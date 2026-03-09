Гуменник получил 303,16 балла в финале Гран-при России – почти на 12 баллов больше, чем Шайдоров на Олимпиаде-2026
Гуменник набрал в финале Гран-при больше баллов, чем Шайдоров на Олимпиаде.
Российский фигурист Петр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России в Челябинске.
В произвольной программе Гуменник исполнил четыре четверных прыжка. Сумма баллов за две программы – 303,16.
Это почти на 12 баллов больше, чем на Олимпиаде-2026 получил победитель – казахстанец Михаил Шайдоров (291,58). Шайдоров на Играх исполнил пять четверных.
Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
81 комментарий
В ситуации, которая там сложилась Пётр мог спокойно брать золото. Его баллы абсолютно заслуженные.
Тот случай, когда на ФГП не грибовали, и на ОИ сильно занижали баллы
хоть кто-то в этой ветке шарит
Петя был идеален и шикарен. Понятно что из-за рейтинга (это не справедливо) его там плюсовали совсем слабо, а вспомнить какие мизерные компы ему поставили - так в этом и причина. Петя-Первый, Петя-Лучший !
Пока Петя Шестой. Грибами в параллельной реальности российского ФК ОЧ не стать.
+++
Баллы хорошие, он лучший в стране, конечно будут ставить много, оценив прокаты по достоинству!
По тому впечатлению, которое Петя производит своими прокатами можно и больше ставить.
У Петра сегодня всё слилось воедино и программа, и её исполнение. Безоговорочно лучший. Как же жаль медали ОИ, которой его незаслуженно лишили. С таким катанием он никому не уступает.
В Казахстане Шайдоров то тоже получил бы больше баллов за свой прокат 🤣🤣🤣
А с кем там ему конкурировать, конечно получил бы.
Не поклонница Гуменника, но следует отдать ему должное, что сохранить такую блестящую форму и после ОИ - многого стоит. Что касается баллов, то уж всем понятно, что от оценок на внутренних соревнованиях нужно баллов 20 отнимать и будут реальные цифры.
Я все понимаю, но не понимаю только, как можно быть не поклонницей Пети... А кто у нас по красоте катания, харизме, техническому набору лучше Пети на сегодня? И такой классный парень во всем...
как же Медведева задолбала всех и вся перебивать в интервью
И совершенно заслуженно! Если бы на ОИ не занижали нещадно Петра, получил бы на уровне. Уж по компонентам он точно повыше Шайдорова будет.
+++
Это на внутренних стартах Петра отправляли в Космос оценками за компоненты, грибами и морганием недокрутов. А вот вы и прочие, которые говорят, что на ОИ Петра нещадно занижали, совсем головы потеряли от оценок отечественных судей и восторгов комментаторов телевизионных - ну и решили, что Петр стал катальщиком уровня Ханю и Фернандеса. Хотя на самом деле по компонентам Петру ещё до Коляды расти и расти.
Да всё равно уже. На каждом старте свои баллы. Места важнее баллов.
