Гуменник о тренере Дайнеко: «Вероника Анатольевна психологически подготовилась к Олимпиаде. Ее уверенность мне помогла»

Фигурист Петр Гуменник рассказал, что тренер Вероника Дайнеко психологически поддерживала его на Олимпиаде .

На Играх-2026 в Италии Гуменник занял 6-е место.

– Как твой тренер пережила Олимпийские игры? Такое нервное напряжение.

– Ну, видимо, Вероника Анатольевна тоже подготовилась в психологическом плане к Играм, потому что там она была абсолютно спокойной, по крайней мере для меня. Была спокойной, тихой, уверенной, и это даже мне передавалось. Как ни странно, уверенность Вероники Анатольевны – не знаю, напускная она была или нет – но она мне помогла.

– А бывает наоборот?

– Помню, на прокатах, это я только вернулся с отборочных в Пекине, был на расслабоне, катал последним произволку. И на разминке решил, что времени еще много и, чтобы не выдохнуться, как это было в Пекине, тут у меня была новая стратегия – не разминаться на полу перед шестиминуткой, на шестиминутке поездить, поделать бабочки, а потом уже начать готовиться к вступлению.

Но Вероника Анатольевна не была в курсе – она очень сильно испугалась и начала говорить: «Что такое? Соберись или снимайся или катай с тройными». Мне пришлось ее успокаивать и говорить, что все под контролем, все будет хорошо, все сделаю. Она мне на слово уже, думаю, верит, без расчетов, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

