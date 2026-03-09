17

Марк Кондратюк: «Считаю, что откатал хорошо. С утра болела нога, переживал из-за этого, но адреналин перекрыл боль»

Кондратюк занял на турнире четвертое место, набрав 286,03 балла.

«Я считаю, что откатал хорошо. Да, была ошибка на сальхове небольшая. Но это приличный прокат с хорошим набором элементов – четыре четверных. Плюс почти чистая короткая, все сложилось хорошо.

С утра болела нога, я больше переживал на этот счет. Я вышел на шестиминутную разминку, почувствовал, что она болит, расстроился. Уже настроился, что прокат будет тяжелым. Независимо от успешности элементов будет проблематично кататься. Но в итоге адреналин перекрыл это, и я даже не вспомнил, что нога болела весь день. Я думаю, ничего серьезного», – сказал фигурист. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
мужское катание
logoМарк Кондратюк
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
17 комментариев
Жаль без медали Марк, в целом хорошо выступил. И с докрутами у него явно всё сильно лучше было, чем у Коли
Жаль без медали Марк, в целом хорошо выступил. И с докрутами у него явно всё сильно лучше было, чем у Коли
Совершенно не жаль.. Жаль было бы если обошел восхитительного утонченного Колю. А тут, как всегда, три прихлопа, три притопа...
Совершенно не жаль.. Жаль было бы если обошел восхитительного утонченного Колю. А тут, как всегда, три прихлопа, три притопа...
Коля весь в недокрутах и ребра ему не отмечают. Хорео тоже отсутствует, едет на двух ногах и иногда руки разводит. Это в ПП, КП хорошая у него (но ребра с недокрутами и там не проставили).
Расстроилась,конечно,что без медали,но прокат получился..Нервы почти железные,а презентация-Артист...Так и думалось,что борьба за 2-6 место будет-ухх.
Программа Марку не идет, очень много пантомимы, которая с темой программы не сочетается(
Программа Марку не идет, очень много пантомимы, которая с темой программы не сочетается(
Ну, может, это было видно тем, кто смотрел вживую, но в трансляции ничего подобного не было замечено. Наоборот подумала, что всё очень уместно и дозированно. Марк смог передать трагическую составляющую каким-то внутренним ощущением, образом, а не внешними эффектами.
Ну, может, это было видно тем, кто смотрел вживую, но в трансляции ничего подобного не было замечено. Наоборот подумала, что всё очень уместно и дозированно. Марк смог передать трагическую составляющую каким-то внутренним ощущением, образом, а не внешними эффектами.
В живую тоже все прекрасно. Классный Марк и программа супер.
Жуткий наигрышь. Что на льду, что на трибуне.
Он какойто очень резвый в программе, но эту так катать не нужно. Всю программу руки-ножницы.
Слишком много актёрства в катании Марка.
Для шоу - прекрасно. Для соревнований многовато.
Слишком много актёрства в катании Марка. Для шоу - прекрасно. Для соревнований многовато.
Вот шел бы он, честное слово, в шоу... Грибник он знатный...
Вот шел бы он, честное слово, в шоу... Грибник он знатный...
По- моему, грибник у нас совсем другой. А что вы так прреживете? Любимку какую опередил? Или угозу чувствуете? Пусть любимка тренируется лучше.
Не фанатею Марком, но это выступление мне очень понравилось. Люблю, когда люди трудятся, работают над собой и улучшаются. Фирменные кракозябры у Марка исчезают, прыжки обретают эстетику, а спектакль на льду выдержан в меру, не балаган, а именно спектакль. По мне, так точно бронзу заслужил. Уже жду новых программ в новом сезоне.
А я не считаю.
А я не считаю.
Я тоже
Марку здоровья, очень жаль, что мимо пьедестала. Нынешние его программы не только технически, но и в эмоциональном плане сложнейшие, он выкладывается без остатка.
