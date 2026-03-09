На Кубке Первого канала по фигурному катанию выступят команды Москвы и Санкт-Петербурга
На Кубке Первого канала будут команды Москвы и Санкт-Петербурга.
На Кубке Первого канала в этом году выступят команды Москвы и Санкт-Петербурга.
Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Кубок Первого канала по фигурному катанию проходит с 2021 года. В сезоне-2025/26 турнир состоится 21-22 марта в Санкт-Петербурге.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
103 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А чем провинились фигуристы из регионов? Они не заслуживают быть на этом "празднике фигурного катания"?
Нормально же было три команды!!!
Единственное нормальное решение за год - это отправить Петю на ОИ. И то с музыкой ему всю запороли.
А так буквально все, к чему прикасаются, обязательно загадят