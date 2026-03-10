  • Спортс
  Бетина Попова: «С повышением возрастных рамок эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой»
66

Хореограф и тренер по фигурному катанию Бетина Попова подвела итоги финала Гран-при России, который завершился в Челябинске.

«Мы увидели, что на этом турнире лучшая форма у танцоров. В остальных видах состояние спортсменов идет на спад. Это можно связать с тем, что уже конец сезона и основной пик формы пришелся на чемпионат России, где уровень прокатов был выше.

Стоит отметить, что внутренняя конкуренция в России среди девушек невероятная, значит, и давление больше. С повышением возрастных рамок, можно сказать, что пока эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, действительно возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой.

Несомненно, наши девочки очень сильны, владеют сложнейшими элементами. Было много попыток ультра-си на этом старте. Пускай не все получилось, но общий уровень женского одиночного катания у нас остается очень высоким.

Не считаю корректным сравнивать турниры международные и внутренние. На примере прошедшей Олимпиады мы можем видеть, что баллы очень сильно отличаются от домашних оценок. Тут, скорее, вопрос к подготовке спортсменов и выводу их на пик формы.

Возможно, из-за уже четырехлетнего отстранения от международных соревнований наши специалисты просто не делают упор на подготовку именно ко второй части сезона. Во время нее обычно проходят чемпионаты мира. А делают ставку на лучшую форму на чемпионат страны, который в наших реалиях сейчас куда важнее», – сказала Попова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
И смотреть стало не на что, откровенно говоря(
ТЩКВ умудрялись совместить запредельную сложность с историческими программами из золотого фонда ФК. И были, при этом, все уникальные и непохожие друг на друга. У каждой из четверки был железный спортивный характер, каждая из них выходила побеждать несмотря и вопреки, и делала это, несмотря на итоговые места. Они все были чемпионки.
А этот ФГП, как и ЧР, кстати - просто слезы в ЖО, не обнять и плакать, а рыдать, не переставая. Слабейший финал И я не про контент, я про характер и волю к победе. Печальная картина.
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
а ничего что возраст подняли?
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Это не только у нас. Глобально смотреть нечего в ЖО. Чемпионат Европы - развал полнейший, один чистый прокат с легкой программой. ЧЧК тоже развалились все знатно. ОИ - второе место без каскада, третье - с разваленной на 9 место ПП, первое - сельская дискотека.

Но именно к этому и стремились ИСУ, поэтому за что боролись сверху, на то и напоролись ))) и будет еще лучше. Самый расцвет вида спорта они своими руками стерли и ограничили, сначала введя правила против расстановки, как у Загитовой, а потом с возрастом.
У всех форма идет на спад, ну Нелюбова продержалась весь сезон, а бронзу получила только из-за того что вчерашняя юниорка наваляла, не было бы этого и того бы не увидела.
Ответ tanya_1111
Скорее, Аня или Соня без ошибок были бы выше намного. Иногда и 3 ультра-си не помогают.
Ответ tanya_1111
а сама Нелюбова не бывшая юниорка?) Ей же также 17 лет
Откат нашего ЖО к временам Слуцкой, санкции сделали свое дело. Нет ультраси - катай, как Загитова с Медведевой, как Липницкая, а уж там было, на что посмотреть и чем восхититься и без УС. А то короны девушки себе быстро понадели, да под тяжестью в моменте посдувались.
Ответ Тотли Тауэрс
а я думаю это просто невезение и стечение обстоятельств.
Горбачева - 2 серьезные травмы за сезон, полученные случайно
Петросян можно сказать сдюжила, но не на максимум, тоже из за травм и потому что вынуждена была тренироваться почти без отдыха
Садкова говорит все время проблема с ногой мешает
Захарова вроде может, но переезд на другой каток помешал, да и нет там стабильности с квадом видимо
Рубцова сдулась - сальто в шоу важнее
Синицина опять в травме

Если предположить, что кому то удалось бы избежать травм, была бы другая картина
Ответ nina1212
Потому что пора прекратить готовить попрыгушек без достойных компонентов. Время 15 летних чемпионок уже в прошлом. А у нас все за акробатикой тянутся.
Трусовой и Валиевой тоже уже не 15-17. Ни одна из них на соревнованиях после 18 не то что ультра си не делала, а в принципе чистые прокаты не катала произвольной.
Ответ Сальто в неизвестность
Трусовой и Валиевой тоже уже не 15-17. Ни одна из них на соревнованиях после 18 не то что ультра си не делала, а в принципе чистые прокаты не катала произвольной.
Конкретно Валиева 7 марта на показательных в Китае исполнила чисто квадтулуп при прожекторном освещении. Перед этим на прыжковом турнире исполнила 5 квадтулупов - один отлично, один хорошо, два с помарками (выезд в тройку), один с падением.
Ответ Ad notam
Конкретно Валиева 7 марта на показательных в Китае исполнила чисто квадтулуп при прожекторном освещении. Перед этим на прыжковом турнире исполнила 5 квадтулупов - один отлично, один хорошо, два с помарками (выезд в тройку), один с падением.
Самое главное - исполнить квад конкретно в соревновательной ПП, в которой есть ещё 6 прыжковых элементов + дорожки с вращениями, и всё чисто откатать. Как мы видели вчера Садкова квад то прыгнула, но завалила потом парочку тройных и по сути развалила программу. И заняла 2 место только благодаря ядерным грибам и компонентам от судей.
А вот на показательных выступлениях - это только пускание пыли в глаза. А если ещё и присмотреться детальнее, то этот квад Валиевой выполнен с недокрутом.
Женское одиночное - это, конечно, испанский стыд и трешовый треш. Но ни Трусова, ни Валиева еще не вернулись, чтобы что-то возрождать. Вот выйдут на старты, покажут хороший уровень, тогда и будем осанну петь. А сейчас-то что?
Не думаю, что они будут гнаться за «безумным» кол-вом ультраси, это не нужно быть экспертом, чтобы понимать, мне кажется :) да и причин делать это нет.

