Лутфуллин о костюме для короткой программы: «Это не икона, а оклад. Я никого не обидел»

Фигурист Глеб Лутфуллин заявил, что на его костюме к короткой программе изображена не икона, а оклад.

Лутфуллин выступил в финале Гран-при России с программой под песню Александра Малинина «Забава». Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментируя соревнования мужчин, назвал «перебором» костюм фигуриста.

«Про костюм было много комментариев, поэтому хочу сказать: это не икона, а оклад. Я никого не обидел. Слова Ягудина? У каждого своя точка зрения. У меня свои ощущения, кто что думает по этому поводу, мне без разницы», – сказал Лутфуллин.

Также он сообщил, что получил травму во время финала Гран-при России.

«Изначально к произвольной программе я так не был готов, потому что катался всего неделю до финала, была тоже травма ноги. Вроде бы уже подготовился, короткую удалось проехать.

На произвольную вроде бы тоже шел как бы для себя, уверенно, спокойно, но вот ошибка на тулупе дала о себе знать. Я рано раскрылся, поэтому порезал себе икру. По состоянию не устал, спокойно ехал, просто боль была невыносимая. Как бы ни хотелось, не получилось.

В этом сезоне было приятно оказаться на пьедестале чемпионата России по прыжкам спустя столько лет – это прорыв. Конечно, этот сезон намного сложнее, чем предыдущий. Это был такой более-менее сбалансированный сезон, был в призерах на этапах Гран-при. Здесь показал новую программу, которая вроде бы всем понравилась», – приводит слова Лутфуллина ТАСС. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Выкрутился интересным ОБРАЗОМ.
Выкрутился интересным ОБРАЗОМ.
Браво)
Выкрутился интересным ОБРАЗОМ.
Ну так это на самом деле не икона. Святых ликов то нет.
Да никого это может и не оскорбляет. Не в этом даже дело.
Это просто показывает не очень хороший вкус.
Просто китч.
Жаль, что некому пояснить. Парень то хороший, добрый.
Все костюмы Лутфулина в этом сезоне, что с иконой, что с крестом на шее - дурновкусие и нафталин
Все костюмы Лутфулина в этом сезоне, что с иконой, что с крестом на шее - дурновкусие и нафталин
Не лучше чем чекисты вперемешку со священнослужителями.
Дурновкусие. Оскорблений нет, но это вот действительно перебор, китч. Впрочем, вспоминая некоего "Мистера стриптиз" нам не впервой...
Правильно, что отшил Ягудина. Это не его дело, кому в каком костюме выступать.
А Глебу скорейшего выздоровления!
У него там вроде бы есть программа по какому-то эскортному сериалу. Представляете, распахивается он в конце, а там... А он такой - да это не жопа, это анатомический атлас!
Глеб в своём тг канале сразу на все вопросы ответил. И про костюм, и про религию, и про свою веру и про родителей, и про фамилию.
Кому интересно, прочитает. Найти его там легко. Поэтому хватит уже осуждать парня. Забываете, что спортсмены тоже люди. Живые люди.

Глеб, здоровья тебе! И поскорее справиться с травмой!
Глеб, не нужно ни перед кем оправдываться. Отличная программа. Глоток свежего воздуха среди засилья так любимой нашим фк англоязычной попсы.
Стихи Есенина - гениальные, музыка великолепная. Один из ярчайших номеров за последнее время. Спасибо Глебу и Алексею Николаевичу за идею создания этого номера!
Молодец Глеб, что не проглотил очередной перл Ягудина. Его в последнее время вообще все наше раздражает. И кататься у нас не учат, интересно где его научили? И от православной тематики коробит. Может хватит мучиться и прекратить комментировать российские соревнования?
