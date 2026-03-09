Угожаев о бронзе в финале Гран-при: «Не до конца понимаю, что произошло. Пока никаких эмоций нет, небольшое опустошение»
Угожаев о бронзе в финале Гран-при России: эмоций нет, чувствую опустошение.
Фигурист Николай Угожаев рассказал об ощущениях после бронзовой медали в финале Гран-при России.
Угожаев набрал 286,47 балла за две программы. Победу одержал Петр Гуменник (303,16), второе место занял Евгений Семененко (286,97).
«Мало слов. Не до конца понимаю, что произошло. Рад, что наконец‑то все получилось и смог показать свой максимум. Это было очень важно – наконец‑то справился со всем. Сейчас уже было увереннее. Я начал работать с психологом, это дало сильный буст за короткое время. Надеюсь, будет еще лучше.
Рад, но эта радость еще далеко. Пока что я все еще витаю не знаю где. Пока никаких эмоций нет, небольшое опустошение», – сказал Угожаев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Женю Семененко уважаю как спортсмена, к нему вообще никаких вопросов, какой может контент, такой и собирает. Стабильно и надежно. Но почему конктетно на этом турнире при таких прокатах Николая на втором месте Евгений, мне непонятно
Вчера у профессора юбилей был, 85 лет, Муру на пьедестал тащили в очередной раз, но, «не шмогли», опять на 0,02 просчитались. Агата Петрова - юниорка - вообще все завалила, а там тоже грибы термоядерные.
После проката Жени судьям напомнили о юбиляре - вот, уважили тренера)
Угожаев реально красавчик
Красивущий парень, стильно выглядит на льду, прыжки есть.
Вот на кого ставки надо делать)