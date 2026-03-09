Лутфуллин о костюме для короткой программы: «Это не икона, а оклад. Я никого не обидел»

Лутфуллин о костюме для короткой программы: это не икона, а оклад.

Фигурист Глеб Лутфуллин заявил, что на его костюме к короткой программе изображена не икона, а оклад.

Лутфуллин выступил в финале Гран-при России с программой под песню Александра Малинина «Забава». Олимпийский чемпион Алексей Ягудин , комментируя соревнования мужчин, назвал «перебором» костюм фигуриста.

«Про костюм было много комментариев, поэтому хочу сказать: это не икона, а оклад. Я никого не обидел. Слова Ягудина? У каждого своя точка зрения. У меня свои ощущения, кто что думает по этому поводу, мне без разницы», – сказал Лутфуллин.

Также он сообщил, что получил травму во время финала Гран-при России.

«Изначально к произвольной программе я так не был готов, потому что катался всего неделю до финала, была тоже травма ноги. Вроде бы уже подготовился, короткую удалось проехать.

На произвольную вроде бы тоже шел как бы для себя, уверенно, спокойно, но вот ошибка на тулупе дала о себе знать. Я рано раскрылся, поэтому порезал себе икру. По состоянию не устал, спокойно ехал, просто боль была невыносимая. Как бы ни хотелось, не получилось.

В этом сезоне было приятно оказаться на пьедестале чемпионата России по прыжкам спустя столько лет – это прорыв. Конечно, этот сезон намного сложнее, чем предыдущий. Это был такой более-менее сбалансированный сезон, был в призерах на этапах Гран-при. Здесь показал новую программу, которая вроде бы всем понравилась», – приводит слова Лутфуллина ТАСС.