Если будет в арсенале хотя бы один ультра элемент, это уже огромный успех. Но в реальности мы посмотрим, что получится у девочек, только на соревнованиях.
Трусова раз в пятилетку прыгнула свои пять квадов, в остальное время половину валила, но говорят так, будто она всегда их прыгала безошибочно.
Ответ Самасебезвезда
Дело не в количестве квадов. Раньше мы наблюдали интереснейшую битву титанов в ЖО, лед плавился под девчонками, я вспоминаю, как они на раскатку выходили - искры по катку, а сейчас...простите, но эти соревнования больше похожи на конкурс инфантильных барышень, кто расскажет больше про свои проблемы и печали после заваленных прокатов.
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Битву допубертатных титанов мы раньше наблюдали) Возраст же подняли и мыльный пузырь женских квадов на взрослом уровне лопнул. Та же Трусова всего через полгода после ОИ, где она кое-как один раз в карьере приземлила пять, откатав при этом очень грязно и непрезентабельно, в постолимпийском сезоне уже не смогла показать ни одного квада, слилась с ЧР и с тех пор только хайпожорит) Костылева в 14 лет вон прыгает столько, сколько Трусовой в её возрасте не снилось. Пока прыгает...
С повышением ценза в России квадистки помолодели. Не думаю что это и было целью ИСУ, инициаторов и примкнувших.
У нас несколько 12летних на соревнованиях исполнили по три квада - Трусова и Валиева в 12 лет и одного не делали. Первой 12леткой с квадами и сразу с двумя стала Акатьева, потом в 12 же добавила и аксель, в т.ч. аксель и два квада в одной программе.
Перед ОИ на ПМ26 по ст. возрасту у 5 девочек в заявке было три квада и трое сделали - 14летняя Смагина и 12летние Заикина и Докукина. Еще 14летка Лебедева сделала сальховы на галку без падений и тулуп чисто, и Корчажникова упала с сальхова, но сделала чисто с ним 4-3 и еще тулуп.
Поскольку всего в ПП у 14 из 24 девочек в заявке были ультраси то к 17 годам у кого-то что-то и останется, а нынешние 14летки к ОИ30 выйдут во взрослые. И если у них будет нормальная юниорская карьера, то составят конкуренцию Трусовой и Валиевой в случае если они еще будут кататься.
И опять все это будет подчеркивать ущербность квот в три фигуристки не только для России, но и для Японии.
В России повышение ценза точно не сработало - квадистки стали еще моложе, а вероятность их хорошей взрослой карьеры ниже. Т.е. ровно наоборот от декларируемых целей. И если бы не бан, то с нашими юниорками могла бы конкурировать только Шимада в лучшие сезоны. И немало не наших юниорок не остались бы до перехода во взрослые.
Ответ Лакс
После повышения возраста до 17 лет тренеры пока не нащупали оптимальной системы подготовки. У новисов (уже с 11-12 лет) и юниорок продолжается гонка вооружений ультра-си. Жизнь покажет кто что сможет сохранить к 17, а тем более дальше. Может не следует так форсировать ультра-си (по крайней мере количиственно и повторов) и мягче подводить к взрослению.
Ответ Лакс
Ну, тут как посмотреть. Говорить о том, что повышение возрастного ценза не сработало можно только исходя из публикуемых ИСУ целей: забота о здоровье спортсменок, их спортивное долголетие и т.д. Но поскольку есть обоснованные подозрения, что реальной целью было прекращение затянувшеймя гегемонии России в женской одиночке, то тут всё далеко не так однозначно. Сложно судить, когда мы уже 4 года забанены, но если вдруг представить, что нас вдруг выпустят в полном объеме прямо с ближайшего сезона, то очень и очень вероятно что брать сплошняком золото-серебро мира, ФГП и весь подиум Европы нам с новым цензом пока некем. И если это было целью ИСУ, то она с большой вероятностью будет достигнута
Эти девочки стали старше на 4 года, что они могут возродить? Мы еще не видели как они хотя бы КП выкатывали!
Безумное количество ультра-си не под силу уже Трусовой, а у Валиевой и не было ранее даже.
Рекомендуем