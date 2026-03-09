Макар Игнатов: «Есть ли мечта поехать вместе с Трусовой на Олимпиаду? Конечно»

Игнатов: конечно, есть мечта поехать вместе с Трусовой на Олимпиаду.

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление в финале Гран-при России.

Игнатов исполнил произвольную программу с ошибками и занял итоговое 10-е место с 221,45 баллами.

– Для такого проката может быть множество причин. Можно говорить, что где-то что-то помешало. Ты выходишь на старт показывать свой максимум. Сегодня так получилось. В целом готов был неплохо.

Видимо, первое падение выбило. Тяжело шла подготовка к этому старту и физически, и морально. Не хочется на это списывать. Мог откатать намного лучше. Не зря же я пошел в пять четверных. На тренировках получалось.

– Есть мечта поехать вместе с Сашей [Трусовой] на Олимпиаду?

– Конечно.

– Думали о том, как воспитывать ребенка после возвращения Саши в спорт?

– Мне кажется, все взрослые люди, у которых есть дети, работают.

– Сохраняется мотивация на следующий сезон?

– Конечно, сохраняется, – сказал фигурист.

