На Кубке Первого канала по фигурному катанию выступят команды Москвы и Санкт-Петербурга

На Кубке Первого канала в этом году выступят команды Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Кубок Первого канала по фигурному катанию проходит с 2021 года. В сезоне-2025/26 турнир состоится 21-22 марта в Санкт-Петербурге.