Алиса Двоеглазова: «Лучше золотая медаль или чистый прокат? Наверное, все‑таки золотая медаль, но с чистым прокатом вдвойне прекрасно»

Фигуристка Двоеглазова: наверное, золотая медаль лучше, чем чистый прокат.

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что довольна первым сезоном на взрослом уровне.

Сегодня Двоеглазова стала победителем финала Гран-при России в Челябинске.

– Ты сказала, что мама тебя будет заставлять мыть унитазы, если ты не сделаешь четверной лутц. Как думаешь, она тебя простит?

– Мне кажется, я сама себе не прощу. Не очень хотелось, чтобы мне это кто‑то припоминал.

– Какие эмоции?

– Результатом довольна. Иногда спрашивают спортсменов: лучше золотая медаль или чистый прокат? Наверное, все‑таки лучше золотая медаль, но с чистым прокатом вдвойне прекрасно. Конечно, больше радости.

– Довольна своим первым взрослым сезоном?

– Конечно, довольна. Дальше – больше. Наверное, это один из моих лучших образов, как мог сложиться первый взрослый сезон.

– Тут призовые за первое место – миллион. Вам эти деньги помогут воплотить мечту?

– Я не знаю, какие здесь призовые, не думала об этом. Наверное, подумаю чуть позже. Возможно, отложу, возможно, на что‑то потрачу, на отдых майский.

– Как ремонт комнаты?

– Продвигается. Я сейчас уехала, папа кладет пол, – рассказала Двоеглазова.