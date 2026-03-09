Угожаев о бронзе в финале Гран-при: «Не до конца понимаю, что произошло. Пока никаких эмоций нет, небольшое опустошение»

Угожаев о бронзе в финале Гран-при России: эмоций нет, чувствую опустошение.

Фигурист Николай Угожаев рассказал об ощущениях после бронзовой медали в финале Гран-при России.

Угожаев набрал 286,47 балла за две программы. Победу одержал Петр Гуменник (303,16), второе место занял Евгений Семененко (286,97).

«Мало слов. Не до конца понимаю, что произошло. Рад, что наконец‑то все получилось и смог показать свой максимум. Это было очень важно – наконец‑то справился со всем. Сейчас уже было увереннее. Я начал работать с психологом, это дало сильный буст за короткое время. Надеюсь, будет еще лучше.

Рад, но эта радость еще далеко. Пока что я все еще витаю не знаю где. Пока никаких эмоций нет, небольшое опустошение», – сказал Угожаев.