Петр Гуменник: «С обеда захватил с собой банан – питательный, толстый, сытный. Такой жирный, что даже целиком его не осилил»
Гуменник о питании перед финалом Гран-при: съел половину банана, весь не осилил.
Фигурист Петр Гуменник рассказал, что перекусил бананом перед выступлением в финале Гран-при России.
Гуменник одержал на турнире победу с 303,16 баллами.
«Я съел сырники и кашу, взял с собой диетическую колу. С обеда захватил с собой банан. Он был такой жирный, что я даже целиком его не осилил. Половину его съел, и этого хватило. Возможно, если бы съел целый, то и лутц четверной покорился бы», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.
«Банан забрал с обеда с собой сюда, питательный, толстый, сытный. Много крахмала, углеводов, все как нужно», – приводит слова фигуриста РИА Новости.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
