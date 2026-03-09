69

Угожаев о бронзе в финале Гран-при: «Не до конца понимаю, что произошло. Пока никаких эмоций нет, небольшое опустошение»

Угожаев о бронзе в финале Гран-при России: эмоций нет, чувствую опустошение.

Фигурист Николай Угожаев рассказал об ощущениях после бронзовой медали в финале Гран-при России.

Угожаев набрал 286,47 балла за две программы. Победу одержал Петр Гуменник (303,16), второе место занял Евгений Семененко (286,97). 

«Мало слов. Не до конца понимаю, что произошло. Рад, что наконец‑то все получилось и смог показать свой максимум. Это было очень важно – наконец‑то справился со всем. Сейчас уже было увереннее. Я начал работать с психологом, это дало сильный буст за короткое время. Надеюсь, будет еще лучше.

Рад, но эта радость еще далеко. Пока что я все еще витаю не знаю где. Пока никаких эмоций нет, небольшое опустошение», – сказал Угожаев. 

Коля отлично провел этот турнир! Просто красавец! И хорошо, что он рад бронзе, потому что я вот как-то не очень. Человек с квадлуцем и квадфлипом, и в КП и в ПП, при двух чистейших прокатах проиграл человеку с тулупом и сальховом. Как-то не получается этому до конца порадоваться.
Женю Семененко уважаю как спортсмена, к нему вообще никаких вопросов, какой может контент, такой и собирает. Стабильно и надежно. Но почему конктетно на этом турнире при таких прокатах Николая на втором месте Евгений, мне непонятно
И не только вам, таких непонимающих очень много. Коля заслужил серебро, но хорошо, что он не расстроен.
Серьезно непонятно?))
Вчера у профессора юбилей был, 85 лет, Муру на пьедестал тащили в очередной раз, но, «не шмогли», опять на 0,02 просчитались. Агата Петрова - юниорка - вообще все завалила, а там тоже грибы термоядерные.
После проката Жени судьям напомнили о юбиляре - вот, уважили тренера)
Николай показал высокую сложность и чистоту в обеих программах! Желаю этому молодому человеку большого будущего в нашем и мировом ФК! 🤍
Очень стильный.
Да, этим меня тоже цепляет
Вообще помимо качеств хорошего спортсмена хочу отметить, что Николай очень красивый парень.
Он внешне - наш доморощенный Джунхван Чха, главное, теперь достигнуть такой же компонентености в катании, верю, что у Коли получится.
Фи, ЧЧХ вообще не красавчик и это прекрасно видно на видео, когда его снимают без корейской хардкорной редактуры лица. Дефолтный корейский мужик (это не комплимент).

Угожаев реально красавчик
Украли серебро профессору к юбилею (
Да при чем тут профессор, серебро или бронза - какая там разница, вон и Марк там в копейках от пьедестала остался, так что Коле еще повезло. Компоненты ему пока низковатые ставят.
Николай первый сезон во взрослых, ему еще много ставят.
Коля как принц из сказки!!!
Молодец Николай, дальше больше, выше❤️
Коля смотрится на льду обалденно.
Молодец. С нервами справился на 5,откатал прекрасно обе программы.
Парень боец! Напрыгал много. Над скольжением и хорео ещё работать и работать. Но в целом молодец большой.
Коля поздравления 🥳

Красивущий парень, стильно выглядит на льду, прыжки есть.
Вот на кого ставки надо делать)
