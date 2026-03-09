103

На Кубке Первого канала по фигурному катанию выступят команды Москвы и Санкт-Петербурга

На Кубке Первого канала будут команды Москвы и Санкт-Петербурга.

На Кубке Первого канала в этом году выступят команды Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. 

Кубок Первого канала по фигурному катанию проходит с 2021 года. В сезоне-2025/26 турнир состоится 21-22 марта в Санкт-Петербурге. 

Какой бред, зачем? Формат с тремя командами был гораздо лучше и интереснее. К тому же при нем на капитанах реально была ответственность за результат команды, так как они сами ее выбирали, а теперь их роль будет сведена к свадебным генералам. Составы будут несбалансированные, перевес Питера по МО слишком значительный. Сихарулидзе и так уже все турниры в Петербург перенес, все никак не угомонится с реверансами.
Боится видно что недолго «поцарствовать» ему дадут и поэтому старается в «питерское лукошко» побольше денег из казны и спонсорских доходов отгрести?🤨… противно смотреть
Да с чего бы, что ему может угрожать?
Только подчёркивают, что ФК существует только в Москве и Питере.
И ЧЯ теперь мимо!!!
Они будут
Тогда уж: Москва - Питер - Регионы ☝
Если зачем то сталкивают 2 города, добавить команду регионов хорошая идея. И формировать команды по месту рождения. + разрешить юниоров. Так будет и честнее и примерно ровно.
Поддерживаю комментарий.
Слушайте мало нам внешних конфликтов, мы решили внутренних добавить? Не надоело питерскому «главе фк» свой «комплекс регионала» на спортсменах и болельщиках вымещать?! Вот мол, раньше все Москва под себя «гребла», а теперь мы- питерцы все призы и деньги себе позабираем?… В прошлом году этот цирк я после первого дня просто выключила, настолько по судейству это невозможно было смотреть… Ну выпишите вы уже эти миллионы 1 места питерской команде и типа «победила дружба»! Турнир интересен когда когда в нем МНОГО команд равных по силе выступает… Об этом говорили еще после 1 турнира… сделали 3 команды… А теперь ОПЯТЬ вернулись к безальтернативному варианту «распила заранее известных призовых»….какой это турнир?
Раньше , когда капитаны выбирали, были более менее равноценные составы, сейчас вообще непонятно что будет, перемены ради перемен тоже не есть хорошо..
У Сихарулидзе какой-то бзик да на этой теме? Что за маниакальное желание вечно разделить Москву и Питер, устроить противостояние?(ну и постараться чтобы Питер перевесил, естественно). Откуда корни растут у этого расстройства? Не может простить царские времена, когда столицу вернули в Москву?))) Хочет показать Питер фигурнокатательной столицей?

А чем провинились фигуристы из регионов? Они не заслуживают быть на этом "празднике фигурного катания"?
Зачем кого-то разделять, в то время как нужно объединять!
А Пермь? А Сочи? А Казань? Вообще-то у нас есть спортсмены выступающие по региональному принципу, а есть представляющие два региона. Это не дискриминация по региональному принципу?
Тьфу! Опять ухудшили формат!!!
Нормально же было три команды!!!
У меня такое ощущение, что практически все, что делает наша федерация, это только ухудшает условия, даже то, что было неплохо, портит.
Единственное нормальное решение за год - это отправить Петю на ОИ. И то с музыкой ему всю запороли.
А так буквально все, к чему прикасаются, обязательно загадят
что за недодерби, на месте как минимум пермских пар я бы возмутилась, а ведь могли бы, наоборот, белорусов пригласить, грузин, казахов,.... самим открываться надо, а не в междусобойчик скатываться...
Каких грузин? Они к ЧМ готовятся.
Никто из других национальностей (кроме белорусов) не согласился бы, так как России запрещено проводить международные соревнования.
В Москве же совсем с мальчиками грустно...
Зато девочки там сильнее
Ну не настолько при нормальном прокате довольно не плохи , Кондратюк , Федотов , Мозалёв .
