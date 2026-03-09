25

Гуменник о подарке от болельщиков: «Очень приятно, это почти что олимпийская медаль по виду. По значимости тоже не меньше»

Медаль для фигуриста была сделана из серебра с золотым покрытием, в форме сердца, внешне напоминая олимпийскую награду. На ней выгравирована надпись «За покорение тысяч сердец». 

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял 6-е место. 

– Болельщики тебе подарили золотую медаль. Как ты отнесся к такому подарку?

– Очень приятно, это почти что олимпийская медаль по виду. По значимости тоже не меньше. Очень приятно, когда болельщики так поддерживают, – сказал Гуменник. 

«При честном судействе Гуменник был бы в тройке». Россия возмущена исходом Олимпиады

Удивляют люди, которые пишут, что не надо дарить такие медали. А он что, реально боролся на Олимпиаде за золото и упустил его, что ли? И уверена, что интеллект Петра точно позволяет понимать, что мотивация дарения такой медали - это огромная любовь и желание поддержать, а не издевательство. Тем более, и сделано в форме сердца.
Главное в мире - теплота человеческих отношений, а не статусы, места и медали.
Думаю, он сказал свои слова абсолютно искренне.
Чего народ так коробит от подарка? Медаль сделали специально в виде сердца с особой надписью "покорителю тысяч сердец". Не копию олимпийской медали и надписью "олимпийский чемпион" (вот это было бы лишним). Ну чисто фанатский же подарок. Просто болельщики выразили свою любовь. Это приятно как минимум вниманием со стороны фанбазы. Вон, актерам иногда фанатские оскары дарят, и ничего, никто же не принимает их за реальные. ) К тому же из драгметаллов сделали. Так что подарок еще и ценный. Будет напоминать ему о поддержке людей.
Чего народ так коробит от подарка? Медаль сделали специально в виде сердца с особой надписью "покорителю тысяч сердец". Не копию олимпийской медали и надписью "олимпийский чемпион" (вот это было бы лишним). Ну чисто фанатский же подарок. Просто болельщики выразили свою любовь. Это приятно как минимум вниманием со стороны фанбазы. Вон, актерам иногда фанатские оскары дарят, и ничего, никто же не принимает их за реальные. ) К тому же из драгметаллов сделали. Так что подарок еще и ценный. Будет напоминать ему о поддержке людей.
Помнится фанаты Жени Медведевой тоже дарили медаль "Чемпионка наших сердец", та вместо олимпийских колец были выгравированы сердечки. Так что традиция хорошая и уместная.
Петр конечно очень вежливый молодой человек, но фанатам бы и мозги иногда подключать...
Это медаль символизирует любовь болельщиков Петра. Петя принял её с благодарностью..Такая любовь дороже золота.
Это медаль символизирует любовь болельщиков Петра. Петя принял её с благодарностью..Такая любовь дороже золота.
И дороже Олимпийского золота 😉🙄😂
И дороже Олимпийского золота 😉🙄😂
Конечно, дороже золота дискриминационной Олимпиады. Свои болельщики всегда рядом, всегда поддержат и помогут. Это дороже любого золота. А на этих ои только ФБС выиграли честно.
Звучит, конечно, не очень. А что он мог ещё сказать, что подарок не понравился, не дарите мне больше?
Звучит, конечно, не очень. А что он мог ещё сказать, что подарок не понравился, не дарите мне больше?
Саша Трусова просила не дарить такое.
Саша Трусова просила не дарить такое.
Да?
Перебор дарить такие медали
Никогда не понимала такие подарки...
Никогда не понимала такие подарки...
Ну хочется людям выразить свою любовь таким образом, а что плохого, останется на память о событии.
А мне кажется, это красивый жест, ведь действительно столько людей болело за него, стольких он порадовал, вселил гордость в сердца, несмотря ни на что - приятно будет смотреть на подарок и вспоминать об этом
Понимаю, что Пете приятно получить подарок от болельщиков. Но сказать, что этот подарок по значимости не меньше олимпийской медали значит обесценить настоящие медали и настоящих призеров.
Понимаю, что Пете приятно получить подарок от болельщиков. Но сказать, что этот подарок по значимости не меньше олимпийской медали значит обесценить настоящие медали и настоящих призеров.
Ну вот чем бы еще быть недовольным ?)) все важно для спортсмена - и пьедестал и любовь зрителя.
На словах звучит неплохо, но медаль ОИ ничем заменить нельзя. В конце концов фигуристы сами поехали на эту Олимпиаду, их никто этого делать не заставлял. Оба там проиграли и не только они, ну не были они на играх в звенящей форме, так же, как Илья, Глен и многие другие…
На словах звучит неплохо, но медаль ОИ ничем заменить нельзя. В конце концов фигуристы сами поехали на эту Олимпиаду, их никто этого делать не заставлял. Оба там проиграли и не только они, ну не были они на играх в звенящей форме, так же, как Илья, Глен и многие другие…
А если бы отказались,им бы просто сломали карьеру.
