Макар Игнатов: «Есть ли мечта поехать вместе с Трусовой на Олимпиаду? Конечно»

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление в финале Гран-при России.

Игнатов исполнил произвольную программу с ошибками и занял итоговое 10-е место с 221,45 баллами. 

– Для такого проката может быть множество причин. Можно говорить, что где-то что-то помешало. Ты выходишь на старт показывать свой максимум. Сегодня так получилось. В целом готов был неплохо.

Видимо, первое падение выбило. Тяжело шла подготовка к этому старту и физически, и морально. Не хочется на это списывать. Мог откатать намного лучше. Не зря же я пошел в пять четверных. На тренировках получалось.

– Есть мечта поехать вместе с Сашей [Трусовой] на Олимпиаду?

– Конечно.

– Думали о том, как воспитывать ребенка после возвращения Саши в спорт?

– Мне кажется, все взрослые люди, у которых есть дети, работают.

– Сохраняется мотивация на следующий сезон?

– Конечно, сохраняется, – сказал фигурист. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Накопят денег и поедут. Почему нет? И сына возьмут. А может быть, и ещё одного ребёнка. Двух? Если ориентироваться на Полунину, то можно.
Ответ orlitza
Накопят денег и поедут. Почему нет? И сына возьмут. А может быть, и ещё одного ребёнка. Двух? Если ориентироваться на Полунину, то можно.
И обязательно всех собак)
Ответ Виверна
И обязательно всех собак)
Да ...
Макар в такого дядю превратился.. и Трусовой сказать «нет» не может, судя по всему. Его карьера скорее всего всё
Ответ olg__
Макар в такого дядю превратился.. и Трусовой сказать «нет» не может, судя по всему. Его карьера скорее всего всё
Савосин старше Макара и на ФГПР вообще не отобрался, но при этом сказал, что заканчивать не планирует. Почему Макар должен закончить со спортом? В интервью после проката он сказал, что будет продолжать. Неудачи были у многих сегодня. Лутфуллин вообще последнее место занял. Это спорт.
Ответ olg__
Макар в такого дядю превратился.. и Трусовой сказать «нет» не может, судя по всему. Его карьера скорее всего всё
Как же они надоели со своим бесконечным пиаром, ну нельзя же так надоедать людям.
Извини, Макар, но с таким исполнением на ОИ можно ехать только туристом.
Ответ Evgen Vynokurov
Извини, Макар, но с таким исполнением на ОИ можно ехать только туристом.
С таким исполнением у Сашки больше шансов даже в МО )
Ответ Evgen Vynokurov
Извини, Макар, но с таким исполнением на ОИ можно ехать только туристом.
нЕ ОН ЖЕ ПОЕДЕТ - А вместе С сАШЕЙ - ЗА НЕЮ БОЛЕТЬ!!!!!!!!!!
У Саши дел очень много она еще до сих пор не восстановила вращения их можно сказать нет у неё, а впереди еще много шоу потом скорее всего будет отпуск еще Миша на руках, в общем времени у нее в обрез просто, не думаю что в след сезоне она будет в отличной форме, но впереди 4 года раз решила мы посмотрим.
Ответ tanya_1111
У Саши дел очень много она еще до сих пор не восстановила вращения их можно сказать нет у неё, а впереди еще много шоу потом скорее всего будет отпуск еще Миша на руках, в общем времени у нее в обрез просто, не думаю что в след сезоне она будет в отличной форме, но впереди 4 года раз решила мы посмотрим.
Вращения сложно восстановить?
Ответ Manatusik
Вращения сложно восстановить?
Ну там же не только вращения, посмотрите прокат на ледниковом даже там она тяжело дышит, а ведь на ледниковом нет ни одного прыжка, а ей нужен четверной плюс все остальные тройные и каскады, раньше она бегала кроссы для выносливости, вращения тоже не за два дня восстанавливаются если бы было так просто уже бы восстановила, но там даже растяжки не хватает.
Не, ну на следующие ОИ и я планирую съездить, надеюсь мы все доживём
Надеюсь, он не перейдет к Тутберидзе, еще ей одной ромашки для полного счастья не хватало
Ответ MarinaEst
Надеюсь, он не перейдет к Тутберидзе, еще ей одной ромашки для полного счастья не хватало
Я только порадовалась, что Андрей стал наконец-то у них номер 1 среди взрослых парней. И проги ему норм поставили, и 4 флип начал вставлять в проги. И в целом подтянулся. После ухода самсонова, ему явно стали больше внимания уделять. А тут Макар вдруг заявится. Ну уж нет. Не надо
Ответ KathSD
Я только порадовалась, что Андрей стал наконец-то у них номер 1 среди взрослых парней. И проги ему норм поставили, и 4 флип начал вставлять в проги. И в целом подтянулся. После ухода самсонова, ему явно стали больше внимания уделять. А тут Макар вдруг заявится. Ну уж нет. Не надо
Мне кажется Макар хорошо у Плющенко подтянулся, не думаю что ему надо в ТШТ.
У Макара всегда были и есть проблемы с коньками,а это не просто купил ,одел и поехал,фигуристы знают что это такое,да он и сам постоянно об этом говорит,поэтому обвинять Сашу в его выступлении не надо,мне кажется она и так всю ответственность с сыном на себя взяла хорошо ещё мама им помогает,а куда ему уходить он сам разберётся ,он тоже парень не такой уж простой как кажется,очень хочу чтоб у Саши все получилось она этого заслуживает,трудяга,замечательная мама,удачи этой семье!!!
Макар после короткой программы говорил, что у него этот сезон был трудный и со здоровьем были проблемы. Да и ещё с коньками опять проблемы, аж 5-е ботинки за сезон поменять пришлось и постоянно разнашивать. Но молодец, что не сдаётся и продолжает заниматься любимым спортом. А в спорте всякое бывает у всех.
Взяли билеты и полетели, какие проблемы. По другому никак.
Ответ Den3Lo
Взяли билеты и полетели, какие проблемы. По другому никак.
Ой да, ладно...
И Кондратюк разваливал в хлам программы .. и Дикиджи...
У Макара малыш дома, сложный этот год выдался...
А потенциал-то есть у этого спортсмена! Его бы в грамотные руки крутых специалистов, глядишь, может, что-то толковое и вышло бы!..
Ответ MarinaIrina
Ой да, ладно... И Кондратюк разваливал в хлам программы .. и Дикиджи... У Макара малыш дома, сложный этот год выдался... А потенциал-то есть у этого спортсмена! Его бы в грамотные руки крутых специалистов, глядишь, может, что-то толковое и вышло бы!..
Судя по сегодняшнему прокату и по кадрам из трансляции, малыш у него не дома, а вместе с ним в гостинице, "дал" ему выспаться перед произвольной.
в качестве зрителей - пожалуйста
