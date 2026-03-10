Бетина Попова: «С повышением возрастных рамок эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой»
Хореограф и тренер по фигурному катанию Бетина Попова подвела итоги финала Гран-при России, который завершился в Челябинске.
«Мы увидели, что на этом турнире лучшая форма у танцоров. В остальных видах состояние спортсменов идет на спад. Это можно связать с тем, что уже конец сезона и основной пик формы пришелся на чемпионат России, где уровень прокатов был выше.
Стоит отметить, что внутренняя конкуренция в России среди девушек невероятная, значит, и давление больше. С повышением возрастных рамок, можно сказать, что пока эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, действительно возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой.
Несомненно, наши девочки очень сильны, владеют сложнейшими элементами. Было много попыток ультра-си на этом старте. Пускай не все получилось, но общий уровень женского одиночного катания у нас остается очень высоким.
Не считаю корректным сравнивать турниры международные и внутренние. На примере прошедшей Олимпиады мы можем видеть, что баллы очень сильно отличаются от домашних оценок. Тут, скорее, вопрос к подготовке спортсменов и выводу их на пик формы.
Возможно, из-за уже четырехлетнего отстранения от международных соревнований наши специалисты просто не делают упор на подготовку именно ко второй части сезона. Во время нее обычно проходят чемпионаты мира. А делают ставку на лучшую форму на чемпионат страны, который в наших реалиях сейчас куда важнее», – сказала Попова.
ТЩКВ умудрялись совместить запредельную сложность с историческими программами из золотого фонда ФК. И были, при этом, все уникальные и непохожие друг на друга. У каждой из четверки был железный спортивный характер, каждая из них выходила побеждать несмотря и вопреки, и делала это, несмотря на итоговые места. Они все были чемпионки.
А этот ФГП, как и ЧР, кстати - просто слезы в ЖО, не обнять и плакать, а рыдать, не переставая. Слабейший финал И я не про контент, я про характер и волю к победе. Печальная картина.
Но именно к этому и стремились ИСУ, поэтому за что боролись сверху, на то и напоролись ))) и будет еще лучше. Самый расцвет вида спорта они своими руками стерли и ограничили, сначала введя правила против расстановки, как у Загитовой, а потом с возрастом.
Горбачева - 2 серьезные травмы за сезон, полученные случайно
Петросян можно сказать сдюжила, но не на максимум, тоже из за травм и потому что вынуждена была тренироваться почти без отдыха
Садкова говорит все время проблема с ногой мешает
Захарова вроде может, но переезд на другой каток помешал, да и нет там стабильности с квадом видимо
Рубцова сдулась - сальто в шоу важнее
Синицина опять в травме
Если предположить, что кому то удалось бы избежать травм, была бы другая картина
А вот на показательных выступлениях - это только пускание пыли в глаза. А если ещё и присмотреться детальнее, то этот квад Валиевой выполнен с недокрутом.
Если будет в арсенале хотя бы один ультра элемент, это уже огромный успех. Но в реальности мы посмотрим, что получится у девочек, только на соревнованиях.
У нас несколько 12летних на соревнованиях исполнили по три квада - Трусова и Валиева в 12 лет и одного не делали. Первой 12леткой с квадами и сразу с двумя стала Акатьева, потом в 12 же добавила и аксель, в т.ч. аксель и два квада в одной программе.
Перед ОИ на ПМ26 по ст. возрасту у 5 девочек в заявке было три квада и трое сделали - 14летняя Смагина и 12летние Заикина и Докукина. Еще 14летка Лебедева сделала сальховы на галку без падений и тулуп чисто, и Корчажникова упала с сальхова, но сделала чисто с ним 4-3 и еще тулуп.
Поскольку всего в ПП у 14 из 24 девочек в заявке были ультраси то к 17 годам у кого-то что-то и останется, а нынешние 14летки к ОИ30 выйдут во взрослые. И если у них будет нормальная юниорская карьера, то составят конкуренцию Трусовой и Валиевой в случае если они еще будут кататься.
И опять все это будет подчеркивать ущербность квот в три фигуристки не только для России, но и для Японии.
В России повышение ценза точно не сработало - квадистки стали еще моложе, а вероятность их хорошей взрослой карьеры ниже. Т.е. ровно наоборот от декларируемых целей. И если бы не бан, то с нашими юниорками могла бы конкурировать только Шимада в лучшие сезоны. И немало не наших юниорок не остались бы до перехода во взрослые.