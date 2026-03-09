7

Гуменник о тренере Дайнеко: «Вероника Анатольевна психологически подготовилась к Олимпиаде. Ее уверенность мне помогла»

Гуменник о тренере Дайнеко: ее уверенность помогла мне на Олимпиаде.

Фигурист Петр Гуменник рассказал, что тренер Вероника Дайнеко психологически поддерживала его на Олимпиаде.

На Играх-2026 в Италии Гуменник занял 6-е место. 

– Как твой тренер пережила Олимпийские игры? Такое нервное напряжение.

– Ну, видимо, Вероника Анатольевна тоже подготовилась в психологическом плане к Играм, потому что там она была абсолютно спокойной, по крайней мере для меня. Была спокойной, тихой, уверенной, и это даже мне передавалось. Как ни странно, уверенность Вероники Анатольевны – не знаю, напускная она была или нет – но она мне помогла.

– А бывает наоборот?

– Помню, на прокатах, это я только вернулся с отборочных в Пекине, был на расслабоне, катал последним произволку. И на разминке решил, что времени еще много и, чтобы не выдохнуться, как это было в Пекине, тут у меня была новая стратегия – не разминаться на полу перед шестиминуткой, на шестиминутке поездить, поделать бабочки, а потом уже начать готовиться к вступлению.

Но Вероника Анатольевна не была в курсе – она очень сильно испугалась и начала говорить: «Что такое? Соберись или снимайся или катай с тройными». Мне пришлось ее успокаивать и говорить, что все под контролем, все будет хорошо, все сделаю. Она мне на слово уже, думаю, верит, без расчетов, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Вероника Анатольевна придумала свой собственный магний, по ходу дела) Восхищаюсь чувством юмора, силой духа и профессионализмом этой прекрасной женщины! И, пользуясь случаем, хочу поздравить с таким триумфом ученика! Отдельная благодарность тренеру за трепетное отношение к Петру и признание его достоинств, думаю, такое отношение не раз ему помогало в творческом пути)
Вероника Анатольевна — роскошная женщина. Честно скажу, в её нервной системе перед ОИ было меньше уверенности, чем в Петиной. Но в той ситуации она показала себя как кремень. Восхищаюсь.
Вероника крутая прям женщина

Помню как она защищала Петю от хейта после не самого удачного проката на ЭГПР

Надеюсь у нее будут и ещё такие же успешные ученики, удачи ей
Веронике Дайнеко этот год как за пять лет пойдёт, мне кажется - столько давления, напряжения, нервов, форс мажора. Выстояла, справилась, стала сильнее и опытнее. Огромное уважение и благодарность.
И Петя и тренер Дайнеко заслуживают похвалы! Верим в Ваше будущее, мы Вас поддержим!
Рекомендуем