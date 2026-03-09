Гуменник о подарке от болельщиков: «Очень приятно, это почти что олимпийская медаль по виду. По значимости тоже не меньше»
Фигурист Петр Гуменник поблагодарил болельщиков за подарок в виде золотой медали.
Медаль для фигуриста была сделана из серебра с золотым покрытием, в форме сердца, внешне напоминая олимпийскую награду. На ней выгравирована надпись «За покорение тысяч сердец».
На Олимпиаде-2026 Гуменник занял 6-е место.
– Болельщики тебе подарили золотую медаль. Как ты отнесся к такому подарку?
– Очень приятно, это почти что олимпийская медаль по виду. По значимости тоже не меньше. Очень приятно, когда болельщики так поддерживают, – сказал Гуменник.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Главное в мире - теплота человеческих отношений, а не статусы, места и медали.
Думаю, он сказал свои слова абсолютно искренне.