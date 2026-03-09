Гуменник о тренере Дайнеко: «Вероника Анатольевна психологически подготовилась к Олимпиаде. Ее уверенность мне помогла»
Фигурист Петр Гуменник рассказал, что тренер Вероника Дайнеко психологически поддерживала его на Олимпиаде.
На Играх-2026 в Италии Гуменник занял 6-е место.
– Как твой тренер пережила Олимпийские игры? Такое нервное напряжение.
– Ну, видимо, Вероника Анатольевна тоже подготовилась в психологическом плане к Играм, потому что там она была абсолютно спокойной, по крайней мере для меня. Была спокойной, тихой, уверенной, и это даже мне передавалось. Как ни странно, уверенность Вероники Анатольевны – не знаю, напускная она была или нет – но она мне помогла.
– А бывает наоборот?
– Помню, на прокатах, это я только вернулся с отборочных в Пекине, был на расслабоне, катал последним произволку. И на разминке решил, что времени еще много и, чтобы не выдохнуться, как это было в Пекине, тут у меня была новая стратегия – не разминаться на полу перед шестиминуткой, на шестиминутке поездить, поделать бабочки, а потом уже начать готовиться к вступлению.
Но Вероника Анатольевна не была в курсе – она очень сильно испугалась и начала говорить: «Что такое? Соберись или снимайся или катай с тройными». Мне пришлось ее успокаивать и говорить, что все под контролем, все будет хорошо, все сделаю. Она мне на слово уже, думаю, верит, без расчетов, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.
Помню как она защищала Петю от хейта после не самого удачного проката на ЭГПР
Надеюсь у нее будут и ещё такие же успешные ученики, удачи ей