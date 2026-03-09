Петр Гуменник: «С обеда захватил с собой банан – питательный, толстый, сытный. Такой жирный, что даже целиком его не осилил»

Гуменник о питании перед финалом Гран-при: съел половину банана, весь не осилил.

Фигурист Петр Гуменник рассказал, что перекусил бананом перед выступлением в финале Гран-при России.

Гуменник одержал на турнире победу с 303,16 баллами.

«Я съел сырники и кашу, взял с собой диетическую колу. С обеда захватил с собой банан. Он был такой жирный, что я даже целиком его не осилил. Половину его съел, и этого хватило. Возможно, если бы съел целый, то и лутц четверной покорился бы», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

«Банан забрал с обеда с собой сюда, питательный, толстый, сытный. Много крахмала, углеводов, все как нужно», – приводит слова фигуриста РИА Новости.