Евгений Семененко: «Если прошлый сезон бронзовый, то этот – серебряный. Если так будет продолжаться, то следующий будет золотой»

Семененко: этот сезон – серебряный, возможно, следующий будет золотой.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко назвал «серебряным» свой текущий сезон в фигурном катании.

Семененко стал вторым в финале Гран -при России, на чемпионате страны и на двух этапах Гран-при.

– Конечно, эмоции позитивные. Рад, что сезон практически подошел к концу. Если прошлый сезон бронзовый, то этот серебряный. Если так будет продолжаться, то следующий сезон будет золотой.

– Чувствовал ответственность из‑за вчерашнего дня рождения Алексея Мишина?

– Конечно, хотелось, учитывая вчерашнее знаменательное событие, откатать достойно. Вроде, всё получилось. Символически я поздравил, но основной подарок будет в Петербурге, – сказал фигурист.