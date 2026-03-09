  • Спортс
  • Евгений Семененко: «Если прошлый сезон бронзовый, то этот – серебряный. Если так будет продолжаться, то следующий будет золотой»
109

Евгений Семененко: «Если прошлый сезон бронзовый, то этот – серебряный. Если так будет продолжаться, то следующий будет золотой»

Семененко: этот сезон – серебряный, возможно, следующий будет золотой.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко назвал «серебряным» свой текущий сезон в фигурном катании.

Семененко стал вторым в финале Гран-при России, на чемпионате страны и на двух этапах Гран-при. 

– Конечно, эмоции позитивные. Рад, что сезон практически подошел к концу. Если прошлый сезон бронзовый, то этот серебряный. Если так будет продолжаться, то следующий сезон будет золотой.

– Чувствовал ответственность из‑за вчерашнего дня рождения Алексея Мишина?

– Конечно, хотелось, учитывая вчерашнее знаменательное событие, откатать достойно. Вроде, всё получилось. Символически я поздравил, но основной подарок будет в Петербурге, – сказал фигурист. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
мужское катание
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
logoЕвгений Семененко
109 комментариев
Жаль, что многие забыли, что Женя тот человек, который выцарапал для нас третью квоту на ОИ в 2022, когда он был ноунеймом и в него никто не верил. И на самих ОИ откатался лучше всех в личке. Женя человек с железным характером, который никогда не подводил сборную. И доверие Федры, и свои надбавки он заслужил. Да, он не самый талантливый спортсмен, но распоряжается своими способностями максимально.
Ответ Sne$hinka
Жаль, что многие забыли, что Женя тот человек, который выцарапал для нас третью квоту на ОИ в 2022, когда он был ноунеймом и в него никто не верил. И на самих ОИ откатался лучше всех в личке. Женя человек с железным характером, который никогда не подводил сборную. И доверие Федры, и свои надбавки он заслужил. Да, он не самый талантливый спортсмен, но распоряжается своими способностями максимально.
И что теперь ему за это авансы выдавать пожизненно?
Ответ Solovey1
И что теперь ему за это авансы выдавать пожизненно?
А в чем авансы-то заключаются? Он недостоин быть на пьедестале с таким прокатом?
Все сезоны - грибные)))
Спасибо Пете, что забрал свое золото!!
Колю обокрали, да и Марк уверенее смотрелся, хотя не люблю эту программу
Ответ Yana0808B
Все сезоны - грибные))) Спасибо Пете, что забрал свое золото!! Колю обокрали, да и Марк уверенее смотрелся, хотя не люблю эту программу
Комментарий скрыт
Ответ Yana0808B
Все сезоны - грибные))) Спасибо Пете, что забрал свое золото!! Колю обокрали, да и Марк уверенее смотрелся, хотя не люблю эту программу
Дружба совсем уже тронулся ненавистью к Петру. Не знает уже что придумать бы новенького. Коля первый раз выкатал ПП, кто его придерживал, к чему этот бред?!
Чтобы сезон был золотым, надо усложняться. А не прыгать только ритт из старших квадов и надеяться на привычные грибы.
Ответ Solovey1
Чтобы сезон был золотым, надо усложняться. А не прыгать только ритт из старших квадов и надеяться на привычные грибы.
Сколько травм было у Жени,вспомните как в сезон входил.. Может,к следующему сезону увидим и другие старшие.
Ответ Luna02
Сколько травм было у Жени,вспомните как в сезон входил.. Может,к следующему сезону увидим и другие старшие.
Да что вы, кто там помнит, что у Жени была травма, и как трудно он входил в сезон. Поэтому и ритт вместо прошлогоднего флипа. Удобно не помнить, когда речь идёт не о любимчиках.
Откуда столько злобы
Потрясающий мальчик и чего не отнять - борется до конца
У нас сейчас вся сборная как на подбор
Обожаю 😻
Ответ Виктория Коломиец
