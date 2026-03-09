Гуменник получил 303,16 балла в финале Гран-при России – почти на 12 баллов больше, чем Шайдоров на Олимпиаде-2026

Гуменник набрал в финале Гран-при больше баллов, чем Шайдоров на Олимпиаде.

Российский фигурист Петр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России в Челябинске.

В произвольной программе Гуменник исполнил четыре четверных прыжка. Сумма баллов за две программы – 303,16.

Это почти на 12 баллов больше, чем на Олимпиаде-2026 получил победитель – казахстанец Михаил Шайдоров (291,58). Шайдоров на Играх исполнил пять четверных.

Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады