Леонова о женском финале Гран-при: «Что касается судейства, все было четко. Все на своих местах, никого не обделили. На что накатали, то и получили»

Леонова считает справедливыми итоги финала Гран-при в женском катании.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает справедливыми итоги финала Гран-при России в женском катании.

Победу на турнире в Челябинске одержала Алиса Двоеглазова, второй стала Дарья Садкова, третьей – Камилла Нелюбова.

«Программы, выполненные без ультра-си, которые нам показали Ксения Гущина, Анна Фролова, смотрятся гораздо легче и на позитиве. Но когда достаются козыри с ультра-си… Для меня пример, где все сработало, то это Камилла Нелюбова, она порадовала, хорошо отработала. У нее было все – ультра-си, все тройные прыжки. Абсолютно заслуженное третье место.

Девчонки, которые пытались прыгать четверные, да, это классно, но получается много грязи в программах. Та же Даша Садкова выполнила блестящий четверной, но на тройных поплыла. Получилась грязь в программе. Самый оптимальный вариант был у Камиллы Нелюбовой. Я бы ее среди всех выделила. У нее было чистое и безупречное катание, которое позволило ей попасть в тройку. Думаю, она безумно рада.

Что касается судейства, то по мне было все четко, как должно было быть. Все на своих местах, никого не обделили. Анне Фроловой надо было хорошо катать короткую, тогда она была бы в тройке. Каждый – кузнец своего счастья, на что накатали, то и получили», – заявила Леонова.

Конечно не обделили. Это же нормально с трикселями и вполне приличным катанием сидеть под фигуристками с 3 ошибками в ПП
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Конечно не обделили. Это же нормально с трикселями и вполне приличным катанием сидеть под фигуристками с 3 ошибками в ПП
К неё был 4 т и отличное катание, несмотря на ошибки . У Камилы были недокруты на 3а и ещё на одном прыжке и дорожка 2 уровень.
Ответ Nad-in
К неё был 4 т и отличное катание, несмотря на ошибки . У Камилы были недокруты на 3а и ещё на одном прыжке и дорожка 2 уровень.
Какое отличное катание? Программа разваленная в хлам.
4 тулуп был с ошибкой, которую даже не отминусовали нормально.
Тройной аксель у Нелюбовой на самом деле докручен, недокрут придумали и нарисовали судьи.
Катается Нелюбова лучше юниорок.
Не надо пальто отстирывать
Уж лучше бы молчала Леонова.
Среди всех выделила, потому что чистое катание с у-си, но первое место не заслужила, потому что есть девочки с косяками и кучей грязи. Действительно.
Ответ Zhuuuzhik
Среди всех выделила, потому что чистое катание с у-си, но первое место не заслужила, потому что есть девочки с косяками и кучей грязи. Действительно.
А если бы Фролова не ошиблась в КП, то и тройки по ее мнению Камилла не достойна.
Если-бы была Петросян - она-бы падала еще больше , Нелюбова с ттрикселем и чистым прокатом должна быть на первом месте , а этих двоих призерок нагрибовали , падения , куча ошибок .
