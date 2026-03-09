Петр Гуменник: «Планирую выступить на Кубке Первого канала, дальше буду готовиться к «Русскому вызову». Потом – шоу Тутберидзе»

Гуменник выступит на Кубке Первого канала и на турнире шоу-программ.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о планах на концовку текущего сезона.

В феврале Гуменник выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял 6-е место. Сегодня спортсмен победил в финале Гран-при России в Челябинске.

– Какие планы дальше?

– Ну, выступить на Кубке Первого канала, конечно. Я уже три раза подряд его выигрывал, хочется как минимум поучаствовать, показать свои программы на максимум, поддержать всех сокомандников, что очень приятно, когда ты можешь прямо от всей души болеть за своих друзей.

Надеюсь, с Владом [Дикиджи] опять попадем в одну команду. Дальше к «Русскому вызову» буду готовиться. Там всегда новую программу надо ставить, это будет непростой задачей. Постараюсь как-то впечатлить, удивить зрителей. Потом будет шоу Этери Тутберидзе, там буду катать показательные, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

