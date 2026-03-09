  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ветлугин о проблемах со спиной перед финалом Гран-при: «Сниматься с произвольной программы не думал, облегчать прыжковый контент – тоже»
Ветлугин о проблемах со спиной перед финалом Гран-при: «Сниматься с произвольной программы не думал, облегчать прыжковый контент – тоже»

Матвей Ветлугин заявил, что не собирался сниматься с произвольной программы или облегчать прыжковый контент в финале Гран-при России из-за проблем со здоровьем.

Ранее фигурист рассказал, что перед финалом Гран-при начал испытывать сильные боли в спине. Он занял итоговое 8-е место с 241,70 баллами.

– Если коротко, то был в борьбе. Очень тяжело ехал. Что смог, сделал.

– Не было мыслей сняться с произвольной программы?

– Нет. Был вопрос только в том, выходить ли на короткую, потому что выпало на острую фазу. После короткой не надорвал ничего, поэтому можно было выходить. Если бы не мог стоять, тогда бы другое решение принималось. А так было нормальное состояние, в котором нужно было делать какую‑то скидку на здоровье частей тела, но можно было работать.

– Не думали облегчить прыжковый контент?

– Нет. А ради чего? Чтобы мне полегче было? Такой себе путь, чтобы просто полегче было. Ни о чем не жалею. Тяжелое завершение сезона, но и сезон непростой был.

– Как сейчас со здоровьем?

– Лежать очень нравится, у меня это хорошо получается. Я много лежу. Хочу выразить благодарность за путь этого года, который, мне кажется, тянется бесконечно долго для меня, – сказал Ветлугин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
мужское катание
logoМатвей Ветлугин
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Матвей! ты в сборной! Теперь лечиться, отдыхать и нырять в новый сезон с новыми силами! Удачи 🫶🫶🫶
Ответ Евгения Брылёва
Матвей! ты в сборной! Теперь лечиться, отдыхать и нырять в новый сезон с новыми силами! Удачи 🫶🫶🫶
Вот совсем не факт, что в сборной.
Спасибо, Матвей, за потрясающие программы! Здоровья и с новыми силами в новый сезон
Какой же молодец!!! Катался с жуткой болью! Сил и здоровья!!!
Матвей, спасибо за прокаты в финале ГП, моллдец, что не снялся❤️
Матвею здоровья и скорейшего восстановления!
Сегодня первая разминка сплошной "спортсменопад",потом Влад добавился.. Спасибо за Стойкость -Мужчина,боец,настоящий спортсмен..Под конец программы расплакалась даже..Здоровья и скорейшего полного восстановления
Когда говорят про спину, очень больно даже слышать про это, здоровья Матвею!
Рекомендуем