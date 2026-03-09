Евгений Семененко: «Если прошлый сезон бронзовый, то этот – серебряный. Если так будет продолжаться, то следующий будет золотой»
Двукратный чемпион России Евгений Семененко назвал «серебряным» свой текущий сезон в фигурном катании.
Семененко стал вторым в финале Гран-при России, на чемпионате страны и на двух этапах Гран-при.
– Конечно, эмоции позитивные. Рад, что сезон практически подошел к концу. Если прошлый сезон бронзовый, то этот серебряный. Если так будет продолжаться, то следующий сезон будет золотой.
– Чувствовал ответственность из‑за вчерашнего дня рождения Алексея Мишина?
– Конечно, хотелось, учитывая вчерашнее знаменательное событие, откатать достойно. Вроде, всё получилось. Символически я поздравил, но основной подарок будет в Петербурге, – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Спасибо Пете, что забрал свое золото!!
Колю обокрали, да и Марк уверенее смотрелся, хотя не люблю эту программу
Потрясающий мальчик и чего не отнять - борется до конца
У нас сейчас вся сборная как на подбор
Обожаю 😻
Так что не надо всех под одну гребенку)
Фанатские войны вообще зло