементом сделал лутц-ритт прямо перед нами, здорово, что получилось почти всё. Зал, конечно, на Петра больше всех реагировал, но поддерживали всех.
А он и не смотрел на играх. Услышал звон - и не знает где он...Причем сам же комментировал весь сезон и видел эти программы из первого ряда. И ничего такого не говорил до того, как от кого-то там услышал.
Кстати, мы сидели в секторе, где видно комментаторов, невольно взгляд натыкался на них, часто Ягудин во время прокатов и на лед не смотрел, сидел болтать с Соловьевым, ну может в экран что-то видел. А вот Миша Коляда прямо на лед смотрел, хлопал даже.
Петя отлично выступил в финале Гран-при России и по делу стал победителем! Аплодирую и желаю здоровья, мастерства и новых успешных прокатов!
Да, Петра хоть и вымотала морально олимпиада, прежде всего предвзятым судейством, но быстро восстановился, потому что парень сам позитивный, и поддержку людей ощущал, а это не маловажно.
Согласна со всем. Тоже аплодировали с дивана всей семьей.
Да,мальчики у нас замечательные,уникальные..
Ну реально турнир парней у нас был по уровню даже выше, чем на играх. И пусть там некоторые что-то говорят, что типа "катаются не так", "программы не те", "качество не то", слушают каких-то там псевдо-экспертов. Видела я всех этих мировых лидеров своими глазами. Есть Малинин, да и то он не может все время быть идеальным. А касаемо остальных...Наши ребята ничем не хуже. Такой развязке в последней разминке может и Олимпиада позавидовать. И надо это ценить.
Петя у нас в стране давно с именем и со статусом. Это на МС он такового не имел до выступления на ОИ. Такой уж ФК вид спорта в плане судейства, что дебютанту и без рейтинга рассчитывать на медали не приходится, а тем более нашим спортсменам в нынешних реалиях. Вторая разминка у ребят подсластила горечь неудачных прокатов у девчат и первой разминки у парней. Молодцы !
Сколько он от хейтеров пережил,обзывательства которых Спортс,как и другие ресурсы, так охотно здесь публиковал.До последнего писали,что надо было Дикиджи отправлять,а Боброва постоянно в студии Окко Кондратюка продвигала, хорошо,что ребята между собой дружат,не обращая внимания на дрязги фанатов
В интернете, а тем более в ФК, ну как же без хейтеров ? Фанаты выпрыгивают из нижнего белья, чтобы их любмчика или любимку отправили на МС. А соперников подвергают обструкции или откровенным оскорблениям. Тут таких персонажей предостаточно, к сожалению.
Волновалась за Петю перед ФГПР,были у меня опасения,что вдруг навалится усталость физическая и эмоциональная.Ведь у него выдался такой длинный и очень ответственный сезон.
Форму звенящую пришлось держать практически с сентября по март(некоторым Ставийским этого не понять)
А Петя сдюжил всем хейтерам на зло.
Просто БРАВО, теперь обязательно нужно хорошо отдохнуть.
Пете здоровья и успехов в новом сезоне
Отлично высказалась Татьяна Анатольевна! Когда она в светлом разуме-очень точно обозначает то, что хочется высказать многим-емко и образно👍
Да, согласна, что практически ушли сомнения "сделает - не сделает". В каком-то интервью он говорил, что Арутюнян так учил технике - даже если неудачно начал прыжок, чтобы всегда мог приземлиться как следует.
