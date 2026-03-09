  • Спортс
  • Гуменник о тройном лутце вместо четверного: «Был какой-то туман в голове, не хватало концентрации. Непонятно как зашел на прыжок»
9

Гуменник о тройном лутце вместо четверного: «Был какой-то туман в голове, не хватало концентрации. Непонятно как зашел на прыжок»

Гуменник о тройном лутце вместо четверного: не хватило концентрации.

Фигурист Петр Гуменник объяснил, почему прыгнул тройной лутц вместо четверного в произвольной программе в финале Гран-при России.

Гуменник победил, набрав 303,16 балла по сумме двух программ.

– Хочу сказать большое спасибо всем, кто был рядом в этом сезоне. В первую очередь – родителям, что они меня поддерживали вне тренировочного процесса, все-таки это основное время, на тренировке ты больше нескольких часов не проведешь. Остальное время меня родители очень сильно поддерживали.

Спасибо большое, конечно, и тренерам, которые мне технику поставили так хорошо, что я могу спокойно и уверенно, удобно прыгать, не так сильно напрягаясь. Ну и болельщикам – всегда приятно для таких болельщиков выступить, даже когда сил не хватает, выдыхаешься, но видишь этот зал, который ревет, кричит слова поддержки, тепло встречает. Сразу заряжаешься энергией, чтобы катать любую программу.

– Вторым элементом должен быть четверной, но в воздухе ты как-то почувствовал, что не получается и вкрутился в тройной. Как ты это сделал? Чудеса координации.

– Вот я как раз говорил про психологическую усталость. Перед выходом на лед был какой-то туман в голове, не хватало концентрации. Первый прыжок сделал, на второй непонятно как зашел, в воздухе непонятно что почувствовал, раскрылся в тройной.

Очень повезло, что меня приземлило в тройной. Еще и на плюсы, потому что с таким запасом, с выездом. И этот момент мне позволил включиться, голова заработала, начал думать – смогу ли в конце повторить тройной лутц, у меня оставался еще один прыжок для запаса. Я понял, что могу. И уже дальше, зная, как откатали остальные соперники, понял, что ошибок допускать нельзя – надо все делать. И собрался и сделал, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Интервью Петра Гуменника: религия, друзья, деньги

Поражаюсь, как Петр до сих пор тащит этот сезон. После ОИ фигуристы с ЧМ повально снимаются, а он едет на наш финал ГП, на тотальной психологической усталости, на остатках физической формы, и выдаёт такие прокаты. Умница. Нереальная гордость за Петра!
Браво!
Ответ MockingBird
Поражаюсь, как Петр до сих пор тащит этот сезон. После ОИ фигуристы с ЧМ повально снимаются, а он едет на наш финал ГП, на тотальной психологической усталости, на остатках физической формы, и выдаёт такие прокаты. Умница. Нереальная гордость за Петра! Браво!
Тоже поражаюсь. Ничего хорошего не ждала от него на ФГП. Надо бы ему уже отдыхать, всё таки не юный уже. Хоть бы без травм сезон закончил.
Ответ MockingBird
Поражаюсь, как Петр до сих пор тащит этот сезон. После ОИ фигуристы с ЧМ повально снимаются, а он едет на наш финал ГП, на тотальной психологической усталости, на остатках физической формы, и выдаёт такие прокаты. Умница. Нереальная гордость за Петра! Браво!
Разрешили бы ему на мир, он бы и туда съездил...
Восхищение и благодарность Петру за этот труднейший сезон. Здоровья и ещё раз здоровья.
Ответ Lanapiano
Восхищение и благодарность Петру за этот труднейший сезон. Здоровья и ещё раз здоровья.
+++++
Петр, просто мое почтение и восхищение!
В очередной раз доказал, что федерация сделала правильный выбор. Самый сбалансированный фигурист, да еще и со стальными нервами и прекрасными человеческими качествами.
Надеюсь Петр будет нас радовать и показывать высокие результаты еще многие сезоны ❣️
Спасибо Пете и за ОИ сезон и за эту красивую победу на ФГП!
Будет что пересматривать в межсезонье - Парфюмера и Онегина, шедевральные программы !
Ответ Larsy_tan
Спасибо Пете и за ОИ сезон и за эту красивую победу на ФГП! Будет что пересматривать в межсезонье - Парфюмера и Онегина, шедевральные программы !
Поддерживаю.
Пете спасибо за сезон, за участие в ОИ! Здоровья, сил и новых свершений!
