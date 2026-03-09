46

Петр Гуменник: «С обеда захватил с собой банан – питательный, толстый, сытный. Такой жирный, что даже целиком его не осилил»

Гуменник о питании перед финалом Гран-при: съел половину банана, весь не осилил.

Фигурист Петр Гуменник рассказал, что перекусил бананом перед выступлением в финале Гран-при России. 

Гуменник одержал на турнире победу с 303,16 баллами.

«Я съел сырники и кашу, взял с собой диетическую колу. С обеда захватил с собой банан. Он был такой жирный, что я даже целиком его не осилил. Половину его съел, и этого хватило. Возможно, если бы съел целый, то и лутц четверной покорился бы», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

«Банан забрал с обеда с собой сюда, питательный, толстый, сытный. Много крахмала, углеводов, все как нужно», – приводит слова фигуриста РИА Новости.

Петя дает контент для фанфиков и твиттера
Ответ Вошь энтропийная
Петя дает контент для фанфиков и твиттера
Ахах😂😂😂
Девчонки местные точно эту тему сейчас кааак обсудят 😂
Голос и интонацию мема старого вспомнил Никита Литвинков ).
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Голос и интонацию мема старого вспомнил Никита Литвинков ).
Это тот который, "салат меня бесит, а чай вкусный?" )
Ответ Лутц-Ритт
Это тот который, "салат меня бесит, а чай вкусный?" )
Тут был хороший борщ, с капусткой, но не красный.
Так... Сасисачки.
Ну, ещё есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще, он меня бесит.
Вкусный чай, он так утоляет жажду, и я чувствую себя человеком!
Кормят отлично: пицца, паста, всё это итальянское, разные булочки очень вкусные. Сыр жареный тоже мне очень понравился. Открыл для себя такую вот вещь. Я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится.
Наш банановый стратег
Ответ Veronika Makarova
Наш банановый стратег
Точно🤩😁
Ответ Veronika Makarova
Наш банановый стратег
Есть мандариновый кум, а есть банановый стратег))
А еще там был чай, он так утоляет жажду, я сразу чувствую себя человеком
этот момент уже выложили в тиктоке....)))))тролль 9999 уровня
Как одним заголовком создать мем про Петра и его жирный банан
Иногда банан — это просто банан )
Твою дивизию....новости спорта...
Заголовок будто превью к порно
