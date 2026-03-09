Марк Кондратюк: «Считаю, что откатал хорошо. С утра болела нога, переживал из-за этого, но адреналин перекрыл боль»

Кондратюк о прокате произвольной: с утра болела нога, переживал из-за этого.

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что перед выступлением в финале Гран-при России почувствовал боль в ноге.

Кондратюк занял на турнире четвертое место, набрав 286,03 балла.

«Я считаю, что откатал хорошо. Да, была ошибка на сальхове небольшая. Но это приличный прокат с хорошим набором элементов – четыре четверных. Плюс почти чистая короткая, все сложилось хорошо.

С утра болела нога, я больше переживал на этот счет. Я вышел на шестиминутную разминку, почувствовал, что она болит, расстроился. Уже настроился, что прокат будет тяжелым. Независимо от успешности элементов будет проблематично кататься. Но в итоге адреналин перекрыл это, и я даже не вспомнил, что нога болела весь день. Я думаю, ничего серьезного», – сказал фигурист.