Откуда столько злобы Потрясающий мальчик и чего не отнять - борется до конца У нас сейчас вся сборная как на подбор Обожаю 😻
Да классный парень. Люблю и горжусь.
Ответ Trona
Да классный парень. Люблю и горжусь.
И я тоже!
Женя хороший фигурист, стабильный, вытаскивает прыжки, не падает, но если быть объективным то серебра у него сегодня не было... Бронза или даже 4-е место
Если "так" будет продолжаться, то никакого смысла устраивать соревнования нет! Можно их заменить собранием судей и высылкой медалей " призёрам" и чемпионам.
Для золота надо в след.сезоне флип или лутц вставлять. На одном ритте и сальхов-тулупах нынче далеко не уедешь, конкуренция с каждым годом только растёт
Ответ ashley
Для золота надо в след.сезоне флип или лутц вставлять. На одном ритте и сальхов-тулупах нынче далеко не уедешь, конкуренция с каждым годом только растёт
Да есть у него флип. Он весь прошлый сезон его прыгал. А из-за осенней травмы колена вообще долго прыжки восстанавливали. И в сезон поздно пошёл. И ритт прыгает в этом году вместо прошлогоднего флипа, потому что так удобнее для травмированного колена. Долечится и вернёт.
Ответ ashley
Для золота надо в след.сезоне флип или лутц вставлять. На одном ритте и сальхов-тулупах нынче далеко не уедешь, конкуренция с каждым годом только растёт
У Жени был флип в прошлом сезоне
Я бы и сейчас Женю поставил на третье место после Коли, у которого ПП со старшими квадами, которые он сделал. Но пресловутые компы решают многое в распределении мест как у девчат так и у ребят, сожалению.
Абсолютно заслуженное серебро у Жени. Все непрыжковые 4 уровня против 2 у Коли, два 3 А, а не один, два каскада во второй половине. Не говоря уже про компоненты. Интересно, что больше всего на него набрасывают фанаты Гуменника, в чей профиль не заглянешь, там сплошное восхваление Петра. И они же утверждают, какая у Гуменника милая и миролюбивая фанбаза. Сами ядом плюются в Женю при каждом удобном случае. Успокоились бы уже, федерация назначила Петра "любимой женой", никто его с первого места не подвинет, нет, все равно желчью исходят. Хорошо хоть от Влада отстали, как только он немного сдал позиции в этом сезоне, а то перед отбором на ОИ ему тоже хорошо прилетало
Ответ Ann13_
Абсолютно заслуженное серебро у Жени. Все непрыжковые 4 уровня против 2 у Коли, два 3 А, а не один, два каскада во второй половине. Не говоря уже про компоненты. Интересно, что больше всего на него набрасывают фанаты Гуменника, в чей профиль не заглянешь, там сплошное восхваление Петра. И они же утверждают, какая у Гуменника милая и миролюбивая фанбаза. Сами ядом плюются в Женю при каждом удобном случае. Успокоились бы уже, федерация назначила Петра "любимой женой", никто его с первого места не подвинет, нет, все равно желчью исходят. Хорошо хоть от Влада отстали, как только он немного сдал позиции в этом сезоне, а то перед отбором на ОИ ему тоже хорошо прилетало
Подписываюсь под каждым словом! 💯
Ответ Ann13_
Абсолютно заслуженное серебро у Жени. Все непрыжковые 4 уровня против 2 у Коли, два 3 А, а не один, два каскада во второй половине. Не говоря уже про компоненты. Интересно, что больше всего на него набрасывают фанаты Гуменника, в чей профиль не заглянешь, там сплошное восхваление Петра. И они же утверждают, какая у Гуменника милая и миролюбивая фанбаза. Сами ядом плюются в Женю при каждом удобном случае. Успокоились бы уже, федерация назначила Петра "любимой женой", никто его с первого места не подвинет, нет, все равно желчью исходят. Хорошо хоть от Влада отстали, как только он немного сдал позиции в этом сезоне, а то перед отбором на ОИ ему тоже хорошо прилетало
Я болею за Петю, но считаю, что Женя заслуженно на 2м месте.
Так что не надо всех под одну гребенку)
Фанатские войны вообще зло
Деревянный если по честному
Ответ Den3Lo
Деревянный если по честному
💊
