Макар Игнатов: «Есть ли мечта поехать вместе с Трусовой на Олимпиаду? Конечно»
Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление в финале Гран-при России.
Игнатов исполнил произвольную программу с ошибками и занял итоговое 10-е место с 221,45 баллами.
– Для такого проката может быть множество причин. Можно говорить, что где-то что-то помешало. Ты выходишь на старт показывать свой максимум. Сегодня так получилось. В целом готов был неплохо.
Видимо, первое падение выбило. Тяжело шла подготовка к этому старту и физически, и морально. Не хочется на это списывать. Мог откатать намного лучше. Не зря же я пошел в пять четверных. На тренировках получалось.
– Есть мечта поехать вместе с Сашей [Трусовой] на Олимпиаду?
– Конечно.
– Думали о том, как воспитывать ребенка после возвращения Саши в спорт?
– Мне кажется, все взрослые люди, у которых есть дети, работают.
– Сохраняется мотивация на следующий сезон?
– Конечно, сохраняется, – сказал фигурист.
И Кондратюк разваливал в хлам программы .. и Дикиджи...
У Макара малыш дома, сложный этот год выдался...
А потенциал-то есть у этого спортсмена! Его бы в грамотные руки крутых специалистов, глядишь, может, что-то толковое и вышло бы!..