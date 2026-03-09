  • Спортс
  • Алиса Двоеглазова: «Лучше золотая медаль или чистый прокат? Наверное, все‑таки золотая медаль, но с чистым прокатом вдвойне прекрасно»
Алиса Двоеглазова: «Лучше золотая медаль или чистый прокат? Наверное, все‑таки золотая медаль, но с чистым прокатом вдвойне прекрасно»

Фигуристка Двоеглазова: наверное, золотая медаль лучше, чем чистый прокат.

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что довольна первым сезоном на взрослом уровне.

Сегодня Двоеглазова стала победителем финала Гран-при России в Челябинске.

– Ты сказала, что мама тебя будет заставлять мыть унитазы, если ты не сделаешь четверной лутц. Как думаешь, она тебя простит?

– Мне кажется, я сама себе не прощу. Не очень хотелось, чтобы мне это кто‑то припоминал.

– Какие эмоции?

– Результатом довольна. Иногда спрашивают спортсменов: лучше золотая медаль или чистый прокат? Наверное, все‑таки лучше золотая медаль, но с чистым прокатом вдвойне прекрасно. Конечно, больше радости.

– Довольна своим первым взрослым сезоном?

– Конечно, довольна. Дальше – больше. Наверное, это один из моих лучших образов, как мог сложиться первый взрослый сезон.

– Тут призовые за первое место – миллион. Вам эти деньги помогут воплотить мечту?

– Я не знаю, какие здесь призовые, не думала об этом. Наверное, подумаю чуть позже. Возможно, отложу, возможно, на что‑то потрачу, на отдых майский.

– Как ремонт комнаты?

– Продвигается. Я сейчас уехала, папа кладет пол, – рассказала Двоеглазова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Даже комментировать ее слова не хочется. Молодая, а уже ушлая.
Ооочень ушлая..
Странный вопрос, конечно, победа важнее. Но всегда она желательна с чистым прокатом.
А так ли это? Победа на соревновании - это сочетание различных факторов, судейство, выступления соперников, все это может позволить победить даже с посредственным прокатом, победить здесь и сейчас, но победа ли это над собой? И будут ли завтра у тебя победы при таком восприятии?
Прежде чем мыть унитазы, Алисе нужно почистить ведро грибов, которые ей насыпали.
Да уж. Приучат к лицемерию с молодых ногтей.
Интересно, как бы отреагировала Алиса, если бы увидела, что, предположим, Нелюбова репостнула бы что-то про нечестное судейство))
Зато честно
а мамыре есть куда расти, оказывается...
Она считает, что нападада на золото? Я считала, что она верующая (с чистой совестью) ,или крестится только перед судьями.
Ответ правильный у Двоеглазовой. То что ее грибанули это нее ее проблемы. Пусть федерации разбирается. А медаль она есть и это главное
А мне кажется, победы это не всегда хорошо. Сомнительные победы тем более. Очень часто поражение даст намного больше для будущего развития, нежели сиюминутные медали.
