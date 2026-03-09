  • Спортс
Петр Гуменник: «Планирую выступить на Кубке Первого канала, дальше буду готовиться к «Русскому вызову». Потом – шоу Тутберидзе»

Гуменник выступит на Кубке Первого канала и на турнире шоу-программ.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о планах на концовку текущего сезона. 

В феврале Гуменник выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял 6-е место. Сегодня спортсмен победил в финале Гран-при России в Челябинске. 

– Какие планы дальше?

– Ну, выступить на Кубке Первого канала, конечно. Я уже три раза подряд его выигрывал, хочется как минимум поучаствовать, показать свои программы на максимум, поддержать всех сокомандников, что очень приятно, когда ты можешь прямо от всей души болеть за своих друзей.

Надеюсь, с Владом [Дикиджи] опять попадем в одну команду. Дальше к «Русскому вызову» буду готовиться. Там всегда новую программу надо ставить, это будет непростой задачей. Постараюсь как-то впечатлить, удивить зрителей. Потом будет шоу Этери Тутберидзе, там буду катать показательные, – сказал Гуменник в эфире Первого канала. 

Интервью Петра Гуменника: религия, друзья, деньги

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
ледовые шоу
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
мужское катание
Открытый турнир по шоу-программам
logoсборная России
logoПетр Гуменник
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Петя, спасибо тебе, что ты у нас есть!
До новых встреч на ледовых аренах! Пете удачи и гладкого льда!
Здорово, что Петр не взял паузу после Олимпиады, продолжает выступать, не боится проигрывать, спокойно работает дальше.
Вот только в шоу Навки не надо участвовать.К политике не приближаться.Навредят.
Ответ Ольга Влеско
Вот только в шоу Навки не надо участвовать.К политике не приближаться.Навредят.
Не беспокойтесь, место занято. Этери еще в Милане захомутала Петра. Ведь деньги от банков под него дадут легче. Петра хотят видеть везде.
У Пети это сезон очень насыщенный на соревнования и успешный. Здоровья и выдержать всё до конца сезона без травм. Удачи !
Я втрескалась, как девчонка! ))))))))
Нескончаемый сезон у Петра.
Пётр - гигант фигурного катания! Так держать!
Какой молодец красавец Пётр!
