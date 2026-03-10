Тарасова о финале Гран-при: «У Гуменника была очень большая победа над собой. Он катается так, будто не допускает даже мысль, что что-то может не сделать»

Тарасова впечатлена прокатом фигуриста Гуменника в финале Гран-при России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова впечатлена выступлением фигуриста Петра Гуменника в финале Гран-при России.

Гуменник победил на турнире в Челябинске, набрав в сумме 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко (286,97), третьим – Николай Угожаев (286,47).

«Пете в этом году действительно выпала ужасная тяжесть перед Олимпийскими играми и во время их. Его взяли на Игры как человека без имени и племени, не с нашей то стороны. Поставили первым номером и сказали: «Катайся».

А он еще после этого приехал и восстановил программу со своим тренером Вероникой Дайненко, которую нужно, безусловно, поздравить! Потому что у Пети была сегодня очень большая победа над собой. С таким мастерством кататься – невероятно. Катается так, будто не допускает даже мысль, что что-то он может не сделать. Я желаю ему здоровья, а нам – долгих лет жизни для того, чтобы мы его еще смогли смотреть», – пожелала Тарасова.

«В мире нет таких соревнований. Ни в одной стране мира. Таких уникальных мальчиков, такого катания, как сегодня, таких прыжковых контентов, в общем такого катания – это просто уникальное дело. Я просто в восторге, при том что я их вижу все время. В восторге и в невменяемом состоянии.

Я осталась дома, не поехала на финал Гран-при и вот здесь дома аплодирую, сидя одна перед телевизором. Просто в сумасшедший дом хочется отъехать. Если бы кто-то увидел, сказал бы – ну сумасшедшая, все!» – сказала Тарасова.