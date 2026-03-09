Гуменник о тройном лутце вместо четверного: «Был какой-то туман в голове, не хватало концентрации. Непонятно как зашел на прыжок»

Гуменник о тройном лутце вместо четверного: не хватило концентрации.

Фигурист Петр Гуменник объяснил, почему прыгнул тройной лутц вместо четверного в произвольной программе в финале Гран-при России.

Гуменник победил, набрав 303,16 балла по сумме двух программ.

– Хочу сказать большое спасибо всем, кто был рядом в этом сезоне. В первую очередь – родителям, что они меня поддерживали вне тренировочного процесса, все-таки это основное время, на тренировке ты больше нескольких часов не проведешь. Остальное время меня родители очень сильно поддерживали.

Спасибо большое, конечно, и тренерам, которые мне технику поставили так хорошо, что я могу спокойно и уверенно, удобно прыгать, не так сильно напрягаясь. Ну и болельщикам – всегда приятно для таких болельщиков выступить, даже когда сил не хватает, выдыхаешься, но видишь этот зал, который ревет, кричит слова поддержки, тепло встречает. Сразу заряжаешься энергией, чтобы катать любую программу.

– Вторым элементом должен быть четверной, но в воздухе ты как-то почувствовал, что не получается и вкрутился в тройной. Как ты это сделал? Чудеса координации.

– Вот я как раз говорил про психологическую усталость. Перед выходом на лед был какой-то туман в голове, не хватало концентрации. Первый прыжок сделал, на второй непонятно как зашел, в воздухе непонятно что почувствовал, раскрылся в тройной.

Очень повезло, что меня приземлило в тройной. Еще и на плюсы, потому что с таким запасом, с выездом. И этот момент мне позволил включиться, голова заработала, начал думать – смогу ли в конце повторить тройной лутц, у меня оставался еще один прыжок для запаса. Я понял, что могу. И уже дальше, зная, как откатали остальные соперники, понял, что ошибок допускать нельзя – надо все делать. И собрался и сделал, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

